Ce l-a rugat Anca Molnar pe soțul ei, înainte să moară. Ultimul mesaj pe care make-up artistul l-a avut pentru Claudiu: “Te rog să mai reziști puțin””

Anca Molnar l-a rugat pe soțul ei, Claudiu, un lucru foarte important înainte să moară. Bărbatul a dezvăluit ultimul mesaj pe care l-a primit de la make-up artist.

Ce l-a rugat Anca Molnar pe soțul ei, înainte să moară. Claudiu a dezvăluit ultimul mesaj al make-up artistului

la o vârstă fragedă. Aceasta avea doar 35 de ani după ce s-a luptat cu o boală cruntă, și anume tumoare pe creier.

Aceasta a lăsat în urmă un soț îndurerat, dar și un copil. Claudiu Molnar, soțul make-up artistei, a făcut un gest dureros după ce partenera sa de viață a decedat.

Bărbatul a făcut publică ultima conversație pe care a avut-o, pe WhatsApp, cu soția sa. Anca Molnar i-a transmis, din spital, că îl iubește, și l-a rugat să mai reziste, pentru ea. Claudiu Molnar a spus că nu se va lăsa doborât, însă partenera lui de viață nu a mai revenit cu un răspuns.

“Te iubesc enorm. Tu ești puterea mea. Te rog să mai reziști puțin…mâine sunt ca nouă”, i-a scris Anca Molnar soțului ei, încercând să-l asigure că totul va fi bine.

“Te iubesc. Rezist oricât e nevoie”, este mesajul pe care acesta i l-a trimis make-up artistei, fiind și ultimul, înainte de vestea cumplită a decesului.

Mesajul postat de Anca Molnar înainte să moară

Anca Molnar a suferit două operații pe creier și nu și-a pierdut niciodată speranța că totul va fi bine. Aceasta era foarte apreciată de clientele sale, care sunt îndurerate după ce tânăra a fost răpusă de boală.

Regretata make-up artistă lucra la o clinică de înfrumusețare din Timișoara ca dermopigmentist și până în ultimul moment. Aceasta a lăsat chiar și un mesaj de adio.

“Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața.

Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin!

Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă. Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul!”, este mesajul transmis de Anca Molnar, potrivit .