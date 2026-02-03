Ce istoric penal are tânărul care le-a furnizat droguri criminalilor de la Cenei. Motivul incredibil pentru care instanța i-a dat o pedeapsă ușoară

ADVERTISEMENT

În dosarul crimei de la Cenei au fost efectuate mai multe percheziții domiciliare, după ce unul din criminali, băiatul de 13 ani, a ieșit pozitiv la testul pentru consum de canabis. Anchetatorii au aflat că substanțele interzise provin de la la doi tineri de 24 ani, respectiv 17 ani, ambii din Cenei. Cel de 17 ani primea drogurile de la cel mai în vârstă și le distribuia mai departe, către cei doi băieți care l-au ucis pe Mario Berinde și către cel care i-a ajutat să scape de cadavru.

Tânărul din Cenei a fost inculpat pentru trafic de droguri

Acasă la B.F.D., tânărul de 24 de ani, au fost descoperite 110 grame de canabis, iar acesta a fost arestat preventiv la propunerea DIICOT Timișoara. B.F.D. a mai fost inculpat într-un dosar de trafic de droguri, alături de o altă persoană, N.S.I., iar dosarul a fost înregistrat pe 7 aprilie 2022 la Tribunalul Timiș. În dosar se arată că, în perioada primăvara anului 2020-noiembrie 2021, B.F.D. a oferit și vândut fără drept canabis mai multor persoane în iulie 2021.

Astfel, B.F.D. a oferit, conform datelor din dosar consultate de FANATIK, 1 gram de canabis pentru o datorie de 50 de lei; în perioada septembrie-octombrie 2021 a oferit de 3 ori canabis pentru consum, maxim 4 grame de canabis; în perioada mai 2021-noiembrie 2021 a oferit de minim 10 ori cantități între 0,2 și 0,4 grame de canabis; în perioada septembrie-octombrie 2021 a oferit de 2 ori câte 0,2-0,3 grame de canabis pentru consum; în perioada primăvara anului 2020-februarie 2021 a oferit de 15 ori câte 0,5-0,6 grame de canabis pentru consum. Instanța a arătat că se întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de cultivare, oferire, vânzare, distribuire, livrare cu orice titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare, deținere ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept (31 de acte materiale).

În dosar se arată că la încadrarea juridică a faptelor penale săvârşite de către cei doi inculpați, ca infracţiune continuată se are în vedere că pluralitatea de acte materiale este intrinsecă conţinutului infracţiunii, în sensul că pentru a le vinde ulterior, între aceste acte interpunându-se inevitabil deţinerea substanţelor prohibite de lege , că, prin natura lucrurilor, actele materiale se leagă în mod natural între ele, decurg unele din altele, dând naştere unei acţiuni constitutive unice (vânzarea derivă din faptul prealabil al deţinerii care, la rândul său, e precedat în mod necesar de prealabila procurare ş.a.m.d., conţinuturile alternative fiind echivalente juridic şi avându-şi originea într-o incriminare comună).

Instanța a specificat că unitatea naturală colectivă de infracţiune – acţiunea unică – se conturează cu atât mai mult în situaţia în care actele materiale de procurare/ deţinere/ vânzare de droguri au fost comise de traficanți într-o succesiune neîntreruptă, cvasisimultan (în aceeaşi zi). Aşadar, indiferent de numărul actelor materiale de deţinere/vânzare de droguri comise în decurs de câteva ore sau zile există o acţiune unică. La rândul lor, acţiunile săvârşite de inculpați în zile distincte, la diferite intervale de timp, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, constituie o unitate legală de infracţiune, o infracţiune continuată.

A fost condamnat la 1 an, 4 luni și 20 de zile închisoare cu executare

De asemenea, în dosar se arată că fapta inculpatului B.F.D., care, în data de 10.11.2021, cu ocazia percheziției domiciliare efectuată în imobilul unde locuia, din sat Cenei, a deținut cantitatea de 0,5 grame cannabis în vederea consumului propriu, întrunește elementele constitutive al infracţiunii de deținerea de droguri de risc, pentru consum propriu, fără drept. Instanța a menționat că „se va avea în vedere, de asemenea, conduita inculpaţilor după comiterea infracţiunii, poziţia lor sinceră, de recunoaştere a comiterii faptelor, regretul manifestat faţă de acestea, nivelul de educaţie- studii liceale, vârsta tânără- 23 și 21 de ani, starea de sănătate- bună, situaţia familială (proveniţi din familii organizate, cu toții beneficiind de suport moral și financiar din partea acestora”.

Instanța a mai arătat că „cei doi inculpați nu au antecedente penale, fiind persoane bine integrate social, comiterea unor fapte prevăzute de legea penală fiind un eveniment accidental în viaţa lor, care nu denotă un comportament sau o atitudine constantă antisocială (fişe de cazier judiciar)”. Pe 9 noiembrie 2022, Tribunalul Timișoara l-a condamnat pe B.F.D. la 1 an şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic ilicit de droguri de risc în formă continuată (31 acte materiale). De asemenea, a fost condamnat la două luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept.

Instanța a contopit pedepsele aplicate, iar inculpatul B.F.D. a avut de executat pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an și 4 luni închisoare la care s-a adăugat sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 20 de zile închisoare urmând ca, în final, acesta să primească o pedeapsă de 1 an, 4 luni și 20 de zile închisoare cu executare. S-a mai dispus prelevarea probelor biologice de la B.F.D., în vederea introducerii profilului său genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Traficantul de droguri a fost trimis în judecată pentru lovirea unui bărbat

B.F.D. a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel Timișoara, care l-a respins ca nefondat pe 2 martie 2023. Pe 16 aprilie 2024, Judecătoria Timișoara a dispus liberarea condiţionată a condamnatului B.F.D și l-a atenționat asupra conduitei sale viitoare , prin prisma dispoziţiilor art. 104 alin. (2) Cod penal, dacă va mai comite infracţiuni pe durata termenului de supraveghere stabilit.

B.F.D. a mai fost implicat într-un incident cu consecințe penale, după ce l-a bătut pe un bărbat din Cenei, alături de alți doi băieți, astfel că li s-a deschis un dosar penal la Judecătoria Timișoara. S-a arătat că la data de 27.07.2021, în jurul orelor 00:25, B.F.D. și cei doi prieteni ai săi, în timp ce se aflau în parcul din localitatea Cenei, l-au lovit pe numitul B.D., provocîndu-i leziuni ce au necesitat 8 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, conform certificatului medico-legal din 27.07.2021 eliberat de IML Timisoara, iar prin faptele lor au tulburat ordinea şi liniştea publică şi au provocat o stare de temere celor prezenţi în parc, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Analizând actele de urmărire efectuate şi probele administrate în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară a constatat că acestea au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor şi nu sunt incidente cazurile de nulitate absolută prevăzute de art. 281 alin. 1 C.proc.pen. În cauză au fost parcurse etapele obligatorii ale urmăririi penale prevăzute de Codul de procedură penală şi au fost respectate prevederile legale în legătură cu actele procesuale şi procedurale din faza de urmărire penală. Pe 19 decembrie 2025, Judecătoria Timișoara a dispune începerea judecății cauzei privind pe B.F.D. și ceilalți doi inculpați.