Ce jucători de azi ai Universității Craiova ar fi prins echipa de titlu din 1991: „Făceau ravagii la Testul Cooper!”

Sorin Cârțu a fost invitatul lui Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA. Fostul antrenor de la Universitatea Craiova și-a amintit de perioada în care echipa din Bănie făcea legea în campionatul românesc și a încercat să numească câțiva fotbaliști din actuala echipă care ar fi prins lotul atunci.

În prezent, Universitatea Craiova nu reușește să se impună în Superliga României. Oltenii termină aproape în fiecare sezon pe podium, însă nu reușesc să câștige trofeul. Sorin Cârțu a povestit despre perioada de glorie a echipei din Bănie.

“Eram criticat că joc cu 3 fundași centrali, că mă apăr”

Antrenorul a explicat că a fost unul dintre primii tehnicieni care au abordat formațiile cu 3 fundași centrali, care sunt la modă în prezent. Cârțu a transmis că a fost criticat pentru acest lucru, însă fotbaliștii săi de la acea vreme l-au ajutat mult atât în faza de atac, cât și în apărare. El a declarat:

“Eu am fost un adept al sistemului 3-5-2 sau 3-4-3. A fost sistemul cu care am câștigat campionatul. Când stau și văd acum că eu în ’91 jucam un sistem pe care multă lume încearcă să-l practice.

Eu eram printre puținii care abordau acest sistem. Eram criticat că joc cu 3 fundași centrali, că mă apăr… Este un sistem ofensiv acum. Depinde foarte mult de benzi. În momentul în care benzile nu își fac treaba, atunci sigur că se transformă într-unul cu 5 în spate.

Eu, în echipa aceea, am avut doi jucători de bandă incredibili: Adrian Popescu și Mânăilă. Alergau 3600 la testul Cooper. Badea era jupânul lor. Bădiță alerga 4000 la testul Cooper. Am avut o echipă super. Păcat că nu primește elogiile pe care ar trebui să le primească. Au trecut 34 de ani și nimeni nu îi egalează”.

Ce jucători de la echipa actuală a Craiovei ar fi prins lotul în anii ’90?

Întrebat de Cristi Coste dacă crede că vreun jucător din echipa actuală a Universității ar avea vreo șansă să prindă lotul la cea din anii ’90, Cârțu a numit trei fotbaliști pe care i-a lăudat pentru condiția lor fizică, printre care și

“Din echipa de astăzi, Bancu. Bancu e singurul care poate să ducă 3200 sau bucăți de 1600 la testul Cooper, cum se făceau la vremea respectivă. Mitriță ar putea. Poate un Screciu să fie în lot, așa cum au fost și alții, cum a venit Stângă, cum au venit la vremea respectivă Sava și așa mai departe”, a explicat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Revine Sorin Cârțu la Craiova?

. Patronul echipei, Mihai Rotaru, a vorbit în termeni laudativi despre Sorin Cârțu, iar acesta a transmis că va încerca mereu să ajute clubul, însă nu a purtat nicio discuție oficială.

“Nu am avut nicio discuție în sensul acesta. Întotdeauna când Universitatea m-a cerut, am zis OK. Bine, dacă am avut posibilitatea să fac asta și nu eram sub contract cu alte echipe, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori,” a precizat Sorin Cârțu.

