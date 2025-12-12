Ce l-a nemulțumit pe Robert Ilyeș după CFR Cluj – Csikszereda 3-1. “Nu-mi vine să cred!”. Mesaj ferm pentru conducere

ADVERTISEMENT

Csikszereda a pierdut, în deplasare, cu CFR Cluj, scor 1-3. În urma rezultatului, ciucanii rămân pe loc de baraj. După golul lui Efraim Bodo, echipa lui Robert Ilyeș a forțat egalarea, însă, pe contraatac, în prelungirile partidei, alb-vișiniii au închis partida, după ce au marcat din penalty. La finalul jocului, la flash-interviu, antrenorul oaspeților s-a arătat nemulțumit de greșelile făcute de elevii săi în defensivă.

Ce îl îngrijorează pe Robert Ilyeș după CFR Cluj – Csikszereda 3-1

Robert Ilyeș este de părere că echipa sa, per total, a avut un joc bun, dar .

“Sunt trei greșeli personale, am făcut cadou trei puncte CFR-ului. Până la urmă sunt mulțumit de jocul echipei, nu au fost periculoși, am blocat destul de bine. Din păcate, repriza a doua le-am făcut un cadou de la început. Nu-mi vine să cred ce greșeli personale facem, ținând cont de nivelul unde suntem”, a spus antrenorul ciucanilor.

Mesaj ferm către conducerea clubului

Totodată, Robert Ilyeș a avut un mesaj și pentru conducerea clubului. În perioada de mercato din iarnă, antrenorul vrea jucători cu experiență la echipă, în caz contrar fiindu-i extrem de dificil să salveze pe Csikszereda de la retrogradare.

“Am avut șapte juniori din academie pe bancă, dar nu e de ajuns. Nu pot să comentez. Avem nevoie de experiență în lot. Sincer, îmi doresc să joc cu fotbaliști cu calitate, cum are CFR Cluj. Asta e situația în momentul de față. Eu am contract până la vară. Dacă se schimbă ceva, play-out-ul va fi altfel. Dacă nu găsim soluții bune pentru club, acceptăm realitatea și jucăm cu fotbaliști din academie”, a mai spus antrenorul.

Ce spune despre partida cu Universitatea Craiova

În final, a prefațat și partida dintre Universitatea Craiova și Csikszereda, ultima din anul 2025 pentru cele două echipe.

“Craiova joacă, poate, cel mai frumos fotbal din campionatul României. Se va bate la titlu, ne așteaptă un meci dificil. Trebuie să fim foarte puternici ca să rezistăm în Bănie. Îmi pare rău că a pierdut cu Sparta Praga, publicul oltean merită mai mult. Locul pe care suntem în prezent e extraordinar”, a spus Ilyeș.

Ce așteptări are Szilard Vereș de la play-out

La rândul lui, Szilard Vereș a dat vina pe lipsa de experiență a echipei. Mijlocașul lui Csikszereda trage speranțe că, din ianuarie, ciucanii vor arată o altă față, mai ales în play-off.

„Lipsa noastră de experiență se simte. Într-un joc sunt unele momente care sunt decisive. Am luat golurile pe greșelile noastre. Ne așteaptă un meci greu cu Universitatea Craiova, care este cea mai bună, în special pe teren propriu. Eu sunt mai optimist, după pauza de iarnă sper să începem să facem puncte. Sper să fim mai stabili și mai organizați în play-out și să reușim să adunăm puncte”, a spus Szilard Vereș, mijlocașul lui Csikszereda.