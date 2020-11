Ce l-a ajutat pe Barack Obama în timp ce conducea SUA. Dezvăluirea fostului președinte

Barack Obama a fost președintele Statelor Unite ale Americii timp de opt ani, după ce a câștigat alegerile din 2008. Fostul șef al statului a dezvăluit melodiile care l-au ajutat și inspirat în timp ce era președinte.

Barack Obama are un playlist format din 20 de melodii care i-au fost de mare ajutor atunci când se afla la conducerea SUA, conform The Independent.

Obama este primul președinte afro-american care a condus SUA, iar imaginea pe care și-a creat-o în lumea politică rămâne una pozitivă nu doar în țara sa de origine, cât și în alte state.

Ce l-a ajutat pe Barack Obama în timp ce conducea SUA

Barack Obama a condus Statele Unite în perioada 2009 – 2017, timp în care a câștigat aprecierea americanilor, dar și a celor din alte state ale lumii. Mai mult, fostul președinte a fost desemnat de revista Time ca fiind “omul anului” pentru candidatura și victoria sa fără precedent.

Fostul președinte este foarte pasionat de muzică și o consideră necesară în viața fiecăruia dintre noi. Astfel, Barack Obama s-a folosit de muzică și în timp ce conducea SUA. Această dezvăluire este legată de apariția noului său volum autobiografic, “A Promised Land” (“Pământul Făgăduinței”), lansat zilele trecute.

Printre artiștii care l-au ajutat pe fostul șef al statului se numără Bruce Springsteen, Beyonce, Eminem, Aretha Franklin și Stevie Wonder. Obama a postat playlist-ul pe contul său de Instagram, unde este urmărit de aproape 34 de milioane de persoane.

“Muzica a jucat întotdeauna un rol important de-a lungul vieții mele – și mai ales în timpul președinției mele. În timp ce mă uitam pe notițele de dinainte de dezbateri, ascultam ‘My 1st song’ de Jay-Z sau ‘Luck Be a Lady’ de Frank Sinatra. De-a lungul timpului petrecut la Casa Albă, eu și Michelle am invitat artiști precum Stevie Wonder și Gloria Estefan să organizeze ateliere cu tineri înainte de a susține concertele de la East Room.

Și au existat tot felul de concerte de care îmi voi aminti mereu – cum ar fi Beyonce care a interpretat ‘At Last’ la primul nostru dans de la inaugurare. Paaul McCartney i-a cântat lui Michelle în Camera de Est melodia ‘Michelle’, iar Bob Dylan mi-a zâmbit înainte să se îndepărteze.

Așadar, în cinstea cărții mele care va apărea mâine (n.r. 17 noiembrie), m-am gândit să adun într-un playlist câteva dintre acele melodii. Sper să vă placă.”, a scris Obama pe Instagram.

O postare distribuită de Barack Obama (@barackobama)

Postarea a primit aproximativ 1,2 milioane de aprecieri și mii de comentarii, Barack Obama fiind o prezență foarte activă în mediul online. Cartea autobiografică a fostului președinte a apărut acum două zile la nivel internațional și poate fi găsită și în librăriile din România. “Pământul făgăduinței” cuprinde memoriile prezidențiale ale lui Obama și trăirile sale dele mai intime din acea perioadă.

Cartea a apărut tradusă în 25 de limbi simultan și va fi urmată de un al doilea volum în viitor.

Barack Obama a fost cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, iar înainte a ocupat funcția de senator al statului Illinois în perioada 1997 – 2004, apoi ca senator al Statelor Unite în perioada 2005 – 2009, până și-a preluat mandatul de președinte.

Barack Obama l-a sprijinit pe candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din acest an, Joe Biden, care i-a fost vicepreședinte în timp ce conducea SUA.