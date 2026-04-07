Ce l-a sfătuit Ladislau Boloni pe Mircea Lucescu la ultima discuție avută: „Făcuse totul, reușise totul. Dar fotbalul îl făcea să trăiască”

Ladislau Boloni a fost extrem de marcat de aflarea veștii că Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Ce i-a transmis marelui antrenor la ultima discuție pe care au avut-o.
Traian Terzian
08.04.2026 | 01:19
Ladislau Boloni (73 de ani), mărturie sinceră la moartea lui Mircea Lucescu. Sursă foto: colaj Fanatik
Deși starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a degradat foarte mult în ultimele zile, moartea sa a fost un adevărat șoc pentru Ladislau Boloni. Readus la echipa națională a României de ”Il Luce” în 1981, într-un moment în care nu era privit prea bine în fotbalul românesc, câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua îi va fi mereu recunoscător mentorului său.

Moartea lui Mircea Lucescu l-a marcat pe Ladislau Boloni

Pus în fața tragicei vești a morții lui Mircea Lucescu, Ladislau Boloni, în vârstă de 73 de ani, nu a vrut să vorbească într-o primă fază, pentru ca apoi să dezvăluie ce a discutat cu prietenul său la ultima conversație pe care au avut-o.

”Iertați-mă, dar nu cred că este momentul, nu pot să discut despre asta. Am tot sperat să se întâmple un miracol, ascultam știrile, mă uitam pe toate canalele din jumătate în jumătate de oră, doar o veni o veste mai bună. Nu pot… a fost un mare om.

La ultima mea discuție cu el i-am spus să lase dracului fotbalul, că nu mai are nimic de dovedit, făcuse totul, reușise totul. Dar fotbalul îl făcea să trăiască. Nu pot să spun că tot fotbalul l-a omorât, nu pot să spun asta.

A trăit extraordinar, a făcut ce-i plăcea, dar sunt momente când realitatea este amară. Viața nu e tot timpul roz, vin și momente ca acesta. Ar fi fost frumos să se bucure mai mult de bătrânețe, de pensie, liniștit, să nu mai treacă prin toate astea. Dar așa a fost să fie. Păcat. Transmit condoleanțe familiei!”, a declarat Boloni, pentru gsp.ro.

Mesajul emoționant al lui Gică Hagi

Un alt copil de suflet al lui Mircea Lucescu, Gică Hagi, cel care va urma să preia frâiele echipei naționale a României, a început să plângă în direct când a fost nevoit să vorbească la trecut de marele antrenor.

”Mi-a dat încredere, a fost lângă mine, m-a sprijinit, mi-a fost ca un părinte. A fost mai mult decât un antrenor, un părinte, un profesor, mi-a oferit multe. Speram să treacă şi peste acest examen, dar din păcate azi a plecat de lângă noi. De-abia pot să vorbesc. Am fost un copil pe care el l-a crescut. A însemnat enorm pentru mine, a fost ca un părinte. Dumnezeu să-l ierte!”, a spus Hagi.

Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu

Decedat în seara zilei de 7 aprilie, la ora 20:36, la Spitalul Universitar de Urgență din București, Mircea Lucescu urmează să fie înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, după ce în prealabil se va ține o slujbă la biserica Sfântul Elefterie.

Cu o zi mai devreme, joi, 9 aprilie, sicriul cu trupul neînsuflețit al celui mai titrat antrenor român din istorie va fi adus la Arena Națională, iar cei care l-au apreciat pot veni pentru a-și lua rămas bun.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
