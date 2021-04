Radu Drăgușin are toate motivele să fie în culmea fericirii la o vârstă fragedă (19 ani) și nu doar datorită carierei de succes în lumea fotbalului, dar și a iubitei care îi este alături, cu care tânărul sportiv a frânt inimile admiratoarelor.

Fundașul de la Juventus se iubește cu o tânără superbă, cei doi aflându-se împreună la Torino. Recent, amândoi au postat fotografii pe rețelele de socializare, iar fanii fotbalistului pot vedea cât de bine merge relația lor.

Radu Drăgușin a decis să-și prelungească contractul cu Juventus, astfel că va mai rămâne în Italia pentru încă patru ani.

Ce iubită hot “și-a tras” Radu Drăgușin! Fundașul de la Juventus le-a frânt inimile admiratoarelor

Ioana Stan este iubita tânărului fundaș de la Juventus, iar cei doi au postat câteva fotografii împreună zilele trecute. Nu se știe exact de când sunt împreună, dar cert este că relația pare să meargă foarte bine, judecând după felul în care se privesc.

La doar 19 ani, Radu Drăgușin se bucură de succes în plan profesional, având o carieră de succes în fotbal, ba chiar a luat decizia de a-și prelungi contractul cu Juventus pentru următorii patru ani.

Tânărul are multe admiratoare, mai ales că este ajutat de aspectul fizic, însă imaginile postate recent le-au „dezamăgit” pe fetele care îl urmăresc pe rețelele sociale, pentru că sportivul se laudă cu noua lui parteneră.

„U make me look better (n.r. Mă faci să arăt mai bine)”, „My happy place (n.r. Locul meu fericit)”, cam așa ar descrie cei doi relația lor pe conturile de Instagram.

Ioana Stan este o tânără studentă la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) din București, după cum scrie în prezentarea ei de pe pagina de Instagram.

Radu Drăgușin, la Juventus până în 2025

Cel care i-ar fi influențat lui Radu Drăgușin decizia de a rămâne la campioana Italiei este chiar Cristiano Ronaldo, care îl apreciază pe sportiv și îl ajută cu sfaturi.

„Când a ajuns la Juventus a fost ceva neașteptat, un vis care i s-a împlinit. Acum a ieșit din anonimat, joacă la echipa mare, nu mai e un copil, este un profesionist în toată puterea cuvântului. Nu se aștepta să rămână la Juventus atunci când a venit, dar acum nu mai vrea să plece.

A avut oferte unde i s-a promis că va juca mai mult, dar a fost dorința lui să continue. A tras ca să ajungă la echipa mare, speră să prindă din ce în ce mai multe minute pe teren. Ascultă de vedetele din vestiar, a primit sfaturi și de la Cristiano Ronaldo, dar și de la Bonucci și Chiellini”, a declarat impresarul Florin Marea pentru Radio Bianconera.