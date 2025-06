Ce l-a convins pe Lars Kramer să vină la Rapid: „Am văzut pe Youtube”. Olandezul a dezvăluit principalul său atu

Iar marți el a făcut deja și primele declarații din această nouă postură. Acum urmează ca fotbalistul crescut de celebra academie a celor de la Ajax să înceapă concret pregătirile alături de lotul condus de antrenorul Costel Gâlcă în cantonamentul din Slovenia.

Lars Kramer, primele impresii după ce a semnat cu Rapid: „Am văzut videoclipuri cu suporterii, este un club mare”

Printre altele, el a explicat că a fost în principiu convins să semneze cu gruparea alb-vișinie după mai multe discuții purtate în acest sens cu italianul

Pe de altă parte însă, batavul a mai transmis și că din acel moment a început să se documenteze în legătură cu Rapid. Astfel, el a ținut să sublinieze că a rămas impresionat de modul în care se manifestă suporterii la meciurile echipei favorite.

„Da, sunt foarte fericit, abia aștept să încep. Au mai rămas niște lucruri de făcut și sper să încep să mă antrenez cât mai repede și, după perioada de pregătire, să joc pentru fani.

Am fost interesat. Este ceva diferit față de ce știu eu din Vestul Europei. Am fost deschis față de această provocare, am fost interesat. Apoi am avut discuțiile cu Mauro (n.r. Pederzoli, noul director sportiv de la Rapid).

Am avut o impresie bună, apoi am discutat și mai mult, a mers totul și mai bine. Mi-a explicat ideile sale pentru club și cred că mi se potrivesc foarte bine, ceea ce el și clubul își doresc pentru sezonul viitor. Deci da, la sfârșit a fost totul bine.

(n.r. Dacă proiectul care i-a fost prezentat a fost principalul argument pentru care a ales să semneze cu Rapid) Da, și desigur că apoi am început să caut pe internet, pe YouTube, și am văzut videoclipuri cu suporterii. Cred că și asta a fost o mare motivație pentru a spune da.

De fapt știu despre echipa de handbal. Știu că este unul dintre cele trei cluburi din București. Este mare. Bucureștiul este un oraș mare, este un club mare. Asta e ceea ce știu despre club”, a spus Lars Kramer pentru Rapid TV.

Care ar putea fi marele atu al său în Giulești: „Am jucat 95% din meciuri în ultimii 6 ani în Danemarca”

De asemenea, cu aceeași ocazie, fundașul central olandez a mai vorbit și despre cât l-a ajutat plecarea în Danemarca după anii petrecuți în țara natală, în principal la Groningen, la nivel de seniori:

„Am jucat și m-am mutat în Danemarca la vârsta de 18 ani, acum 6 ani. A fost un pas mare pentru mine să părăsesc Olanda și să trăiesc pe cont propriu pentru prima dată într-o țară nouă, cu oameni noi și o limbă nouă. Toate acestea m-au transformat în bărbatul care sunt astăzi. Înveți multe când locuiești singur și mi-am făcut prieteni pe viață.

În cei șase ani petrecuți în Danemarca, am jucat în 95% din meciuri. Deci au fost 6 ani buni acolo și mă uit înapoi având un sentiment plăcut. Dar era timpul pentru ceva nou și iată-mă aici”.