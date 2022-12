Ce își dorește fiica Amaliei Enache de Crăciun. Prezentatoarea nu se aștepta la așa ceva: “Am rămas cu gura căscată”

Fiica Amaliei Enache are o listă foarte interesantă cu cadouri pe care și le dorește de Crăciun. Știristei de la Pro TV nu i-a venit să creadă atunci când a citit scrisoarea fetiței sale pentru Moș Crăciun.

Ce cadouri vrea fiica Amaliei Enache de Crăciun. Prezentatoarea a fost surprinsă

Vedeta de la Pro TV încă păstrează tradițiile de sărbători moștenite de la familia ei. Amalia Enache împodobește bradul în ajunul Crăciunului și îl așteaptă pe Moș Crăciun cu biscuiți și lapte cald.

Crăciunul este ceva “foarte magic și foarte intens” pentru prezentatoare, așa că îl sărbătorește dintotdeauna în mod tradițional.

știe că există un singur Moș Crăciun pe care foarte puține persoane au reușit să-l vadă

Prezentatoarea Știrilor de la Pro TV a avut un șoc atunci când a văzut ce-și dorește fiica ei de la Moș Crăciun.

Alma ar vrea să primească o rochie mulată de Crăciun, printre altele. Un astfel de cadou ar fi foarte greu de găsit, din moment ce hainele pentru vârsta ei nu sunt tocmai mulate.

De asemenea, fiica prezentatoarei TV, care își dorește cadouri foarte originale, mai vrea un incubator din care să iasă pui.

“Are lucruri foarte grele. În primul rând își dorește o rochie mulată, nu știu dacă știi dar hainele pentru copii la 6 ani nu sunt mulate. (…).

Mai vrea un incubator din care să iasă pui, să băgăm ouă și să iasă pui. E foarte originală.

Pur și simplu când am citit scrisoarea am rămas cu gura căscată. E foarte practică și foarte atipică, aș zice așa. Oricum noi am tot vorbit.

Eu pentru că am un sarcasm din ăsta i-am spus că exclus lucruri din astea care țin de tehnologie că Moș Crăciun nu este o fabrică în China ca să le producă.

La fel și cu jucării de plastic, tot nu este o fabrică în China, este eventual o fabrică din asta care face lucruri foarte tradițional, pe vechi, pe lemn, și atunci s-a orientat foarte bine.

Acum să văd cum facem cu incubatorul.”, a declarat Amalia Enache pentru .

Amalia Enache a crezut că fiica ei vrea un bebeluș

Atunci când a citit cuvântul “incubator” în scrisoarea pentru Moș Crăciun, prezentatoarea s-a speriat foarte tare. Aceasta a crezut că Alma mai vrea un frățior sau o surioară.

“Inițial, mi-a bătut inima foarte tare că îi trebuie incubator de bebeluși să-și facă vreun frate, vreo soră, dar nu.

Totuși am stabilit că este pentru puișori. Între timp acasă avem un cățel.”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

Alma este fiica Amaliei Enache din . Bărbatul este make-up artist de profesie și e cu zece ani mai tânăr decât prezentatoarea de la Știrile Pro TV.