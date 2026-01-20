Ce l-a convins pe Ofri Arad să semneze cu FCSB: „Numele Steaua spune totul”. Video

ADVERTISEMENT

Ofri Arad a acordat primul interviu amplu din postura de jucător al celor de la FCSB. Mijlocașul defensiv israelian în vârstă de 27 de ani a venit la campioana României liber de contract după despărțirea de Kairat Almaty, echipă de Champions League, pentru a-l înlocui pe Adrian Șut, plecat în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain.

Ofri Arad a explicat de ce a ales să semneze cu FCSB și a spus că echipa lui Gigi Becali este în viziunea lui Steaua București

Internaționalul israelian, cu 10 meciuri jucate până în prezent pentru naționala țării sale, a explicat că a avut mai multe oferte în această perioadă. Totuși, a ales să semneze cu considerând că aceasta ar fi de fapt Steaua București. Cu această ocazie, Ofri Arad a transmis că a fost pur și simplu încântat de posibilitatea de a evolua pentru un nume atât de mare din fotbalul european.

„Este incredibil, din primul moment toți au fost foarte amabili, m-au primit cu brațele deschise, aș vrea să le mulțumesc foarte mult. Am auzit multe despre club înainte, încă de acum câțiva ani, cred că am venit la un club foarte mare, un nume mare. Multe echipe m-au căutat, dar când am auzit despre Steaua (n.r. FCSB), pot să spun că numele Steaua spune totul, așa că a fost o decizie ușoară și sunt fericit să mă aflu aici.

Am vorbit cu agentul meu că vreau o experiență care să fie entuziasmantă pentru mine. Au fost mai multe locuri în care am fost dorit, dar, cum am spus, când agentul meu mi-a spus că există opțiunea Steaua, i-am spus că simt că trebuie să merg la Steaua și că trebuie să merg înainte cu această ofertă. Sunt fericit că totul a mers bine și am ajuns aici”, a spus pentru FCSB TV.

Ofri Arad vrea în Champions League și alături de FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, fotbalistul israelian a transmis și că are planuri foarte mari alături de noua echipă:

„Vreau să merg în fiecare sezon în Champions League, o echipă care își propune să ajungă acolo înseamnă o echipă bună, cu antrenori buni. Să joc în Champions League a fost incredibil, a fost a doua oară pentru mine, am mai jucat și cu Maccabi. Este cel mai frumos lucru să joci în Europa, în special când joci cu Real, Inter sau alte cluburi mari.

Vreau să joc în continuare la acest nivel, m-am simțit foarte bine jucând cu Kairat la acest nivel, dar acum am venit la Steaua, este un club care își dorește în fiecare sezon să fie pe scena mare, asta m-a făcut să vin la Steaua.

Am văzut că de multe ori merg până la capăt în cupele europene și încearcă să fie cei mai buni, să scoată maximum din fiecare sezon, așa că sunt fericit”.