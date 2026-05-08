Sport

Ce l-a deranjat pe Filipe Coelho după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0: „Există riscul de accidentări”

Universitatea Craiova a reușit să-și îndeplinească obiectivul și să scoată un punct după meciul de la CFR Cluj, după ce confruntarea din Gruia s-a terminat cu un rezultat alb, 0-0.
Mihai Alecu
09.05.2026 | 00:03
Ce la deranjat pe Filipe Coelho dupa CFR Cluj Universitatea Craiova 00 Exista riscul de accidentari
ULTIMA ORĂ
Filipe Coelho a vorbit după meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova rămâne principala favorită la câștigarea campionatului, asta după ce a reușit un egal cu CFR Cluj, 0-0, prin care o scoate din ecuație pe formația antrenată de Daniel Pancu înainte de ultimele două etape din play-off.

Coelho, deja cu gândul la finala Cupei României după egalul cu CFR Cluj

Filipe Coelho a recunoscut că echipa sa nu a fost la un nivel foarte ridicat din punct de vedere ofensiv, însă a remarcat jocul bun făcut fără minge. Portughezul a promis suporterilor că în acest final de sezon formația din Bănie o să dea totul pe teren pentru a câștiga. Și s-a arătat dezamăgit de starea gazonului.

ADVERTISEMENT

„E un punct în plus, important, după un meci greu, mai ales în repriza secundă. Am venit să le luăm pe toate 3, dar suntem satisfăcuți și cu acest rezultat. Trebuie să analizăm partida, nu există scuze, am spus înainte de meci că e o problemă din cauza calității gazonului. Există riscul de accidentări, pe lângă că afectează calitatea jocului. Nu am jucat atât de bine din punct de vedere ofensiv, dar asta e și din cauza adversarului. A fost un meci tare, cu un punct câștigat.

Cred că am avut un control al partidei chiar și fără minge. Acum trebuie să uităm de campionat și să ne concentrăm pe finala de cupă. Am jucat deja foarte multe meciuri, să vedem care e situația medicală. Trebuie să ne bucurăm de acest moment, suntem în finală, după ne recuperăm și ne întoarcem la lupta din SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
Digi24.ro
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid

Întotdeauna trebuie să ne îmbunătățim nivelul de joc. O să vedem la final pe ce poziție putem să terminăm. Ne luptăm pentru puncte, alte detalii nu contează, luăm fiecare meci în parte și dăm tot ce putem. Putem să promitem suporterilor că o să dăm tot ce putem, ei fac o atmosferă superbă și ne încurajează mereu”, a spus Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu...
Digisport.ro
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani

Urmează duelul care o poate campioană pe Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a ajuns la 46 de puncte după egalul cu CFR Cluj, iar în acest moment este o diferență de 4 puncte față de ocupanta locului 2, U Cluj, formație care urmează să joace pe teren propriu contra celor de la Rapid. În cazul în care trupa lui Bergodi nu învinge, atunci și cu un egal oltenii devin campioni în runda viitoare, când va fi duel direct în Bănie între primele două clasate.

ADVERTISEMENT

Totuși, până atunci va fi partida din finala Cupei, de la Sibiu, chiar între Universitatea Craiova și U Cluj, formațiile premiante din actualul sezon al fotbalului românesc. Confruntarea urmează să aibă loc miercuri și va desemna prima premiantă a stagiunii.

Cum arăta Aryna Sabalenka înainte să recurgă la proceduri estetice. Schimbarea este vizibilă...
Fanatik
Cum arăta Aryna Sabalenka înainte să recurgă la proceduri estetice. Schimbarea este vizibilă în cazul sportivei
Adrian Rus a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Istvan Kovacs la...
Fanatik
Adrian Rus a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Istvan Kovacs la faza controversată din CFR Cluj – U Craiova: „Mi-a zis că dădea penalty”
Cristiano Ronaldo și-a luat mașină în valoare de peste 1 milion de euro....
Fanatik
Cristiano Ronaldo și-a luat mașină în valoare de peste 1 milion de euro. Ce preferințe a avut fotbalistul
Tags:
Parteneri
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!