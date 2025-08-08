Ce l-a impresionat pe Musi la galeria lui Dinamo: „Chiar nu mă aşteptam la asta!”

după transferul lui Dinamo. Dacă Dennis Politic a fost înjurat de fanii „câinilor”, el a avut parte de un tratament diferit.

Alexandru Musi, copleșit de modul în care a fost primit la Dinamo de către suporteri: „Nu mă așteptam”

Alexandru Musi a admis că nu a crezut că PCH îl va adopta atât de repede: „Îi cunoașteam foarte bine, mai ales că am jucat de multe ori contra lui Dinamo. Ce m-a impresionat este că am fost primit foarte bine și chiar nu mă așteptam să fiu primit așa pentru că vin de la FCSB. Plus că nu am jucat foarte mult”.

Cristi Coste are o explicație pentru gestul fanilor dinamoviști: „Ai fost așteptat ca un jucător cu experiență să spun așa. Vine Musi parcă-i Messi! Asta voiam să spun. Adică un jucător care deși nu are foarte multe meciuri în picioare și atât de multe realizări, e un jucător important și pentru echipă și pentru fani”.

Alexandru Musi a explicat la FANATIK DINAMO că nu a fost băgat în „ședință” până acum de ultrași: „Nu am avut nicio discuție cu ei până acum, dar presupun că o să am”.

Alexandru Musi a dezvăluit ce nu știu fanii despre el: „Am 4 nepoți”

Alexandru Musi , însă familia e tot pe primul loc: „Eu sunt un băiat liniștit, căruia îi place să se plimbe și să joace fotbal. Îmi place să ies cu prietena, să mă plimb, să merg cu nepoții pe-afară prin parc.

Să petrec timp cu familia. Am 4 nepoți. Facem echipă de fotbal. Asta zic și eu de multe ori, dar deocamdată sunt micuți și nu cunosc”.

Alexandru Musi a ajuns de la FCSB la Dinamo la schimb cu Dennis Politic, iar campioana României a mai plătit încă un milion de euro de euro. Până acum, a reușit 2 goluri în primele 5 etape, în timp ce Politic a marcat doar în Supercupa României și e mai mult rezervă la FCSB.

