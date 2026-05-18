Ce l-a convins pe Gigi Becali să-l pună pe Marius Baciu antrenor la FCSB: „Asta mi-a plăcut la el! M-a luminat Dumnezeu”

ADVERTISEMENT

Marius Baciu (51 de ani) este noul antrenor al lui FCSB. În criză de timp, Gigi Becali a ajuns la această variantă surprinzătoare, deși omul ce și-a petrecut ultimii ani în studiourile de televiziune nu a mai antrenat de trei ani. Patronul roș-albaștrilor a explicat cum a gândit.

Cum l-a ales Gigi Becali pe Marius Baciu drept noul antrenor al lui FCSB

Gigi Becali a recunoscut că nu îl cunoștea personal pe Marius Baciu, însă i-a plăcut mereu de el pentru felul în care a vorbit despre echipa sa la TV. Noul antrenor de la FCSB și-a petrecut ultimii ani în studio, ca expert, însă acum este gata să revină în iarbă.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri a explicat că a vorbit cu Mihai Stoica despre el și că : „Pe Baciu nu-l știam. Acum două săptămâni mi-a dat cineva un mesaj: ‘Domne, ia în calcul că a fost căpitan’. L-am întrebat de MM, că îmi plăcea de el de la emisiuni, pentru că a fost singurul care nu a atacat FCSB și nu a vorbit de rău FCSB. El și Ilie Dumitrescu. MM mi-a zis că e super om.

Eu am alte criterii. Eu așa merg, poate nu știu, nu mă pricep, poate vă pricepeți voi mai bine, dar pe mine mă interesează prima dată calitatea umană. Dacă îmi spui că o să câștig Liga Campionilor, dar e jigodie, nu mă interesează. MM mi-a zis că în privința omeniei este super om. Astăzi m-a luminat Dumnezeu. Am zis: ‘Măi, Mihaie, ca să nu fie discuții și cu galeria, ce ai zice de Baciu?’. Mi-a zis că are o relație extraordinară cu el, să vedem dacă poate gestiona vestiarul”, a declarat Gigi Becali, în direct la .

ADVERTISEMENT

Ce condiții a pus Marius Baciu pentru a veni la FCSB: „Nu vreau să fiu marionetă”

Gigi Becali se afla în căutarea unui antrenor cu licență PRO, însă Marius Baciu nu vrea doar să fie „omul cu actele” la FCSB. a pus condiția ca patronul roș-albaștrilor să îl lase să-și facă treaba și să nu se implice la echipă, iar Gigi Becali a fost de acord și i-a oferit un contract valabil pe un an:

ADVERTISEMENT

„L-am sunat, am vorbit, mi-a zis că este o onoare, doar că vrea să nu fie marionetă, să poată să conducă vestiarul. I-am zis că nu mă voi implica, doar ne vom consulta în mici lucruri, dar dacă merge treaba nu o să mă bag. Dacă nu merge treaba o să fie probleme. Asta mi-a plăcut la el, că știa discuțiile. Mi-a zis că vine să ajute, că este stelist, și după vedem. Pe urmă i-am zis că facem contractul direct pe 1 an, nu pe două meciuri. Că nu moare nimeni 1 an de zile”, a mai povestit Gigi Becali, în direct la