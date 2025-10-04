Ce își dorește Victor Angelescu de la meciul FCSB – U Craiova și anunțul făcut despre transferul lui Stanciu la Rapid

Rapid s-a impus cu 3-1 pe teren propriu în fața celor de la Farul și a urcat pe primul loc în Superliga României. La finalul partidei, Victor Angelescu a intrat în direct și a vorbit despre prestația giuleștenilor, a analizat duelul dintre FCSB și Universitatea Craiova și a spus câteva cuvinte despre posibilul transfer al lui Stanciu la echipa sa.

Victor Angelescu, prima reacție după Rapid – Farul 3-1

Rapid a făcut o figură frumoasă în Giulești, în fața celor de la Farul . La final, Victor Angelescu a spus câteva cuvinte despre evoluția fotbaliștilor de sub Podul Grant.

„În prima repriză cred că puteam să intrăm cu 3-0 la pauză, nu cred că am avut vreun fel de noroc. Au început bine cei de la Farul a doua repriză, au dat gol, puteau să ne egaleze, dar mă bucur că am trecut cu bine peste acele 15 minute și am reușit să marcăm.

Suntem mult mai uniți cu toții, va conta foarte mult cum vom trece peste momentele dificile. Vor mai apărea momente grele și sper să le gestionăm mai bine decât în sezonul trecut.

Am declarat înainte de startul sezonului că îmi doresc titlul. Ca obiectiv al clubului nu cred că este normal, de la locul 5, să ne propunem titlul. Eu, personal, îmi doresc, iar dacă vom fi acolo, ne vom bate.

Până acum ne-a mers bine, am pierdut un meci și o să mai pierdem. Mai avem nevoie de un jucător și sperăm să îl aducem în iarnă – mijlocaș central. Nu-l știu încă. (n.r. despre Fică, de la CFR Cluj) Se poate să fie și el, vedem în iarnă”, a explicat acționarul minoritar al clubului.

Scorul pe care Victor Angelescu l-ar vrea în FCSB -Universitatea Craiova

De asemenea, Victor Angelescu a spus care este rezultatul pe care și-l dorește în derby-ul etapei dintre FCSB și Universitatea Craiova. Acesta speră ca partida să se încheie la egalitate, întrucât, din punct de vedere matematic, acesta ar fi scorul care ar ajuta Rapidul.

„(n.r. Despre ce ar vrea la FCSB – Universitatea Craiova) Cred că egalul, matematic, e cel mai bun. Eu cred oricum că FCSB va intra în play-off, deci nu stăm să le facem noi calculele. Craiova a arătat până acum cel mai bine din campionat, deci și ea e de luat în calcul. Ne uităm la ce avem noi de făcut și vom vedea cu cine vom fi în play-off”, a mai spus Angelescu.

Nicolae Stanciu, la Rapid!? Ce spune Victor Angelescu

În plus, președintele clubului din Giulești a analizat posibilitatea Mijlocașul joacă la Genoa, cealaltă echipă patronată de Dan Șucu, și s-a scris în ultimele zile despre un posibil transfer pe ruta Italia – România.

„Nu, în niciun caz. Nu se pune problema, nici nu s-a pus problema să vină Stanciu la Rapid. E la Genoa, e un jucător important acolo. Nu există să nu-l primim, l-am primi cu brațele deschise, e căpitanul echipei naționale. Dar nu cred că, în momentul ăsta, se pune problema ca el să revină în țară”, a explicat Victor Angelescu, conform