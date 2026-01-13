Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce l-a impresionat pe Andrei Nicolescu la Dinamo în cantonamentul din Antalya: „Mi-a plăcut foarte mult!”

Andrei Nicolescu a fost impresionat total de felul în care a arătat Dinamo în cantonamentul din Antalya. Care au fost aspectele de care președintele „câinilor” a fost cel mai mulțumit
Ciprian Păvăleanu
13.01.2026 | 10:39
Ce la impresionat pe Andrei Nicolescu la Dinamo in cantonamentul din Antalya Mia placut foarte mult
EXCLUSIV FANATIK
Ce l-a impresionat cel mai tare pe Andrei Nicolescu în cantonamentul lui Dinamo din Antalya. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Dinamo a făcut un cantonament foarte reușit în Antalya, iar rezultatele din meciurile de pregătire au arătat că formația antrenată de Zeljko Kopic este gata să se lupte pentru un loc pe podium. „Câinii” roșii au câștigat atât cu Young Boys, cât și Gangwon FC, iar Andrei Nicolescu a dezvăluit care au fost aspectele ce l-au impresionat cel mai tare în această perioadă de pregătire.

Andrei Nicolescu a vorbit la superlativ despre perioada de pregătire din Antalya

Dinamo a transformat „surpriza” de anul trecut într-o certitudine în noua stagiune, iar în acest an chiar ar putea să se lupte pentru titlul de campioană. „Câinii roșii” se află la doar două puncte de prima poziție, chiar dacă locul în clasament este doar al patrulea.

ADVERTISEMENT

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a fost prezent la prima emisiune FANATIK SUPERLIGA din 2026 și a dezvăluit de ce a rămas impresionat în urma perioadei de pregătire din Turcia: „Nu am pierdut deloc din intensitate. Jucătorii au fost foarte atenți cu ce fac în această perioadă. Fiecare jucător a primit un program de vacanță, dar nu s-a simțit diferență de cum au plecat, din punct de vedere fizic, și cum au venit.

Antrenamentele au fost spartane. I-a și păcălit, că le-a dat și cu mingea, iar atunci nu mai simți. Mă uitam la ei… în unele seri nu știau cum să ajungă mai repede în pat. Am arătat o intensitate un pic peste ce am arătat în campionat, coeziune de grup foarte bună, echipa arată la fel atunci când se schimbă 3-4 jucători. E bine să ai un nucleu de 16 jucători care oricând poate să joace și să nu simți diferența.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea...
Digi24.ro
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”

Cu echipa din Coreea de Sud au fost și lucruri mai puțin bune, dar putem s-o punem pe seama oboselii. Mi s-a părut că în meciul cu Young Boys am practicat un fotbal de nivel european, mai ales în prima repriză”, a explicat Andrei Nicolescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea....
Digisport.ro
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum

Ce a spus Zeljko Kopic despre cantonamentul din Turcia

Nu doar Andrei Nicolescu a fost mulțumit de ceea ce a văzut în perioada de pregătire pentru a doua parte a sezonului, ci și antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic. Cunoscut pentru antrenamentele sale „spartane”, croatul a fost extrem de bucuros de felul în care au arătat jucătorii săi în puținele zile petrecute în Antalya.

„Tot cantonamentul a decurs așa cum am planificat. Toți jucătorii sunt sănătoși, nu avem nicio accidentare importantă, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure.  Ceea ce ați văzut în meciul de astăzi este ceea ce vrem noi să jucăm, însă oponentul nu te lasă întotdeauna să faci ceea ce dorești pe teren. La unii jucători a apărut și oboseala, dar așa vrem să jucăm. Pentru meciul cu U Cluj vom fi pregătiți de efort. Jucătorii au destul timp să se recupereze”, a declarat Zeljko Kopic după ultimul meci din Antalya, contra coreenilor de la Gangwon FC.

ADVERTISEMENT

Ce rezultate a obținut Dinamo în meciurile amicale din Antalya

Deoarece perioada de pregătire a fost destul de scurtă, Dinamo a avut timp să programeze doar două meciuri amicale, însă cu echipe destul de importante. Prima partida a fost împotriva fostei adversare a lui FCSB din Europa League, Young Boys Berna, din Elveția, pe care dinamoviștii au învins-o cu scorul de 2-0.

În cea de-a doua partidă, contra sud-coreenilor de la Gangwon FC, Dinamo a avut 3-0, unul dintre goluri fiind marcate într-un mod spectaculos de Adrian Mazilu, însă scorul final a fost 3-2, iar Kopic nu a fost complet mulțumit de acest rezultat: „Trebuie să știm că, indiferent că ai 3-0, jocul nu s-a terminat. Trebuie să fii concentrat timp de 90 de minute plus prelungiri”, spunea antrenorul lui Dinamo.

Edi Iordănescu, săgeți către Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia: ”România putea obține...
Fanatik
Edi Iordănescu, săgeți către Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia: ”România putea obține calificarea directă de pe primul loc!”
Loți Boloni, pus la zid după ce a oferit „cea mai urâtă declarație...
Fanatik
Loți Boloni, pus la zid după ce a oferit „cea mai urâtă declarație din toate timpurile”: „Și-a făcut rău” / „A fost influențat”
Marius Șumudică a dat verdictul după transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „L-am...
Fanatik
Marius Șumudică a dat verdictul după transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „L-am avut la CFR Cluj. Este a doua soluție după Koljic”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mario Iorgulescu a dezvăluit ce s-ar fi întâmplat chiar înaintea accidentului mortal comis:...
iamsport.ro
Mario Iorgulescu a dezvăluit ce s-ar fi întâmplat chiar înaintea accidentului mortal comis: 'M-a sunat Alex Pițurcă. Tata le-a zis să nu îmi dea cheile de la mașină!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!