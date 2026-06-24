Ce l-a nemulțumit pe Filipe Coelho după Universitatea Craiova – FK Sabah 1-1: „Trebuie să îmbunătățim!”

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Universitatea Craiova a bifat al doilea test al verii în cantonamentul din Austria, remizând, scor 1-1, cu FK Sabah, campioana Azerbaidjanului. La finalul partidei, Filipe Coelho s-a declarat mulțumit de modul în care echipa sa a răspuns în teren, însă a recunoscut că există un aspect asupra căruia oltenii trebuie să lucreze în perioada următoare: pregătirea fizică.

Filipe Coelho a identificat principalul minus după Universitatea Craiova – FK Sabah 1-1

După victoria categorică, scor 7-1, cu formația locală FC Stubai, Universitatea Craiova a întâlnit un adversar mult mai puternic în cel de-al doilea amical al stagiului de pregătire din Austria. Duelul cu FK Sabah s-a încheiat la egalitate, 1-1, iar la final Filipe Coelho a tras primele concluzii.

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Tehnicianul campioanei României a explicat că obiectivele stabilite pentru acest joc au fost atinse, însă a subliniat că echipa trebuie să crească, în special din punct de vedere fizic, înaintea debutului în preliminariile UEFA Champions League.

„A fost un meci bun. Obiectivele pe care le-am avut pentru acest amical au fost îndeplinite. Acum trebuie să analizăm și să verificăm ce am făcut. Normal, trebuie să îmbunătățim multe lucruri, mai ales pe parte fizică, care este foarte importantă în acest moment. Încercăm să intrăm în ritmul meciurilor, să vedem jucătorii concurând împotriva unor echipe foarte bune.

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Cred că este normal, în acest cantonament, să dezvoltăm anumite lucruri care sunt legate de modelul nostru. În același timp, încercăm să îmbunătățim nivelul nostru fizic și încercăm să adaptăm jucătorii noi în grupul nostru, să construim ceva ca și echipă. Suntem în direcția cea bună, pregătim meciurile grele ce vor veni“, a declarat Filipe Coelho.

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Universitatea Craiova, o victorie și remiză în amicalele din Austria

Universitatea Craiova a început cantonamentul din Austria cu o victorie categorică, 7-1 împotriva formației locale FC Stubai. La trei zile distanță, campioana României a încheiat la egalitate, scor 1-1, duelul de verificare cu Sabah Baku, campioana Azerbaidjanului.

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Ultimul amical se va disputa pe 29 iunie, începând cu ora 18:00, contra formației ucrainene Polissya Zhytomyr, care a încheiat sezonul 2025-2026 pe locul 3. Primul meci oficial al Craiovei din sezonul 2026-2027 va avea loc la aproximativ o săptămână după ce echipa revine în țară.

Lotul deplasat de Universitatea Craiova în cantonamentul din Austria:

Portari: Laurențiu Popescu, Pavlo Isenko, Răzvan Sava, Alexandru Maxim;

Laurențiu Popescu, Pavlo Isenko, Răzvan Sava, Alexandru Maxim; Jucători de câmp: Alexandru Glodean, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj, Darius Fălcușan, Adrian Rus, Oleksandr Romanchuk, Florin Gașpăr, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Anzor Mekvabishvili, Samuel Teles, Alexandru Crețu, David Matei, Luca Băsceanu, Mihnea Rădulescu, Sebastian Șerban, Ștefan Baiaram, Carlos Mora, Assad Al Hamlawi, Steven Nsimba, Monday Etim, Alexandru Iamandache, Denys Muntean, David Barbu

Cum arată programul Universității Craiova la startul noului sezon

, unul în care nu va exista loc de respiro. Campioana României va începe aventura în preliminariile Ligii Campionilor, va lupta pentru primul trofeu intern al stagiunii, Supercupa României, iar la doar câteva zile distanță va debuta și în noul sezon de SuperLiga. În mai puțin de două săptămâni, formația pregătită de Filipe Coelho va disputa patru meciuri oficiale, toate cu o miză importantă.

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Primul examen al oltenilor va fi în preliminariile Ligii Campionilor, acolo unde vor întâlni campioana Belarusului, ML Vitebsk. Din cauza restricțiilor impuse cluburilor din Belarus, partida tur se va disputa în Ungaria, iar la doar câteva zile distanță Universitatea Craiova va intra din nou pe teren pentru Supercupa României.

Programul campioanei României pentru prima parte a lunii iulie:

8 iulie – ML Vitebsk – Universitatea Craiova, turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, meci disputat în Ungaria, de la ora 20:00 (ora României);

– ML Vitebsk – Universitatea Craiova, turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, meci disputat în Ungaria, de la ora 20:00 (ora României); 12 iulie – Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”;

– Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”; 15 iulie – Universitatea Craiova – ML Vitebsk, returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în Bănie (ora 20.30);

– Universitatea Craiova – ML Vitebsk, returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în Bănie (ora 20.30); 18 iulie – debutul în noul sezon al SuperLigii, adversara urmând să fie cunoscută după tragerea la sorți a programului competițional.

Până atunci, Universitatea Craiova își va afla și programul din campionat. Tragerea la sorți a țintarului SuperLigii este programată pe 26 iunie, iar atunci campioana României va afla împotriva cărei formații va debuta în noua ediție a campionatului.

În funcție de rezultatele din dubla cu ML Vitebsk, programul formației lui Filipe Coelho poate deveni și mai aglomerat, deoarece o eventuală calificare ar însemna prezența în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor și continuarea unui ritm infernal de meciuri. De asemenea, chiar și cu un eșec Universitatea Craiova ar continua în competițiile europene, mai exact în Conference League, unde va juca din turul doi preliminar.