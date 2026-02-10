Ce joc face PSD cu AUR și de ce e atent partidul lui Grindeanu la alegerile care-l vizează pe Donald Trump: „Suntem într-o situație mai rea decât acum un an”

ADVERTISEMENT

PSD analizează cu prudență relația cu AUR, în timp ce formațiunea lui George Simion încearcă să câștige teren politic prin presiuni asupra președintelui Nicușor Dan. Analistul Cristian Pîrvulescu atrage atenția că situația este mai complicată decât acum un an și că deciziile partidului condus de Grindeanu sunt influențate inclusiv de evoluțiile electorale din Statele Unite.

Demersul AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan depinde de PSD

În ultimele săptămâni, scena politică românească a fost zguduită de un demers lansat de AUR. Partidul condus de George Simion susține că președintele Nicușor Dan nu ar fi potrivit pentru funcție și lansează un apel deschis pentru suspendarea sa din funcție.

Liderul AUR a anunțat oficial că formațiunea a strâns semnăturile necesare pentru demararea procedurii de suspendare a președintelui, acuzându-l pe Nicușor Dan că ar fi fost „pus la Cotroceni de oameni cu interese” și că nu este capabil să îndeplinească atribuțiile funcției pentru care a fost ales.

Totodată, senatorul AUR Petrișor Peiu a recunoscut că demersul nu poate fi declanșat fără susținerea PSD în Parlament: „Fără PSD nu declanșăm demersul”, a afirmat el, explicând că semnăturile opoziției nu sunt suficiente pentru a ajunge la pragul necesar pentru suspendare.

De ce o alianță cu Simion este un lux pe care partidul lui Grindeanu nu și-l poate permite

FANATIK a discutat cu analistul politic Cristian Pîrvulescu, care ne-a oferit o perspectivă clară asupra semnificației politice a acestui demers. Totodată, și asupra felului în care PSD ar privi această situație din interiorul scenei politice.

„PSD nu își poate permite luxul unei alianțe cu AUR atâta vreme cât ea va presupune costuri electorale și politice pentru partid. Să cocheteze? Da, dar PSD are o istorie a relației cu extrema dreaptă, de la preluarea politicienilor de extrema dreaptă, care astăzi sunt în fruntea partidului, cum este cazul doamnei Olguța Vasilescu, care a fost șefa tineretului de la Partidul România Mare până la relațiile cu Dan Diaconescu. Relații oscilante, evident.

Să colaboreze, asta este posibil. Să guverneze? Nu. Pentru că o guvernare cu AUR în contextul actual este riscantă electoral și neproductivă politic. PSD va fi repede taxat la nivel european și și-ar pierde poziția din Parlamentul European”, ne-a dezvăluit analistul Cristian Pîrvulescu.

Pîrvulescu: AUR slăbește la Bruxelles, PSD transformă partidul într-un instrument de presiune

Dincolo de zgomotul public și de ofensiva verbală lansată de AUR, analiza rece a raportului de forțe arată, potrivit lui Pîrvulescu, că nu se află, în realitate, într-o poziție atât de solidă pe cât sugerează discursul său public. Influența AUR este limitată inclusiv la nivel european, acolo unde formațiunea a pierdut teren semnificativ, iar legitimitatea sa politică este fragilă.

Tocmai această discrepanță dintre imagine și realitate este exploatată, susține Cristian Pîrvulescu, de partidele din zona puterii, care folosesc ascensiunea AUR mai degrabă ca instrument de presiune politică decât ca partener real de dialog.

„AUR aproape a pierdut grupul parlamentar din Parlamentul European. Mai are doar trei parlamentari. Din care unul, domnul Piperea, a pierdut o competiție internă și este într-o situație, hai să spunem, incertă.

Deci nu este atât de puternic AUR pe cât pare la prima vedere. Dar PSD profită de imaginea AUR în ceea ce privește o parte a electoratului său pentru a exercita presiuni asupra PNL și inclusiv asupra lui Nicușor Dan”, a mai completat, pentru FANATIK, profesorul în științe politice.

Lovitura de acum un an de la Cotroceni și efectele ei asupra scenei politice

Mai departe, politologul punctează că peisajul actual al tensiunilor politice nu poate fi înțeles fără a privi înapoi la precedentele crize instituționale care au zguduit România. Un exemplu recent, dar deja emblematic, este situația de acum un an, când Klaus Iohannis a fost pus sub presiune de partidele aflate la guvernare, PNL și PSD, pentru a lua decizii legate de suspendarea sa. Analistul politic Cristian Pîrvulescu atrage atenția că aceste evenimente au consolidat un precedent periculos și au creat mecanisme de presiune care sunt folosite și astăzi.

„Acum un an, președintele Iohannis și-a dat demisia. A fost obligat să-și dea demisia de reprezentanții celor două partid sistem pe care îi adusese la guvernare pentru a asigura stabilitatea țării: PNL și PSD. În momentul în care cele două partide i-au sugerat, cerut, prin șefii lor interimari, în acel moment, astăzi șefii plini ai partidelor, domnii Ilie Bolojan și Grindeanu, că nu pot să garanteze că nu se va vota suspendarea sa, președintele României a fost obligat să voteze.

Acea situație a fost justificată prin necesitatea de a opri tulburările din România legate de suspendarea alegerilor. N-au rezolvat absolut nimic cu acea suspendare, doar au validat narațiunile legate de, așa zisa, lovitură de stat din decembrie 2024”, a mai precizat Pirvulescu.

