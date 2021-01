Ce l-a nemulţumit pe Toni Petrea după FCSB – Poli Iaşi 3-1: ”Am fost supărat”

Antrenorul Toni Petrea s-a declarat nemulțumit de golul primit de formația sa în meciul FCSB – Poli Iaşi 3-1, din etapa a 20-a a Ligii 1, și crede că elevii săi și-au făcut singuri jocul greu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toni Petrea, nemulțumit la finalul jocului FCSB – Poli Iași 3-1

”Partidă bună din partea noastră, pe care am dominat-o în totalitate. Am mai avut și multe alte ocazii în afara celor trei goluri și păcat că nu am înscris mai mult. A venit acea nesincronizare în apărare și am luat acel gol la primul șut pe poartă. Am fost supărat pentru că adversarul nu a pus nicio problemă, iar noi am avut o sumedenie de ocazii. E frustrant”, s-a arătat nemulțumit Toni Petrea la finalul meciului FCSB – Poli Iași 3-1.

”Până la urmă am câștigat un meci pe care noi ni l-am făcut greu. Golul lui Moruțan e excepțional și mă bucur pentru el. Dennis Man este un jucător important, dar noi avem și alți băieți care ne pot ajuta și asta s-a văzut și astăzi. Acolo pot juca Popescu, Moruțan, îl așteptăm și pe Vukusic, care este un atacant de careu, speculativ în fața porții.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Știu că poziția preferată a lui Tănase este cea de inter, dar în dinamica jocului el nu e numai atacant, are multă libertate și nu cred că e vreo problemă. Dacă era un rezultat mai confortabil ne gândeam să-l folosim 5-10 minute și pe Nedelcu, dar desfășurarea scorului nu mi-a permis să-l bag.

Va fi o luptă foarte dură cu Dinamo. Toate jocurile sunt grele, însă trebuie să ne capacităm până la derby. Știu că terenul nu e cel mai bun, dar dacă ne ajută vremea poate va fi acceptabil”, a mai spus tehnicianul FCSB.

ADVERTISEMENT

Petrea a lămurit relația pe care o are cu Reghecampf

Întrebat dacă s-au răcit relațiile dintre el și Laurențiu Reghecampf, al cărui secund a fost o bună perioadă, Petrea a răspuns: ”Am o relație bună cu Laurențiu, ne-am despărțit în condiții amicale. Este un om deosebit și am o relație bună cu el”.

FCSB și-a mărit avansul în fruntea Ligii 1 după ce a învins Poli Iași, scor 3-1, într-un meci pe care l-a dominat cap coadă pe Arena Națională. Aceasta a fost prima întâlnire a ”roș-albaștrilor” după vânzarea lui Dennis Man la Parma.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Liderul Ligii 1 a deschis scorul prin Florin Tănase în prima repriză, după o pasă genială a puștiului Octavian Popescu. Atacantul de 18 ani și-a angajat în careu căpitanul cu un lob de excepție peste apărarea ieșenilor.

Jucătorii echipei FCSB au cerut penalty la un fault asupra lui Darius Olaru în repriza a doua a meciului cu Poli Iași, dar arbitrul Marian Barbu a făcut semn ca jocul să continue, lucru care l-a înfuriat pe Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT