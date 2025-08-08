Sport

Ce l-a impresionat pe Musi la galeria lui Dinamo: „Chiar nu mă aşteptam la asta!”

Alexandru Musi nu se așteaptă niciodată să fie primit atât de bine de către suporterii lui Dinamo. Ce a spus fostul jucător al FCSB.
Bogdan Ciutacu
08.08.2025 | 23:37
Ce la impresionat pe Musi la galeria lui Dinamo Chiar nu ma asteptam la asta
EXCLUSIV FANATIK
Alexandru Musi le mulțumește public suporterilor lui Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik

Alexandru Musi a avut un conflict cu galeria FCSB-ului după transferul lui Dinamo. Dacă Dennis Politic a fost înjurat de fanii „câinilor”, el a avut parte de un tratament diferit.

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi, copleșit de modul în care a fost primit la Dinamo de către suporteri: „Nu mă așteptam”

Alexandru Musi a admis că nu a crezut că PCH îl va adopta atât de repede: „Îi cunoașteam foarte bine, mai ales că am jucat de multe ori contra lui Dinamo. Ce m-a impresionat este că am fost primit foarte bine și chiar nu mă așteptam să fiu primit așa pentru că vin de la FCSB. Plus că nu am jucat foarte mult”.

Cristi Coste are o explicație pentru gestul fanilor dinamoviști: „Ai fost așteptat ca un jucător cu experiență să spun așa. Vine Musi parcă-i Messi! Asta voiam să spun. Adică un jucător care deși nu are foarte multe meciuri în picioare și atât de multe realizări, e un jucător important și pentru echipă și pentru fani”. 

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi a explicat la FANATIK DINAMO că nu a fost băgat în „ședință” până acum de ultrași: „Nu am avut nicio discuție cu ei până acum, dar presupun că o să am”.

Alexandru Musi a dezvăluit ce nu știu fanii despre el: „Am 4 nepoți”

Alexandru Musi adoră să petreacă timpul liber alături de frumoasa sa parteneră, însă familia e tot pe primul loc: „Eu sunt un băiat liniștit, căruia îi place să se plimbe și să joace fotbal. Îmi place să ies cu prietena, să mă plimb, să merg cu nepoții pe-afară prin parc.

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

Să petrec timp cu familia. Am 4 nepoți. Facem echipă de fotbal. Asta zic și eu de multe ori, dar deocamdată sunt micuți și nu cunosc”. 

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

Alexandru Musi a ajuns de la FCSB la Dinamo la schimb cu Dennis Politic, iar campioana României a mai plătit încă un milion de euro de euro. Până acum, a reușit 2 goluri în primele 5 etape, în timp ce Politic a marcat doar în Supercupa României și e mai mult rezervă la FCSB.

ADVERTISEMENT

Lui Alex Musi nu-i vine să creadă cum a fost primit de galeria lui Dinamo

AS Monaco – Inter Milano 1-2, într-un meci amical de lux. Echipa lui...
Fanatik
AS Monaco – Inter Milano 1-2, într-un meci amical de lux. Echipa lui Chivu, ”remontada” în inferioritate numerică
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. La 34 de ani, Grozav a semnat...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2025, mercato de vară. La 34 de ani, Grozav a semnat noul contract
Ioan Becali știe prețul corect pentru Ștefan Baiaram, perla lui Mihai Rotaru: “E...
Fanatik
Ioan Becali știe prețul corect pentru Ștefan Baiaram, perla lui Mihai Rotaru: “E numărul 1 pentru export”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția asta o am'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!