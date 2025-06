Ce își dorește Andreea Raicu după ce l-a votat pe Nicușor Dan. Vedeta se apără și lansează un semnal de alarmă: „E foarte greu să trăim”

Andreea Raicu i-a făcut campanie lui Nicușor Dan, în mediul online, iar pentru faptul că s-a poziționat în tabăra pro-europeană și-a luat multe înjurături de la adversarii fostului primar al Capitalei.

Andreea Raicu, terfelită pe internet pentru că l-a votat pe Nicușor Dan. Vedeta, despre valul crescut de agresivitate din societate. Pe cine dă vina

, extrem de implicată în tot felul de campanii de conștientizare a unor fenomene grave, precum violența asupra femeilor, ne-a spus că apariția rețelelor de socializare au contribuit foarte mult, din perspectiva ei, la propagarea urii în societate.

Cu alte cuvinte, Raicu susține că anumiți oameni, care împroașcă în stânga și dreapta cu agresivitate au, de ceva ani încoace, platforme unde se pot desfășura în voie, alimentând conflictul dintre cele două Românii.

Andreea Raicu ne-a mai spus că a învățat, de-a lungul carierei sale și a expunerii sale, să nu mai dea relevanță răutăților care îi sunt adresate. Totuși, vedeta speră ca după ce l-a votat pe Nicușor Dan, lumea să înceapă să se apropie, ca tabăra cealaltă să accepte rezultatul și să se facă un efort din ambele părți pentru unificare.

„Am rămas extrem de tristă”

„Cred că social-media a înfluențat foarte mult asta. Chiar citeam zilele trecute un comentariu lăsat la o postare extrem de agresivă la adresa femeilor… Înainte, știau puține persoane, erau puțini oameni care știau felul în care ești, acum știe toată lumea pe internet cât de agresiv, cât de nepoliticos, cât de furios ești.

Îți recunosc că având în vedere că în ultima perioadă am fost foarte vocală, mai ales în zona politică, a fost un lucru neașteptat din partea mea, pentru oameni și am fost extrem de surprinsă, într-un mod foarte neplăcut câtă agresivitate au stârnit toate părerile și toate comentariile pe care le-am avut, doar pentru faptul că am avut curajul să îmi exprim o părere.

Nu am invitat pe nimeni să facă altceva decât își dorește. Recunosc că pe mine nu mă afectează acele comentarii, multă vreme nici nu le-am citit, dar într-o zi m-a sunat o prietenă și m-a întrebat cum fac să gestionez aceste comentarii. Și m-am uitat și am rămas extrem de tristă, nu pentru că primeam acele comentarii, pentru că știu că n-au legătură cu mine, ci au legătură cu ei, cu felul în care se simt, dar am rămas tristă pentru că trăiesc într-o țară în care oamenii își permit să adreseze astfel de cuvinte și să aibă niște reacții față de niște oameni pe care nu îi cunosc, doar pentru că și-au dat cu părerea”, a declarat Andreea Raicu, pentru FANATIK.

Ce își dorește Andreea Raicu după votul dat lui Nicușor Dan: Sper din suflet ca tot ce se va întâmpla de acum înainte să poată să unească cele două Românii, pentru că în acest mod e foarte greu să funcționăm și să trăim”

Andreea ne-a mai spus că odată cu rezultatul de la , ea nu simte că ura a dispărut ca prin magie din societate, chiar dacă poate tonul a mai coborât în spațiul public. simte și acum ura pe stradă sau în social media și spune că multe dintre pornirile agresive ale oamenilor se nasc din frică.

„Indiferent de rezultatul alegerilor, da, ar trebui să dialogăm. Sper din suflet ca tot ce se va întâmpla de acum înainte să poată să unească cele două Românii, pentru că în acest mod e foarte greu să funcționăm și să trăim. Simți ura pe stradă, simți ura din social media și e o energie care face rău absolut tuturor oamenilor. Din păcate, atunci când frica intervine, oamenii nu mai pot gândi rațional și se duc în agresivitate și nu mai au disponibilitatea să mai asculte o părere, să mai audă o altă perspectivă. Cred că asta ne-a adus aici”, ne-a mai zis Andreea Raicu.

FANATIK a întrebat-o pe fosta prezentatoare Big Brother, ajunsă la vârsta de 47 de ani, ce sfat i-ar da tinerei care acum mai bine de 20 de ani pășea pentru prima oară în lumina reflectoarelor. Toate experiențele prin care a trecut au maturizat-o și a învățat ceva fundamental: în viață e bine să greșești cât mai mult, altfel e greu să evoluezi. Ei nu i s-a permis, din partea familiei, să greșească prea mult, însă de puținele erori pe care le-a făcut este foarte mândră.

Ce regretă Raicu atunci când vorbește de începuturile carierei: „Provin dintr-o familie unde mi s-a spus să nu greșesc”

„Eram o fată extrem de timidă și lipsită de încredere. Nu aveam deloc curaj să fac anumite lucruri, căutam confirmările celor din jur și făceam lucruri ca să primesc aceste confirmări. I-aș spune Andreei de atunci să greșească mai mult, să încerce mai mult, să aibă mai mult curaj și să se gândească mai mult la ea. Nu mi-am permis să greșesc prea mult, pentru că provin dintr-o familie unde mi s-a spus să nu greșesc. Din momentul în care am învățat cât de important este să greșești, am înțeles că pot să evoluez mai mult. Când nu greșești, stai în același loc de frică să nu greșești și nu mai evoluezi deloc.

Sunt mândră de toate greșelile pe care le-am făcut, căci ele m-au făcut cine sunt astăzi. Chiar dacă la momentul respectiv m-au durut și m-am simțit vinovată, am învățat că și astăzi când îmi este greu sau mi se întâmplă ceva cu care nu sunt fericită, când mă doare și sunt tristă, știu că atunci când o să fiu conștientă îmi voi da seama că este un lucru care mi se întâmplă doar că să ajung într-un loc mai bun”, a încheiat Andreea Raicu, pentru FANATIK.