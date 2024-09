Ce l-a convins pe Alex Cicâldău să revină la Universitatea Craiova?! Dezvăluirile fotbalistului: „Nu a fost o perioadă liniștită”

Alex Cicâldău a oferit primul interviu în calitate de jucător al Universității Craiova. Internaționalul român a spus ce l-a convins să revină în Cetatea Băniei, dar și ce obiective are în cap odată cu transferul în tabăra „alb-albaștrilor”.

Ce l-a convins pe Alex Cicâldău să revină la Universitatea Craiova: „Nu a fost o perioadă liniștită”

Ultimele transferuri ale Universității Craiova confirmă dorința „alb-albaștrilor” de a câștiga titlul din SuperLiga. După ce s-a asigurat că Alex Mitriță rămâne în Cetatea Băniei, gruparea lui Costel Gâlcă a mai făcut un alt transfer de senzație.

l-a transferat definitiv pe Alex Cicâldău, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Fotbalistul venit de la Galatasaray a dat primul interviul în calitate de jucător al oltenilor pentru site-ul clubului.

Alex Cicâldău a mărturisit că prietenii din lotul Universității Craiova și fanii din Bănie l-au convins să revină pe „Ion Oblemenco”. Acesta a spus și ce a trăit în ultimele săptămâni din mercato, atunci când viitorul său nu era stabilit.

„Sunt foarte, foarte bucuros că am venit din nou la Universitatea Craiova. Mi-am dorit foarte mult acest lucru în această perioadă și sunt foarte nerăbdător să încep treaba. Nu pot să spun că a fost o perioadă liniștită pentru mine atât ca jucător, cât și ca om.

Mă bucur foarte mult că am luat decizia să vin aici. Pe această cale aș dori să le mulțumesc suporterilor, care mi-au trimis multe mesaje. Îi știu foarte bine, mă bucur că am lăsat o impresie foarte bună când am plecat, vreau să las o impresie și mai bună.

A contat foarte mult că deși sunt dogrogean, oamenii mă percep ca fiind crescut aici. Aici mă simt foarte bine, m-am întors alt jucător. Am o experiență mai mare atât ca jucător, cât și ca om. A contat mult susținerea fanilor din toată durata carierei de fotbalist”, a spus Alex Cicâldău.

Alex Cicâldău, mesaj pentru fanii Universității Craiova: „Împreună putem să facem lucruri frumoase”

, cel mai bun prieten al său de la Universitatea Craiova. Starul din Cetatea Băniei a ținut să le transmită un mesaj fanilor cu suflet „alb-albastru” la sfârșitul interviului.

„Suporterii Universității m-au susținut și în cei trei ani în care am fost plecat. Cu siguranță am nevoie de puțin timp să îmi intru în ritm. Trebuie să am puțină răbdare cu mine, deși am o dorință foarte mare să mă antrenez și să joc din nou.

Toate lucrurile trebuie să fie calcultate și cu siguranță totul va fi bine. Vestiarul este la fel ca și atunci când am plecat, pe majoritatea colegilor îi cunosc. Mă simt foarte bine. Am primit multe mesaje de la colegii pe care îi cunosc.

Nu mă gândeam că cineva mă poate influența, dar în momentul în care vezi că ești dorit de prieteni care îți doresc binele și suporteri contează foarte mult. Sper să revin cât mai curând și la națională, este nevoie de puțină răbdare sau de un timp în care să mă pregătesc.

Sunt foarte sigur că o să revin la națională. Atât eu, cât și colegii mei o să dăm totul pentru a îndeplini obiectivele. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată din prima zi în care am ajuns aici, vă aștept în număr cât mai mare la stadion, avem nevoie de voi și cred că împreună putem să facem lucruri frumoase”, a spus Cicâldău.