Ce l-a nemulțumit și ce i-a plăcut lui Patrick Vieira în Genoa – Empoli: ”Trebuie să fim atenți la detalii”

Antrenorul Patrick Vieira a subliniat ce i-a plăcut și ce l-a nemulțumit , . Per total, tehnicianul francez s-a arătat satisfăcut de punctul obținut de ”grifoni”.

Reacția lui Patrick Vieira, după Genoa – Empoli 1-1

Patrick Vieira și-ar fi dorit ca Genoa să nu încaseze un gol dintr-o fază fixă. El a explicat și că formația finanțată de Dan Șucu nu s-a descurcat suficient de bine, atunci când a avut posesia. Totuși, combativitatea elevilor săi i-a adus satisfacție.

”Acesta este un punct important. Din perspectiva jocului, am evoluat mai bine, dar trebuie să acordăm credit pentru Empoli, care a fost agresivă. Nu am făcut un meci grozav, am trecut mai rapid de faza de construcție, având un joc mai direct.

Referitor la combativitate și la lupta în duelurile 1 la 1, ne-am descurcat bine și de aceea sunt mulțumit de punctul pe care l-am obținut. Empoli se descurcă foarte bine la cornere, este un punct tare al lor. A încasa un gol din fază fixă este dificil, trebuie să fim atenți la detalii.

Vieira: ”Empoli a făcut un joc grozav”

A fost, de asemenea, foarte dificil pentru Pinamonti, care a avut mai puține mingi oferite din spate, dar încă o dată cred că Empoli a făcut un joc grozav. Am vrut să evoluăm puțin mai bine, dar a fost imposibil.

Așa am gândit meciul și în primele 15 minute am început foarte bine, apoi am scăzut puțin din intensitate. Miretti a muncit ca întotdeauna și a muncit bine. Echipa nu s-a descurcat foarte bine când a avut posesia, pentru că s-a aflat sub presiune”, a declarat Patrick Vieira, citat de .

După 27 de etape din campionatul Italiei, Genoa ocupă locul 12 în Serie A, cu 31 de puncte. Gruparea condusă de Dan Șucu se va deplasa la Cagliari în rundă următoare, formație la care evoluează Răzvan Marin și Florinel Coman.

