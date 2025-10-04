Sport

Ce își dorește Victor Angelescu de la meciul FCSB – U Craiova și anunțul făcut despre transferul lui Stanciu la Rapid

Victor Angelescu, declarații tari după o nouă victorie în Superliga. Ce a mers în jocul celor de la Rapid. Vine sau nu Nicolae Stanciu în Giulești. „E la Genoa, e un jucător important”.
Alex Bodnariu
05.10.2025 | 00:15
Ce isi doreste Victor Angelescu de la meciul FCSB U Craiova si anuntul facut despre transferul lui Stanciu la Rapid
ULTIMA ORĂ
Ce își dorește Victor Angelescu de la meciul FCSB - Craiova și anunțul făcut despre transferul lui Stanciu la Rapid

Rapid s-a impus cu 3-1 pe teren propriu în fața celor de la Farul și a urcat pe primul loc în Superliga României. La finalul partidei, Victor Angelescu a intrat în direct și a vorbit despre prestația giuleștenilor, a analizat duelul dintre FCSB și Universitatea Craiova și a spus câteva cuvinte despre posibilul transfer al lui Stanciu la echipa sa.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu, prima reacție după Rapid – Farul 3-1

Rapid a făcut o figură frumoasă în Giulești, în fața celor de la Farul. Echipa lui Costel Gâlcă s-a impus cu 3-1 și a devenit noul lider al Superligii. La final, Victor Angelescu a spus câteva cuvinte despre evoluția fotbaliștilor de sub Podul Grant.

„În prima repriză cred că puteam să intrăm cu 3-0 la pauză, nu cred că am avut vreun fel de noroc. Au început bine cei de la Farul a doua repriză, au dat gol, puteau să ne egaleze, dar mă bucur că am trecut cu bine peste acele 15 minute și am reușit să marcăm.

ADVERTISEMENT

Suntem mult mai uniți cu toții, va conta foarte mult cum vom trece peste momentele dificile. Vor mai apărea momente grele și sper să le gestionăm mai bine decât în sezonul trecut.

Am declarat înainte de startul sezonului că îmi doresc titlul. Ca obiectiv al clubului nu cred că este normal, de la locul 5, să ne propunem titlul. Eu, personal, îmi doresc, iar dacă vom fi acolo, ne vom bate.

ADVERTISEMENT
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu
Digi24.ro
Semnele care anunță un infarct sau AVC. Ce arată un nou studiu

Până acum ne-a mers bine, am pierdut un meci și o să mai pierdem. Mai avem nevoie de un jucător și sperăm să îl aducem în iarnă – mijlocaș central. Nu-l știu încă. (n.r. despre Fică, de la CFR Cluj) Se poate să fie și el, vedem în iarnă”, a explicat acționarul minoritar al clubului.

ADVERTISEMENT
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână...
Digisport.ro
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta

Scorul pe care Victor Angelescu l-ar vrea în FCSB -Universitatea Craiova

De asemenea, Victor Angelescu a spus care este rezultatul pe care și-l dorește în derby-ul etapei dintre FCSB și Universitatea Craiova. Acesta speră ca partida să se încheie la egalitate, întrucât, din punct de vedere matematic, acesta ar fi scorul care ar ajuta Rapidul.

„(n.r. Despre ce ar vrea la FCSB – Universitatea Craiova) Cred că egalul, matematic, e cel mai bun. Eu cred oricum că FCSB va intra în play-off, deci nu stăm să le facem noi calculele. Craiova a arătat până acum cel mai bine din campionat, deci și ea e de luat în calcul. Ne uităm la ce avem noi de făcut și vom vedea cu cine vom fi în play-off”, a mai spus Angelescu.

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu, la Rapid!? Ce spune Victor Angelescu

În plus, președintele clubului din Giulești a analizat posibilitatea ca Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României, să ajungă în această iarnă la Rapid. Mijlocașul joacă la Genoa, cealaltă echipă patronată de Dan Șucu, și s-a scris în ultimele zile despre un posibil transfer pe ruta Italia – România.

„Nu, în niciun caz. Nu se pune problema, nici nu s-a pus problema să vină Stanciu la Rapid. E la Genoa, e un jucător important acolo. Nu există să nu-l primim, l-am primi cu brațele deschise, e căpitanul echipei naționale. Dar nu cred că, în momentul ăsta, se pune problema ca el să revină în țară”, a explicat Victor Angelescu, conform Digi Sport.

Alex Dobre a uimit după ce a marcat în Rapid – Farul 3-1...
Fanatik
Alex Dobre a uimit după ce a marcat în Rapid – Farul 3-1 și a dus echipa pe primul loc: „Nu am avut un nivel de joc bun”. Ce a spus despre convocarea la națională
Cristi Chivu, replică savuroasă când a fost întrebat despre rivalele Juventus și Milan....
Fanatik
Cristi Chivu, replică savuroasă când a fost întrebat despre rivalele Juventus și Milan. Cum a comentat conflictul cu Dumfries. Update
U Cluj nu-l lasă pe Sabău să plece: „Prima dată președintele e vinovat”
Fanatik
U Cluj nu-l lasă pe Sabău să plece: „Prima dată președintele e vinovat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Jurnalistul sportiv din România care 'întoarce banii cu lopata': 'Am construit un bloculeț,...
iamsport.ro
Jurnalistul sportiv din România care 'întoarce banii cu lopata': 'Am construit un bloculeț, câteva case'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!