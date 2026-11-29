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Kimi Antonelli, campionul mondial în exercițiu al Formulei 1, . George Russell, ocupantul pole-ului, a fost în cărți pentru victorie, numai că neșansa l-a lovit în timpul cursei. O avarie ce părea minoră la prima vedere și constatare l-a scos din ecuație pe pilotul britanic.

Ce l-a împiedicat pe Russell să obțină un nou succes în Qatar?

Russell a plecat ca din tun în cursa din Qatar, cu scopul de a-și spăla din păcatele făcute în Las Vegas. În primul tur de la Lusail, piloții grupului Racing Bulls au purtat un duel pe muchie de cuțit, care s-a finalizat cu ieșirea în decor a lui Arvid Lindblad. În urma acestui tetaque, Lindblad a lovit un panou publicitar din polistiren de pe marginea pistei, care s-a împrăștiat în zeci de bucăți pe asfalt.

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Spre ghinionul lui George Russell, sub mașina acestuia au rămas blocate ulterior mai multe bucăți din acel polistiren, care i-au produs avarii la podeaua mașinii. La a doua oprire pentru schimbul de pneuri, venită în turul 35, britanicul a pierdut mai mult timp decât se aștepta, pentru ca mecanicii să-i poată îndepărta acele debriuri.

Din cauza avariilor rezultate, Russell a pierdut nu doar timp la boxe, ci și pe pistă. Kimi Antonelli a intrat după el să schimbe pneurile, însă a revenit pe traseu în fața sa, într-o zonă avantajoasă. La final, ecartul dintre cei doi a fost unul uriaș, de 31,4 secunde.

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Debriurile de sub monopostul pilotului cu numărul 63 au dus la desprinderea mai multor elemente din podea. O astfel de avarie îl poate costa pe un pilot de Formula 1 zecimi de secundă și chiar secunde întregi, în funcție de gravitate. De ce? Fiindcă micșorează forța de apăsare la sol, strict necesară unei mașini din „Marele Circ” pentru a avea aderență și stabilitate pe viraje.

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Până și membrii echipei Mercedes au rămas șocați de ce s-a întâmplat cu monopostul lui Russell. În majoritatea cazurilor, o asemenea defecțiune poate duce la un abandon.

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Just a look at the damage George was driving with 🤯👏 A seriously impressive effort from him to finish P2! 💪 https://t.co/NFmb3MSHNS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1)

George Russell, marele perdant din 2026

Sezonul 2026 din Formula 1 poate fi considerat unul de eșec pentru George Russell. Pilotul „Săgeților Argintii” părea să fie principalul pretendent la titlul de campion mondial, până când problemele tehnice, dar și lipsa de încredere determinată de acestea, l-au adus în umbra colegului său, Kimi Antonelli.

Italianul a devenit campion la o vârstă fragedă, la numai 20 de ani, doborând astfel majoritatea recordurilor din acest sport motorizat. Indignat de ratarea obiectivului, Russell a căutat să fie mai agresiv pe pistă, pentru a obține niște rezultate de consolare.

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Însă, la precedenta etapă, cea din Las Vegas, a intrat într-un nou conflict cu Max Verstappen, de la Red Bull Racing. După ce s-au șicanat în antrenamente, spiritele s-au încins la conferințele de presă, mai ales la cea de după cursă, în cadrul căreia .