Ce întrebare pune Elon Musk la interviurile de angajare. Așa își dă seama dacă cineva îl minte

Elon Musk, cunoscutul antreprenor și , are o metodă ingenioasă de a evalua candidații în timpul interviurilor de angajare. El folosește o întrebare specifică pentru a descoperi dacă persoana din fața lui spune adevărul despre experiența sa profesională. Această tehnică, pe care Musk o consideră foarte eficientă, a atras atenția specialiștilor în resurse umane și a devenit subiectul unor studii privind tehnicile de intervievare.

Procesul de recrutare poate fi o experiență stresantă atât pentru candidați, cât și pentru angajatori. În marile companii, procesul este adesea complex, implicând o analiză detaliată a CV-urilor și mai multe etape de interviuri.

Specialiștii în resurse umane au descoperit o întrebare cheie care îi ajută să identifice persoanele nesincer în timpul interviului. această tehnică cu succes.

Invitat la World Government Summit din 2017, Elon Musk a dezvăluit că folosește o tehnică numită “gestionarea informațiilor asimetrice” (AIM) și pune aceeași întrebare tuturor candidaților, potrivit :

„Spune-mi despre unele dintre cele mai dificile probleme la care ai lucrat și cum le-ai rezolvat.”

Cum funcționează tehnica AIM

Prin această metodă numită AIM (Gestionarea informațiilor asimetrice) candidatului demonstrează că spune adevărul oferind detalii specifice despre experiența sa. Un studiu din 2020 publicat în Journal of Applied Research in Memory and Cognition a arătat ingeniozitatea acestei tehnici.

Experții sugerează că un candidat care oferă răspunsuri specifice și bogate în detalii la întrebările adresate este mai probabil să spună adevărul. Acest tip de răspuns indică o experiență reală și o bună cunoaștere a subiectului discutat.

„Detaliile mici sunt sufletul investigațiilor criminalistice și pot oferi anchetatorilor fapte de verificat și martori de interogat. (…) Cu cât aceștia oferă declarații mai lungi și mai detaliate despre evenimentul de interes, cu atât mai mult investigatorul va fi mai în măsură să detecteze dacă spun adevărul sau mint”, a scris Cody Porter, unul dintre autorii studiului, potrivit

Candidații care nu spun adevărul tind să ofere mai puține informații în mod intenționat. Această strategie vine din dorința de a ascunde adevărul și de a evita să se încurce în propriile minciuni.

„Presupunerea lor aici este că furnizarea mai multor informații va face mai ușor pentru investigator să detecteze minciuna lor, așa că, în schimb, ei furnizează mai puține informații”, a mai explicat Cody Porter.

Musk are o filozofie distinctă în ceea ce privește selecția angajaților. El nu se concentrează pe diplome sau calificări formale, ci caută „dovezi ale unor abilități excepționale”. Antreprenorul este de părere că realizările din trecut sunt cel mai bun indicator al succesului viitor.