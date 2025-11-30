Ce l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1: „Tac din gură, că așa e la noi”

ADVERTISEMENT

Formația moldavă continuă să aibă un parcurs de excepție în actualul sezon al SuperLigii și urcă pe locul 2, din nou, după meciul care s-a disputat la Clinceni în

Leo Grozavu, enervat de arbitraj după meciul cu Unirea Slobozia

Tehnicianul formației FC Botoșani, Leo Grozavu, s-a arătat deranjat de modul în care echipa sa a fost arbitrată la meciul cu Unirea Slobozia. Acesta reclamă faptul că centralul nu a avut aceeași lungime de măsură în luarea anumitor decizii, cum ar fi acordarea cartonașelor galbene.

”Am luat șase cartonașe, la fiecare fault s-a dat cartonaș. Eu nu pot să zic nimic de pe bancă, nu înțeleg de ce. Am respect. Pumnul în gură, taci din gură, ce să faci. Tac din gură, că așa e la noi. Am făcut o partidă bună, perfectă din punct de vedere defensiv. Asta nu înseamnă că nu e o echipă bună, îmi pare rău pentru Slobozia, dar ăsta e fotbalul.

Mă bucur pentru jucătorii mei. Au fost foarte multe momente în care parcă cineva avea ceva cu noi. Se știe că urmează un meci foarte greu pentru noi, avem patru suspendați. Mai aveau un pic și mă suspendau și pe mine”, a declarat Leo Grozavu.

Sebastian Mailat, variantă pentru echipa națională?

Echipa națională se pregătește de barajul de calificare la Cupa Mondială, contra Turciei, iar Leo Grozavu a fost întrebat direct dacă Sebastian Mailat ar reprezenta o variantă pentru selecționer.

„Euforia după un succes ar fi trebuit să fie mai mare, dar nu pot. Să primim atâtea cartonașe galbene, când noi nu suntem o echipă așa agresivă. Nu e treaba mea, nu am cum să vă spun ce simte Mailat. Din exterior, eu îl văd ca pe un jucător care trebuie să marcheze, să joace pentru echipă și dacă va fi o convocare va fi bine pentru el.

Dacă nu va fi, el trebuie să-și facă treaba în continuare. Mai sunt multe etape, am obținut o victorie importantă. E bine că am făcut-o astăzi, ne așteaptă meciuri grele. Ne dorim să adunăm puncte la fiecare joc, apoi vom vedea cât de departe o să mergem”, a spus Leo Grozavu.

Botoșani urmează să joace în Cupa României

Runda trecută, FC Botoșani a avut un duel foarte dificil, cu Dinamo, pe teren propriu, și a remizat, 1-1, confruntare pe care chiar puteau să o piardă, având în vedere că Stipe Perica a ratat o ocazie uriașă din poziție de unu contra unu cu portarul. Totuși, moldovenii au rezistat și au luat un punct, iar acum mai adaugă alte 3 puncte după meciul cu Unirea Slobozia și astfel ajung la 36 de puncte, doar două distanță de liderul Rapid.

Acum, de meciul din grupele Cupei României, de pe teren propriu. Aceștia vor primi vizita celor de la Hermannstadt, iar după aceea, în runda cu numărul 19, au parte de confruntarea cu liderul din SuperLiga, Rapid. În tur, giuleștenii au câștigat, 2-1, după o dublă semnată de Antoine Baroan.