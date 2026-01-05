Sport

Ce investiție i-a promis Donald Trump lui Conor McGregor. Relația celor doi e mai apropiată decât s-ar fi crezut

Între Donald Trump și Conor McGregor există o relație mai strânsă decât ar fi crezut oricine. Iar cea mai clară dovadă o reprezintă investiția promisă de liderul american.
Valentina Vladoi
05.01.2026 | 23:00
Ce investitie ia promis Donald Trump lui Conor McGregor Relatia celor doi e mai apropiata decat sar fi crezut
Donald Trump și Conor McGregor au o relație specială. Sursă foto: Instagram
Au apărut niște documente care confirmă investiția pe care Donald Trump i-a promis-o lui Conor McGregor, legenda UFC. Despre ce este vorba și ce planuri are liderul american?

Donald Trump investește milioane de dolari în afacerile lui Conor McGregor

Este bine cunoscut faptul că Donald Trump și Conor McGregor au o relație specială. De altfel chiar în primăvara anului trecut, legenda MMA a ajuns inlcusiv la Casa Albă, cu ocazia zilei de Sfântul Patrick.

Și iată că cei doi nu sunt doar buni prieteni ci și parteneri de afaceri. Între ambele părți a fost încheiat săptămâna trecută un acord financiar, după cum arată documentele depuse la bursă.

Conform documentelor, este vorba despre o investiție de 23 milioane de euro. Aceasta a fost promisă de familia lui Donald Trump legendei UFC și confirmată de ambele părți.

Ce planuri are liderul american

Ce prevăd, de fapt, actele semnate între cele două părți? Practic documentul promite 23 de milioane de euro din partea lui Donald Trump, prin intermediul companiei sale American Ventures către una dintre companiile lui McGregor, MMA Inc.

Aceasta este la rândul ei o companie cotată la bursă care se ocupă cu antrenamentul în arte marțiale. Iar lucrurile s-au mișcat cât se poate de repede. Astfel, 3 milioane de dolari au ajuns să fie investite.

De cealaltă parte, restul de 20 de milioane de dolari rămân promise, dar sub forma achiziționării de acţiuni suplimentare. Iar colaborarea dintre cele două părți nu se oprește doar aici.

Trump și McGregor se întâlnesc la evenimentul UFC de la Casa Albă

După cum spuneam anterior, relație dintre Donald Trump și Conor McGregor nu ține doar de afaceri. Liderul american are în plan și organizarea unui eveniment UFC la Casa Albă anul acesta.

Acest spectacol alimentează zvonurile conform cărora luptătorul ar putea să revină în forță. Trebuie menționat totuși că în ultimele luni au tot existat discuții cu privire la organizarea unor lupte UFC la Casa Albă.

Și iată că Donald Trump s-a mobilizat într-un final. Astfel, Gala UFC de la Casa Albă va avea loc în 14 iunie 2026, cu ocazia zilei de naștere a președintelui american. Anunțul a fost făcut de către Trump într-un discurs ținut la Stația Navală Norfolk, în această toamnă.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
