Ce l-a impresionat pe Marius Șumudică la Olimpiu Moruțan când s-au întâlnit: „Mi s-a părut un băiat extraordinar!”

Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid în partida de la Arad cu UTA, câștigată de giuleșteni cu 2-1. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a vorbit despre noul jucător al giuleștenilor și a dezvăluit cum l-a impresionat acesta în momentul în care s-au întâlnit.

Concluziile lui Marius Șumudică după UTA – Rapid 1-2. Transferul lui Olimpiu Moruțan, analizat

Marius Șumudică e de părere că decizia de a-l transfera pe Olimpiu Moruțan a fost una inspirată, internaționalul român fiind un argument în plus pentru giuleșteni în lupta pentru titlu. Fotbalistul a debutat sub comanda lui Costel Gâlcă în victoria obținută de Rapid pe terenul UTA-ei, 2-1. „În primul rând, este un rezultat extraordinar pentru Rapid, îi felicit. Îl felicit pe Gâlcă, felicit conducerea clubului, că au făcut astfel de eforturi financiare și au reușit să aducă un astfel de jucător.

Eu îl cunosc din Turcia, mi-a fost adversar, știu și când s-a accidentat, când era la Ankaragucu. Foarte bun jucător, e clar că poate face diferența și poate ajuta Rapidul. Nu știu în procente, câte procente poate pune la câștigarea unui trofeu, dar este clar că a ridicat nu doar nivelul Rapidului, ci și al campionatului intern”, a afirmat tehnicianul la FANATIK SUPERLIGA. .

Ce l-a impresionat pe Marius Șumudică la Olimpiu Moruțan

Marius Şumudică l-a avut ca adversar pe Olimpiu Moruțan în Turcia, iar tehnicianul a fost impresionat de personalitatea fotbalistului. „E un băiat extraordinar, m-am întreținut cu el o dată, după un joc la Gaziantep, jucasem cu Ankaragucu. Am stat de vorbă puțin, până să meargă la autocar. Mi s-a părut un băiat extraordinar, de un bun simț ieșit din comun.

E clar că trecând prin astfel de probleme, mă refer la accidentarea pe care a avut-o, ruptură de tendon ahilian, să îți revii la un nivel ok, pentru mine înseamnă mult. Va ajuta Rapidul, cu siguranță. În primele meciuri vrei să demonstrezi, vrei să arăți. Când un jucător se transferă există acea ‘vână mincinoasă’, dar eu, cunoscându-l, cred că va avea în continuare evoluții la fel de consistente.

(n.r. are de ce să regrete Gigi Becali că nu l-a luat pe Moruțan?) Cu siguranță. Rapidul a făcut o mutare strategică, o mutare inteligentă. Costel Gâlcă era nemulțumit, își dorea transferuri, i-au adus jucători și în momentul de față trebuie să existe un echilibru și să livreze”, a afirmat fostul antrenor al Rapidului, în exclusivitate pentru FANATIK. .

Marius Șumudică, verdict clar în privința luptei la titlu

Marius Șumudică s-a pronunțat cu privire la lupta pentru titlu din Superliga. „Eu spun că trei echipe se bat la titlu în momentul de față, asta este părerea mea, Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid”, a afirmat tehnicianul. Cele trei grupări se află pe podium în acest moment, distanța dintre liderul Universitatea Craiova și Dinamo, ocupanta locului 3, fiind de doar 2 puncte.

