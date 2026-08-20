Ce l-a determinat pe fotbalistul naționalei, care a fost la EURO 2024, să accepte o ofertă din liga a treia

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Vasile Mogoş s-a despărţit în luna iunie de Universitatea Craiova, pentru care juca din februarie 2025. După un sezon în care oltenii au câștigat campionatul și Cupa României, fotbalistul de 33 de ani a ales să nu-și prelungească angajamentul cu echipa lui Coelho.

Vasile Mogoș a semnat cu Bari, în serie C

Fotbalistul a refuzat însă oferta și ieri a făcut o alegere surprinzătoare. A semnat cu un club din liga a treia.

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Vasile Mogoș a fost prezentat la Bari, fosta echipă a lui Răducioiu, care a ajuns în Serie C. Fundașul român a semnat un contract valabil pe un sezon, cu opțiune de prelungire.

”Benvenuto Vasile! SSC Bari comunică faptul că a achiziționat definitiv drepturile sportive ale fotbalistului Vasile Mogoș. Fundașul român a semnat un contract până în iunie, cu opțiune de reînnoire”, a fost anunțul celor de la Bari.

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Familia lui Mogoș locuiește în Italia

Mogoș a dorit să se întoarcă în Italia, deoarece acolo stă familia sa. Fostul internațional a evoluat în Peninsulă între 2003 și 2012, evoluând pentru Asti, Vicenza, Porto Tolle, Lumezzane, Teramo, Reggiana, Ascoli, Cremonese, Chievo și Crotone.

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Mogoș a făcut parte din lotul echipei naționale care a jucat la EURO 2024 și chiar a bifat minute într-un meci. El a adunat opt selecții la prima reprezentativă, unde a debutat în 2019, la 27 de ani.

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Vasile Mogoș este căsătorit cu o italiancă, pe nume Francica. Ei au împreună o fiică, Amira, în vârstă de 3 ani și 7 luni. Într-un interviu, el a declarat că familia reprezintă pentru el cel mai mare sprijin în viață. Jucătorul naționalei este un familist convins și un tătic extrem de implicat.

„Cea mai mare valoare pentru mine este familia mea, e stimulul meu cel mai mare, de asta am ajuns până aici. Au crezut în mine și eu am crezut în ei”, a spus fotbalistul, care s-a căsătorit în 2022.

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Mogoș s-a mutat în Italia când avea șase ani

Mogoș nu este primul fotbalist român legitimat de Bari. iar după el au urmat, ceva mai târziu, George Pușcaș, Paul Codrea și Ionuț Rada.

Vasile Mogoș s-a născut în satul Moara Domnească, din județul Vaslui, într-o familie cu cinci copii. În 1995, tatăl său a decis să plece la muncă în Italia pentru a-și susține familia. Pe atunci Vasile Mogoș avea doar 3 ani. Bărbatul a petrecut doar vacanțele împreună cu familia sa, muncind din greu pe șantiere sau în grădini pentru a trimite bani acasă.

Când Vasile avea doar 6 ani, tatăl său s-a accidentat grav, astfel că familia a fost nevoită să plece în Italia pentru a-l susține. El a fost îndrumat la fotbal chiar de tatăl său, care jucase în tinerețe la nivel local. Doar că, pentru a-și întreține familia, când juca în ligile regionale, Mogoș a lucrat ca ospătar sau la cules de struguri.