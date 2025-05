Ce jucători îi trebuie Universității Craiova pentru a se bate la titlu în sezonul viitor? „Unul care să dea tonul la agresivitate!”

Universitatea Craiova are un nou play-off dezamăgitor în Superligă. Gruparea din Bănie a ieșit de ceva timp din lupta pentru titlu, iar în momentul de față încă are emoții inclusiv pentru locul de Conference League. Președintele de onoare al Universității, Sorin Cârțu, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre jucătorii de care ar avea nevoie formația „alb-albastră” în următoarea stagiune.

Sorin Cârțu: „O echipă e întotdeauna puternică atunci când are axul central”

Fostul mare fotbalist este de părere că Universitatea Craiova are nevoie de întăriri în axul central pentru a avea șanse la titlul de campioană în următorul sezon al Superligii. „Eu și în discuțiile pe care le-am avut cu Mirel (n.r. Rădoi) sau cu alții din interior, am spus că o echipă e întotdeauna puternică atunci când are axul central.

Uitați-vă și la axul nostru și vedeți dacă am dreptate sau nu. Când o echipă are axul puternic… portar, fundași centrali, mijlocașul central defensiv, care e foarte important în fotbal, în ceea ce vrei tu. Dacă ai o echipă care vrei să plece cu mingea de la portar, sunt diferiți, trebuie să îți alegi pentru specificul pe care vrei să-l practici, filozofia pe care vrei să o practici la echipă. Atacant… toată lumea”, a declarat Sorin Cârțu la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

„E nevoie de un jucător care să dea tonul unei agresivități pozitive”

Oficialul grupării din Bănie a numit și jucătorul esențial de care ar avea nevoie Universitatea Craiova. „Pe poziția aceea, la mijlocul terenului, e nevoie de un jucător care să dea tonul unei agresivități pozitive.

Agresivitatea nu e doar atunci când primești adversarul, e foarte important să o ai și atunci când ajungi în treimea adversă, să te bați pentru mingi, să reții baloanele în zona respectivă, să scoți ceva, un fault, o acțiune, un gol, dar să nu treacă momentul acela peste tine superficial.

Eu sunt de părere că de astfel de oameni e nevoie la echipă și trebuie gândit în sensul acesta. E o părere personală, asta am încercat la echipele la care am fost. La echipa noastră, în acest moment, sunt alte posibilități”, a declarat fostul mare atacant.

