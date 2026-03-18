Ce își reproșează Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB: „Cel mai ușor e să dăm vina pe Gigi Becali”

Mihai Pintilii și-a prezentat pe larg punctul de vedere vizavi de aventura sa ca antrenor secund la FCSB, în staff-ul tehnic condus de Elias Charalambous. În primă fază a vorbit despre momentul pe care el îl consideră crucial în ratarea play-off-ului din SuperLiga, constituit de pauza competițională din această iarnă.

Ce își reproșează Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB

Înainte de acest punct, echipa roș-albastră stătea încă destul de bine în cursa pentru atingerea acestui deziderat, doar că acele câteva săptămâni de pregătire au făcut ca jucătorii să iasă din acel ritm destul de bun, chestiune care s-a văzut din plin la primul meci oficial din 2026, înfrângerea de la Mioveni cu FC Argeș, care a „dinamitat” practic totul.

Acum, Pintilii a transmis că își reproșează într-o anumită măsură faptul că nu a intervenit atunci pentru a discuta mai mult cu fotbaliștii, după ce a văzut că ei intraseră într-un soi de blocaj mental, bineînțeles pentru a-i ajuta să iasă din acea zonă.

„E greu să zic asta acum. E greu să dai într-un jucător sau să dai pe cineva afară, când ai făcut performanță cu el. Dar să dai un exemplu cu el, da. Dar cu tăiat în carne vie și amenzi a fost. Și vor mai fi amenzi. Au fost amenzi și când am luat campionatul, dar se pare că nu i-a afectat.

Ușor-ușor ne revenisem, la sfârșitul anului, dacă nu se întrerupea campionatul eram bine. Dar a venit pauza, cantonamentul. Ei s-au pregătit foarte bine, nu pot să zic absolut nimic de nimeni, că a făcut ceva rău. Pregătirea a fost foarte bună, dar a venit meciul cu FC Argeș, care ți-a dat în cap și te-a făcut să gândești că e groasă. Îmi reproșez că nu m-am implicat mai mult, să vorbesc cu jucătorii mai mult”, în direct la

Ce a spus Mihai Pintilii despre colaborarea cu Gigi Becali la FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, în viziunea sa nu se poate da vina pe finanțatorul echipei roș-albastre pentru anumite decizii de ordin tehnico-tactic, așa cum există impresia în spațiul public, întrucât de fiecare dată când omului de afaceri i-a fost propusă de către staff o anumită chestiune el a fost de acord cu ea:

„Cu siguranță avem și noi partea noastră de vină. Cel mai ușor e să dăm vina pe Gigi Becali. Nu e așa. E greu de gestionat. Aici e cel mai greu, acum, să lucrezi în condițiile astea. Dacă am reușit aici, de acum ar trebui să fie mai ușor”.