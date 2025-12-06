Sport

Ce l-a nemulțumit pe Zeljko Kopic după FCSB – Dinamo 0-0. “Am senzația asta!”

La fel ca jucătorii săi, Zeljko Kopic crede că Dinamo ar fi putut câștiga cu FCSB, dacă echipa ar fi fost mai inspirată în ultimii 30 de metri. Ce l-a nemulțumit, totuși, pe antrenorul roș-albilor.
Răzvan Scarlat
07.12.2025 | 00:18
Ce la nemultumit pe Zeljko Kopic dupa FCSB Dinamo 00 Am senzatia asta
Zeljko Kopic
FCSB și Dinamo s-au anulat reciproc în Derby de România, iar remiza nu avantajează niciuna dintre formații, care aveau ca obiectiv victoria. Roș-albii rămân pe loc de play-off, cu trei puncte în minus față de Rapid, liderul SuperLigii. La flash-interviul de după partidă, Zeljko Kopic, antrenorul “câinilor”, a tras primele concluzii.

Ce a declarat Zeljko Kopic după FCSB – Dinamo 0-0

După derby-ul cu FCSB, Zeljko Kopic a rămas cu senzația că Dinamo ar fi putut obține toate cele trei puncte, în cazul în care jucătorii ar fi fost mai atenți. Antrenorul roș-albilor este, totuși, dezamăgit de prestația echipei sale în atac. Croatul s-ar fi așteptat ca elevii săi să fie mai periculoși în ofensivă.

“Sunt mulțumit de cum am jucat, cum am luptat, a fost o energie pozitivă pe durata celor 90 de minute. Dacă am fi fost mai inspirați în ultimii 30 de metri, am fi obținut mai mult. Sunt mulțumit cu acest punct, dar am senzația că am fi putut câștiga. Știam că va fi un meci foarte important pentru FCSB, că vor încerca să învingă. Jucătorii noștri au evoluat bine în defensivă, dar nu au jucat bine în față. Puteam fi mai periculoși, dar asta a fost. Ultima pasă, ultima reacție… A fost și acel șut al lui Gnahore, dar am avut o stabilitate în joc. Nu am creat prea mult, dar am jucat bine”, a spus Kopic la finalul partidei.

Ce așteptări a avut de la Adrian Mazilu

Zeljko Kopic nu are ce să le reproșeze jucătorilor care au primit avertismente și care vor lipsi în următoarea etapă. Antrenorul roș-albilor a explicat, de asemenea, de ce l-a introdus pe Adrian Mazilu în repriza a doua.

Sunt 19 etape jucate, e normal să apară cartonașele galbene. Am jucat cu aceeași fotbaliști și în Cupă, vom avea nevie de o perioadă de recuperare. Sunt mulțumit de evoluția lui Alberto Soro, a jucat rolul lui în organizarea noastră ofensivă. În ultimele 30 de minute ne-am propus să avem mai multe spații în ofensivă, astfel că l-am introdus pe Adrian Mazilu”, a mai spus croatul.

Kennedy Boateng și Adrian Caragea vor lipsi în următoarea partidă a lui Dinamo, cu Metaloglobus.

