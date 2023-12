Ce își doresc, de fapt, copiii săraci ai României. Scrisori apăsătoare pe care le citești cu ochii în lacrimi: „Moșule, dacă îți mai rămâne vreun cadou, îl voi primi cu drag“

În noaptea de 24 spre 25 decembrie, Moș Crăciun ajunge în casele tuturor copilașilor. Înainte ca Moșul să ajungă la ei, micuții lasă scrisori prin care își exprimă dorințele în legătură cu cadourile pe care și le doresc. Și copiii săraci fac același lucru, însă aceștia nu se gândesc deloc la obiecte scumpe. De cele mai multe ori, scrisorile lor se transformă în adevărate lecții de viață.

Ce își doresc copiii săraci ai României

În fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, Alexandra, o tânără din Arad, reușește să aducă o mică bucurie și copiilor sărmani ai României. Cu ajutorul Asociației Îngeri pentru Suflete, aceasta strânge toate scrisorile de la copilași nevoiași și îi sfătuiește pe oameni să le îndeplinească micile dorințe.

Scrisorile copiilor sunt cu adevărat impresionante, mai ales pentru că aceștia nu-și doresc jucării scumpe sau telefoane performante. Copiii săraci ai României nici nu speră că visează că Moș Crăciun va trece pe la ei, dar măcar au o mică speranță în suflet.

Mulți nu vor cadouri scumpe

În plus, și nu cer nimic pentru ei. De cele mai multe ori, micuții cer doar câteva dulciuri și ulei pentru cartofii prăjiți. Alexandra Timar, o tânără din Arad, este cea care an de an strânge scrisori de la copiii care nu au familii cu posibilități financiare și demarează o amplă campanie, unde oamenii pot alege o scrisoare a unui copilaș sărac și să-i îndeplinească dorințele. Proiectul se numește „Adoptă o scrisoare”.

„Deja la a 7-a ediție, spiriduși din țară și de peste hotare fac magie pentru peste 10.000 de copii și 5.000 de bătrâni în nevoie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Tradiția continuă după ce de-a lungul anilor trecuți peste 40.000 de cadouri și-au găsit drumul printre troiene chiar și către cele mai îndepărtate sate, unde bunici și copii așteaptă în poartă an de an un licăr de speranță”, a declarat Alexandra Timar, președintele Asociației Îngeri pentru Suflete.

Cum decurge proiectul „Adoptă o scrisoare”

copiii săraci îi scriu Moșului ce își doresc să primească. An de an le sunt îndeplinite dorințele, pentru că asociația pregătește cadouri și pentru copiii care nu i-au putut scrie Moșului.

De mai bine de șase ani, Asociația Îngeri pentru Suflete este alături de copiii din mediile defavorizate din România în prag de sărbătoare. În fiecare an se înscriu peste 100 de oameni pentru a răspunde dorințelor din scrisorile pentru Moș.

O fetiță de 7 ani, pe nume Amalia, i-a scris Moșului un mesaj sfâșietor: „Mi-aș dori de la tine, Moșule, napolitane și suc Tedi. Și la mami, ulei pentru prăjit cartofi. Mulțumesc. Te iubesc, Moșule!”, este mesajul simplu al minorei.

Scrisorile copiilor sunt sfâșietoare

O altă adolescentă, în vârstă de 14 ani, își dorește următoarele: „Multă liniște alături de mama și frățiorii mei acasă. Mai îmi doresc și câteva alimente pentru mama mea să ne poată face mâncare de Crăciun”.

Ana Maria, o elevă în clasa a IV-a, nu vrea cadouri scumpe, ci doar sănătate pentru toți copiii orfani: „Anul acesta îmi doresc ca familia mea să fie sănătoasă și fericită. Îmi mai doresc ca tu să dăruiești tuturor copiilor orfani și săraci tot ce își doresc. Dacă îți mai rămâne vreun cadou, îl voi primi cu drag”.

„Sânt Ionel, sânt clasa a IVA, sânt un elev foarte bun și cuminte și te rog Moșule dacă poți să-mi aduci și mie o tabletă că să-mi pot face temele. De asemenea te-aș ruga să-mi aduci niște dulciuri și ceva de mâncare. Te rog Moș Crăciun să te rogi împreună cu mine pentru tatăl meu care este foarte bolnav.”, mai scrie un băiețel de clasa a patra, pentru Moș Crăciun.