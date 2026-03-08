Ce jucători de la Universitatea Craiova sunt propuşi la naţională pentru barajul cu Turcia: „Te poţi baza pe ei, nu tremură”

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu cere cât mai mulți fotbaliști de la Universitatea Craiova pentru Turcia – România, semifinala barajului de calificare la CM 2026. Președintele de onoare al oltenilor i-a făcut câteva recomandări lui Mircea Lucescu.

Ce fotbaliști propune Craiova la națională pentru barajul cu Turcia

Pe lângă Nicușor Bancu, care e titular incontestabil în flancul stâng al defensivei Universitatea Craiova propune și alți fotbaliști la națională. Pentru România, meciului anului este semifinala barajului cu Turcia, care va avea loc joi, 26 martie, de la ora 19:00.

„Sunt doi jucători pe care naționala s-ar putea baza. Vorbesc despre Adi Rus și Screciu. Screciu a devenit mai matur și are niște reușite din forță, din forță explozivă. E un fundaș central cu viteză foarte bună. La fel, Rus e foarte bun. Nu luăm că alunecă la golul ăsta (n.r. – în U Craiova – CFR 3-1), dar în general a avut prestații constante în compartimentul defensiv.

Chiar dacă nu sunt în primii 11, dar se poate baza nea Mircea pe ei ca prestație. Bancu e o prezență constanță la fundașul stânga. La meciul ăsta trebuie aleși jucători cu mare experiență. Îți trebuie jucători care să știe să abordeze partida asta. Și Baiaram are evoluții bune. (n.r. – Tudor Băluță?) Sigur că da. Sunt jucători la care te poți gândi dacă să facă sau nu față.

La noi te poți gândi și că avem experiența asta internațională, care a fost recentă, în Conference League. Am avut doar câteva momente în care am fost taxați, dar în rest am făcut față rigorilor internaționale. (n.r. – Care sunt jucătorii pe care îi vezi la lot alături de Bancu?) Screciu, Rus, Baiaram, pentru că îl văd într-o revenire de formă.

Mi-a plăcut ce a jucat cu CFR Cluj. Și cu Metaloglobus, când a intrat a schimbat fața jocului. Odată cu el a intrat în joc și Bancu. Ei se înțeleg bine în zona respectivă. Au niște automatisme. Sunt niște jucători la care te poți gândi. Sunt jucători pe care te poți baza. Sunt jucători care nu tremură sau să fie dominați de trac. Au trecut prin asta”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

pentru meciul de la Istanbul, fotbaliștii Universității Craiova mai au ocazia să îl convingă pe selecționer la ultimul derby din sezonul regulat. Duminică, 8 martie, de la ora 20:00, oltenii merg în giulești pentru derby-ul cu Rapid. Înaintea partidei, U Craiova e lider în SuperLiga, cu 59 de puncte, cu patru mai multe decât Rapid.

4 fotbaliști a avut Craiova la precedenta acțiune a naționalei României: Rus, Bancu, Baiaram și Screciu