Partidul lui Grindeanu urmărește atent alegerile din SUA

Discuția cu Cristian Pîrvulescu aduce o perspectivă inedită asupra jocurilor politice actuale: nu este vorba doar de o posibilă alianță PSD–AUR sau de o simplă tensiune electorală, ci de modul în care strategiile internaționale și influențele externe, cum este situația din Statele Unite, modelează deciziile partidelor românești.

Analistul subliniază că PSD nu acționează impulsiv și că planurile pe termen lung, inclusiv scenariile pentru 2028, trebuie citite prin prisma oportunismului și a experiențelor istorice ale partidului: „Unde suntem acum? Suntem într-o situație mai rea decât acum un an. Mă întrebați dacă PSD face o alianță cu AUR. Situația s-a complicat, democrația românească este sub pericol și PSD nu face altceva decât să legitimeze discursul antisistem. De ce? Pentru că PSD este un partid oportunist care nu are nicio ideologie. În orice caz, nu una social-democrată, ci una care cochetează cu populismul și care este foarte atent la ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii

„O alianță în 2028, posibil”

Deci, PSD, câtă vreme Donald Trump nu va recâștiga puterea în Statele Unite ale Americii la alegerile de la jumătatea mandatului, nu va face nicio mișcare în direcția AUR. Ulterior poate, dar acum nu. Deci, o alianță în 2028, posibil.

Dar nu cumva și PNL urmărește o alianță și chiar o fuziune cu USR? Ba da, și atunci PSD de ce ar rămâne izolat. Dar cred mai degrabă că PSD va face, cum a făcut PSD-ul lui Năstase și Geoană, o alianță cu o facțiune pe care o va rupe din AUR și nu cu AUR-ul lui George Simion”, a mai precizat analistul politic, pentru FANATIK.

PSD nu se lasă sedus de AUR. O alianță ar fi o capcană politică

Pe lângă cele de mai sus, Pîrvulescu evidențiază un aspect adesea ignorat în discuțiile publice, și anume, că nu orice apropiere de extrema dreaptă este tentantă sau avantajoasă pentru PSD, ci poate deveni o capcană politică. Acesta arată că, dincolo de discursurile spectaculoase ale AUR, partidul trebuie tratat strategic, iar legitimitatea lui Nicușor Dan este un element de stabilitate pe care PSD nu-și permite să-l compromită.

„AUR încearcă să externalizeze crizele inventând tot felul de chestiuni de genul ăsta. Președintele Dan este legitim. PSD nu își poate permite această alinață. O dată pentru că induce instabilitate, pe de altă parte pentru că va fi taxat ca partid de extremă dreaptă.

O cooperare cu AUR legitimează AUR și face ca electoratul să părăsească partidul pentru AUR. Pentru PSD este vital să distrugă AUR. E mai important decât pentru PNL. Altfel, PSD iese distrus”, a ținut să adauge Cristian Pîrvulescu.

Cum poate cădea partidul lui George Simion

Nu trebuie omis un alt aspect pe care Cristian Pîrvulescu îl aduce în față, . În timp ce partidul afișează o imagine de forță și coeziune, realitatea din interior este mult mai fragilă. Conflictele dintre lideri și dependența partidului de personalitatea lui George Simion creează premisele unei posibile rupturi, ceea ce ar putea afecta nu doar strategia electorală a AUR, ci și relațiile sale cu alte formațiuni politice.

„Există deja contestații în interiorul AUR. Domnul Lulea este cât se poate de ofensiv atacând pozițiile lui Simion. Există o mare nemulțumire la adresa lui Simion, care a mizat totul pe imaginea sa personală și asta a personalizat partidul. Este un avantaj pe termen scurt, mai ales electoralist, dar este un dezavantaj organizatoric. Un partid este real doar dacă se instituționalizează, adică dacă depășește cultul liderului. AUR nu e un partid. AUR este o mișcare fascistă care funcționează în jurul liderului și se va prăbuși odată cu el.

Iar domnul Lulea înțelege lucrul ăsta. Domnul Lulea, nu uitați, este creatorul partidului. Nu este un oarecare. Este cel care a creat partidul și l-a avut angajat pe domnul Simion. Bănuiesc că nu s-a așteptat ca domnul Simion să fie atât de nerecunoscător”, a mai menționat specialistul în științe politice, pentru FANATIK, despre o pozibilă ruptură a partidului AUR.

Negocierile PNL–USR s-au oprit, PSD joacă la sigur în umbra alianțelor

În culisele negocierilor politice, ceea ce pare un zvon despre alianțe sau fuziuni se dovedește a fi, de fapt, o luptă subtilă pentru control și influență. Pîrvulescu aduce însă o perspectivă suplimentară care completează tabloul deja complicat dintre PSD și AUR: discuțiile privind fuziunea dintre PNL și USR. Potrivit informațiilor oferite de analist, negocierile au existat la nivel intern, dar s-au oprit, oferind astfel o imagine clară asupra modului în care partidele majore gestionează atât alianțele, cât și tensiunile interne.

„E greu să vă spun dacă PSD vrea să grăbească rocada, pur și simplu vrea să aibă certitudinea că PNL este onest în înțelegere. Nu cred că este doar un zvon, nu cred că primarul din Cavnic a inventat.

Știu sigur că discuția privind fuziunea între USR și PNL a existat în interiorul PNL, că au existat negocieri, dar că nu mai este de actualitate. Așa cum știu în egală măsură că USR nu este deloc dispus să guverneze cu un prim-ministru PSD-ist. Cu toate asigurările pe care le dau. Dar aici e o problemă de incompatibilitate nu ideologică, ci personală”, a mai spun, în final, Cristian Pîrvulescu.