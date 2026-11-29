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Edi Iordănescu a preluat pe Watford, echipă aflată în dificultate. Formația patronată de familia Pozzo este „înfrățită” cu Udinese, astfel că Giovanni Becali se așteaptă la ceva schimburi de jucători la iarnă între aceste cluburi. Mai mult, nu vede jucători români care să se transfere la Watford, pentru că vedete ca Dennis Man nu ar accepta niciodată să meargă la un asemenea nivel scăzut. Pe de altă parte, fotbaliștii din campionatul intern al României nu ar face față în Championship.

Giovanni Becali nu crede că Edi Iordănescu va transfera jucători la Watford în iarnă

: Udinese din Italia, Watford din Marea Britanie și Granada din Spania. În acte, Watford este deținută de milionarul Gino Pozzo (61 de ani), în timp ce Udinese este deținută de tatăl acestuia, Giampaolo Pozzo (85 de ani)

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„Cam subțire lotul. . Problema e că și Udinese e jos. Când era Watford pe locurile 7-8, Udinese nu era în situația asta, era și ea sus, acolo. Acum amândouă sunt jos și nu știu ce jucători să schimbe între ele. Atunci sunt obligați să cumpere sau măcar să împrumute cu opțiune de cumpărare, cu o clauză prin care, dacă rămân în Serie A, să activeze opțiunea.

Român acolo? Ce jucător român? Dennis Man e la PSV, are pretenția să meargă în Italia, în Serie A, la echipe precum Lazio și altele. Dar de ce să meargă la Watford? Acolo a mers Edi pentru că nu are o echipă acum și i s-a deschis o ușă spre fotbalul britanic”, a declarat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

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Giovanni Becali nu mai are răbdare să propună jucători la diferite cluburi

De asemenea, agentul de jucători recunoaște că nu mai are răbdare să propună jucători la diverse echipe, nici măcar dacă e vorba de Watford cu Edi Iordănescu antrenor. „Cunosc antrenori din Italia, unul este Pippo Inzaghi, care bagă echipe în Serie A, apoi se duce la cele care vor să promoveze sau să joace în play-off. Și în Anglia e la fel. Antrenorii din Championship, dacă nu ajung la o echipă din Premier League, ajung la o altă echipă din Championship. Intrând acolo și salvând-o pe Watford, va fi acolo tot timpul.

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Eu m-am săturat să insist, am îmbătrânit. Nu mai vreau să insist eu prea mult ca să duc jucătorul undeva. Vreau să fie căutat, așa cum au fost căutați și Dennis Man, și Mihăilă. Acum, și datorită echipei naționale, începem să ne revenim, să o luăm de la capăt”, a declarat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

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