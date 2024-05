Ce jucător din Generaţia de Aur a fost primul ”crush” al Loredanei Groza? Artista nu s-a ferit de declaraţii

Loredana Groza, una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică din România, se pregăteşte să cânte în deschiderea , pe Arena Naţională.

Loredana Groza: ”Belodedici a fost primul meu ‘crush’!”

Aflată în plină pregătire pentru evenimentul de pe 25 Mai, artista şi-a făcut timp şi le-a cântat tricolorilor fix pe terenul de fotbal, pe stadionul ”Arcul de Triumf” din Bucureşti.

ADVERTISEMENT

Celebra artistă a avut timp şi de declaraţii, unde nu a ascuns că a purtat o simpatie deosebită singurului român ce are în palmares 2 trofee de Champions League, Miodrag Belodedici.

”Belodedici a fost primul meu ‘crush’. Decupam pozele cu Belo din ziare. Colegele mele de liceu știu. Belodedici arată foarte bine, are niște ochi foarte frumoși.”, după care, pe fond de glumă, a declarat că ar fi mers in sud după el, dacă ar fi ştiut că fostul mare fotbalist are ochii albaştrii : ”Dacă știam că sunt și albaștri, mă mutam în sudul țării, de unde e el.”

ADVERTISEMENT

”Sunt ca fraţii mei”

Antrenamentele pentru meciul de retragere al Generaţiei de Aur au început, iar interpreta susţine că are o relaţie deosebită cu foştii internaţionali : ”Toți sunt idolii mei. Lăcătuș, este un prieten vechi, Panduru, Adi Ilie, Hagi, să nu mai vorbesc, Gică Popescu, Jean, Stelea, sunt ca frații mei, îi ador și îi respect. Au reușit să demonstreze că nu doar talentul este suficient pentru a deveni un mare sportiv”

Loredana Groza s-a arătat emoţionată cu privire la evenimentul din 25 mai, dorindu-şi să se ridice la înălţimea aşteptărilor. Artista le-a pregătit un moment inedit jucătorilor din Generaţia de Aur la antrenamente, adaptând o piesă celebră pentru tricolori.

ADVERTISEMENT

”Te-aștept ca și când, numai Generația de Aur ar fi pe pământ!

”Te-aștept ca și când, numai Generația de Aur ar fi pe pământ! Mai presus de măriri, de căderi, de măriri, de cuvânt!” le-a cântat artista fostelor glorii, la nivelul gazonului, pe Stadionul ”Arcul de Triumf”. Loredana Groza .

Evenimentul de pe 25 Mai va avea loc pe stadionul ”Arena Naţională”, unde s-au vândut deja peste 50000 de bilete. La eveniment vor veni personalităţi din lumea sportului cum ar fi şi mulţi alţii.

ADVERTISEMENT

Lotul României pentru meciul de retragere

Portari: Florin Prunea, Bogdan Stelea

Fundași: Gheorghe Popescu, Iulian Filipescu, Miodrag Belodedici, Dan Petrescu, Tibor Selymeș, Gheorghe Mihali, Răzvan Prodan (fiul lui Didi Prodan)

Mijlocași: Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu, Constantin Gâlcă, Basarab Panduru, Ioan Ovidiu Sabău, Ovidiu Stângă, Ionuț Lupescu

Atacanți: Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Marius Lăcătuș, Ion Vlădoiu, Viorel Moldovan, Adrian Ilie

Antrenori: Anghel Iordănescu, Gabi Balint