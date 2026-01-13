Ce l-a impresionat pe Andrei Nicolescu la Dinamo în cantonamentul din Antalya: „Mi-a plăcut foarte mult!”

ADVERTISEMENT

Dinamo a făcut un cantonament foarte reușit în Antalya, iar rezultatele din meciurile de pregătire au arătat că formația antrenată de Zeljko Kopic este gata să se lupte pentru un loc pe podium. „Câinii” roșii au câștigat atât cu Young Boys, cât și Gangwon FC, iar Andrei Nicolescu a dezvăluit care au fost aspectele ce l-au impresionat cel mai tare în această perioadă de pregătire.

Andrei Nicolescu a vorbit la superlativ despre perioada de pregătire din Antalya

Dinamo a transformat „surpriza” de anul trecut într-o certitudine în noua stagiune, iar în acest an chiar ar putea să se lupte pentru titlul de campioană. „Câinii roșii” se află la doar două puncte de prima poziție, chiar dacă locul în clasament este doar al patrulea.

Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a fost prezent la prima emisiune FANATIK SUPERLIGA din 2026 și a dezvăluit „Nu am pierdut deloc din intensitate. Jucătorii au fost foarte atenți cu ce fac în această perioadă. Fiecare jucător a primit un program de vacanță, dar nu s-a simțit diferență de cum au plecat, din punct de vedere fizic, și cum au venit.

Antrenamentele au fost spartane. I-a și păcălit, că le-a dat și cu mingea, iar atunci nu mai simți. Mă uitam la ei… în unele seri nu știau cum să ajungă mai repede în pat. Am arătat o intensitate un pic peste ce am arătat în campionat, coeziune de grup foarte bună, echipa arată la fel atunci când se schimbă 3-4 jucători. E bine să ai un nucleu de 16 jucători care oricând poate să joace și să nu simți diferența.

Cu echipa din Coreea de Sud au fost și lucruri mai puțin bune, dar putem s-o punem pe seama oboselii. Mi s-a părut că în meciul cu Young Boys am practicat un fotbal de nivel european, mai ales în prima repriză”, a explicat Andrei Nicolescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Zeljko Kopic despre cantonamentul din Turcia

Nu doar Andrei Nicolescu a fost mulțumit de ceea ce a văzut în perioada de pregătire pentru a doua parte a sezonului, Cunoscut pentru antrenamentele sale „spartane”, croatul a fost extrem de bucuros de felul în care au arătat jucătorii săi în puținele zile petrecute în Antalya.

„Tot cantonamentul a decurs așa cum am planificat. Toți jucătorii sunt sănătoși, nu avem nicio accidentare importantă, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure. Ceea ce ați văzut în meciul de astăzi este ceea ce vrem noi să jucăm, însă oponentul nu te lasă întotdeauna să faci ceea ce dorești pe teren. La unii jucători a apărut și oboseala, dar așa vrem să jucăm. Pentru meciul cu U Cluj vom fi pregătiți de efort. Jucătorii au destul timp să se recupereze”, a declarat Zeljko Kopic după ultimul meci din Antalya, contra coreenilor de la Gangwon FC.

Ce rezultate a obținut Dinamo în meciurile amicale din Antalya

Deoarece perioada de pregătire a fost destul de scurtă, Dinamo a avut timp să programeze doar două meciuri amicale, însă cu echipe destul de importante. Prima partida a fost împotriva fostei adversare a lui FCSB din Europa League, Young Boys Berna, din Elveția, pe care dinamoviștii au învins-o cu scorul de 2-0.

În cea de-a doua partidă, contra sud-coreenilor de la Gangwon FC, Dinamo a avut 3-0, însă scorul final a fost 3-2, iar Kopic nu a fost complet mulțumit de acest rezultat: „Trebuie să știm că, indiferent că ai 3-0, jocul nu s-a terminat. Trebuie să fii concentrat timp de 90 de minute plus prelungiri”, spunea antrenorul lui Dinamo.