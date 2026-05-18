Sport

Ce l-a convins pe Gigi Becali să-l pună pe Marius Baciu antrenor la FCSB: „Asta mi-a plăcut la el! M-a luminat Dumnezeu”

Gigi Becali a explicat cum a ajuns la varianta Marius Baciu, deși viza un antrenor străin pentru banca lui FCSB. Toate culisele alegerii noului tehnician al roș-albaștrilor
Ciprian Păvăleanu
18.05.2026 | 23:12
Ce la convins pe Gigi Becali sal puna pe Marius Baciu antrenor la FCSB Asta mia placut la el Ma luminat Dumnezeu
ULTIMA ORĂ
Cum a reușit Gigi Becali să-l convingă pe Marius Baciu să vină la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Marius Baciu (51 de ani) este noul antrenor al lui FCSB. În criză de timp, Gigi Becali a ajuns la această variantă surprinzătoare, deși omul ce și-a petrecut ultimii ani în studiourile de televiziune nu a mai antrenat de trei ani. Patronul roș-albaștrilor a explicat cum a gândit.

Cum l-a ales Gigi Becali pe Marius Baciu drept noul antrenor al lui FCSB

Gigi Becali a recunoscut că nu îl cunoștea personal pe Marius Baciu, însă i-a plăcut mereu de el pentru felul în care a vorbit despre echipa sa la TV. Noul antrenor de la FCSB și-a petrecut ultimii ani în studio, ca expert, însă acum este gata să revină în iarbă.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri a explicat că a vorbit cu Mihai Stoica despre el și că au ajuns la concluzia că s-ar potrivi perfect pentru nevoile actuale ale lui FCSB: „Pe Baciu nu-l știam. Acum două săptămâni mi-a dat cineva un mesaj: ‘Domne, ia în calcul că a fost căpitan’. L-am întrebat de MM, că îmi plăcea de el de la emisiuni, pentru că a fost singurul care nu a atacat FCSB și nu a vorbit de rău FCSB. El și Ilie Dumitrescu. MM mi-a zis că e super om.

Eu am alte criterii. Eu așa merg, poate nu știu, nu mă pricep, poate vă pricepeți voi mai bine, dar pe mine mă interesează prima dată calitatea umană. Dacă îmi spui că o să câștig Liga Campionilor, dar e jigodie, nu mă interesează. MM mi-a zis că în privința omeniei este super om. Astăzi m-a luminat Dumnezeu. Am zis: ‘Măi, Mihaie, ca să nu fie discuții și cu galeria, ce ai zice de Baciu?’. Mi-a zis că are o relație extraordinară cu el, să vedem dacă poate gestiona vestiarul”, a declarat Gigi Becali, în direct la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de...
Digi24.ro
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit la Eurovision

Ce condiții a pus Marius Baciu pentru a veni la FCSB: „Nu vreau să fiu marionetă”

Gigi Becali se afla în căutarea unui antrenor cu licență PRO, însă Marius Baciu nu vrea doar să fie „omul cu actele” la FCSB. Fostul căpitan al Stelei a pus condiția ca patronul roș-albaștrilor să îl lase să-și facă treaba și să nu se implice la echipă, iar Gigi Becali a fost de acord și i-a oferit un contract valabil pe un an:

ADVERTISEMENT
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia...
Digisport.ro
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”

„L-am sunat, am vorbit, mi-a zis că este o onoare, doar că vrea să nu fie marionetă, să poată să conducă vestiarul. I-am zis că nu mă voi implica, doar ne vom consulta în mici lucruri, dar dacă merge treaba nu o să mă bag. Dacă nu merge treaba o să fie probleme. Asta mi-a plăcut la el, că știa discuțiile. Mi-a zis că vine să ajute, că este stelist, și după vedem. Pe urmă i-am zis că facem contractul direct pe 1 an, nu pe două meciuri. Că nu moare nimeni 1 an de zile”, a mai povestit Gigi Becali, în direct la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Premier League, etapa 37 în exclusivitate pe Voyo. Arsenal – Burnley se joacă...
Fanatik
Premier League, etapa 37 în exclusivitate pe Voyo. Arsenal – Burnley se joacă acum! S-a deschis scorul în meciul crucial pentru titlu
Play-out SuperLiga, live blog etapa 9. Uluitor! Farul pierde cu Metaloglobus și merge...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 9. Uluitor! Farul pierde cu Metaloglobus și merge la baraj. Cum arată clasamentul la finalul play-out-ului
Victor Pițurcă a reacționat după ce Gigi Becali l-a pus pe Marius Baciu...
Fanatik
Victor Pițurcă a reacționat după ce Gigi Becali l-a pus pe Marius Baciu antrenor la FCSB: „Voi putea spune mai multe”
Tags:
Parteneri
Fostul campion al României ”a dat cu piciorul” la 6.000.000 de dolari: 'M-a...
iamsport.ro
Fostul campion al României ”a dat cu piciorul” la 6.000.000 de dolari: 'M-a chemat la el în cameră și...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!