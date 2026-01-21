Ce l-a determinat, de fapt, pe Cătălin Cîrjan să refuze oferta fabuloasă de la Metalist. Discuție decisivă cu șefii lui Dinamo: „Câteodată, jucătorii sunt o marfă”

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan, o piesă de bază a lui Kopic la Dinamo, a fost dorit de formația Metalist Harkov. Ucrainenii erau dispuși să îi ofere un salariu extrem de atractiv. În cele din urmă, tranzacția nu s-a mai realizat. Ce l-a determinat, de fapt, pe tânărul mijlocaș să refuze oferta din țara vecină.

Președintele lui Dinamo explică ce l-a determinat pe Cătălin Cîrjan să refuze oferta de la Metalist

Dinamo, una dintre cele mai în formă echipe din SuperLiga, a fost la un pas de a-și pierde „perla” de la mijlocul terenului. Cătălin Cîrjan a refuzat o ofertă fabuloasă primită tocmai din Ucraina. Ulterior, tânărul de 23 de ani a dezvăluit ce l-a determinat să ia decizia radicală și să rămână în România. Fotbalistul a precizat că „nu totul se rezumă la bani în viață” și că își dorește să cucerească titlul alături de Dinamo București.

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu a explicat cum s-a ajuns ca . S-a vorbit la un moment dat de 4, chiar 4,5 milioane de euro cu tot cu unele bonusuri. Șeful alb-roșilor a vorbit, în premieră, cum s-a ajuns la decizia finală, cea a refuzului. Concluzia principală este, conform spuselor oficialului din „Groapă”, aceea că jucătorul nu s-a simțit ca fiind o simplă „marfă”.

„Noi am încercat să fim foarte aproape de el. Asta pentru că o decizie a unui club, câteodată, se ia într-un mod rece, așa. Și n-a fost felul nostru de a lua decizia în mod rece. Și am discutat cu acționarul principal și cu Cătă în telefon pentru a înțelege foarte bine cum se simte el apropo de ce i se întâmplă.

Și cred că și pentru el a fost un semn că noi suntem aproape de el. Adică pe noi ne interesa în primul și în primul rând ce crede el despre asta, înainte de a discuta noi dacă face sens sau nu face sens pentru club. Oricând, în contextul în care e Dinamo făceau sens cele 4 milioane. Am explicat pentru o mie de motive de ce. Fair-play financiar, deficit, adică oricând făcea sens financiar chestia asta.

Dar cred că discuția asta în 3 cu el a fost importantă și pentru el pentru că a văzut sprijinul din partea noastră, adică efectiv nu s-a simțit o marfă. Că în mod normal, câteodată, jucătorii asta sunt. Sunt o marfă de care cel pe care îi are, se poate dispune”, a spus Nicolescu.

Ce i-au spus conducătorii lui Dinamo lui Cîrjan în contextul acestei oferte de nerefuzat

Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici ce i-au spus el și cei din conducerea lui Dinamo lui Cîrjan, astfel încât acesta să nu se simtă o „marfă”, președintele lui Dinamo a explicat: „Este foarte important ce-și dorește el și cum crede că putem evolua noi mai bine ca și club și ce impact ar avea o astfel de schimbare.

Ce ne dorim noi apropo de asta cu atingerea unor obiective și faptul că asta nu e decât o confirmare a faptului că are valoare în ciuda tot ceea ce se spune sau se scrie de către unii din presă apropo de faptul că nu e la nivelul la care, nu știu, mă rog, îl văd alții. Și, evident, și el ne-a spus că pentru el și pentru familia lui oferta aia era o chestiune foarte importantă și, cum să zic, te apasă așa când financiar...”, a afirmat Nicolescu.

Ce clauză are Cătălin pentru a pleca de la Dinamo

În aceeași discuție de la FANATIK SUPERLIGA, contra unei sume fixe de 5 milioane de euro. Atât este clauza sa din contract. „Noi avem deja de 2-3 luni discuțiile legate de o limită legată de o clauză de transfer. Da, (i-am stabilit o limită la clauză de 5 milioane de euro). Da, are o clauză (n.r. că poate să plece pentru 5 milioane de euro)”.

Șeful lui Dinamo a mai punctat faptul că, în toată această perioadă, Cîrjan a fost extrem de matur. „A fost foarte matur. Ăsta e un lucru pe care îl știam despre el. A fost și foarte rațional. A văzut și părțile acelea despre beneficiile financiare, dar nu au contat foarte mult. A contat mai mult discuția cu noi. A fost o telenovelă de 24 de ore în care el nu a fost disperat să plece”, a mai punctat Nicolescu.