Ce l-a șocat pe Sorin Cârțu la Farul – Craiova. „Eu îl simțeam pe Bârsan ca fiind cu Hagi. Dar m-am înșelat! Ce arbitraj am avut!”

Universitatea Craiova a pierdut înfruntarea cu Farul Constanța de la malul mării, cu scorul de 2-3 și a ratat șansa de a se apropia de șefia clasamentului general al Superligii. Partida disputată la Ovidiu a fost condusă la centru de Marcel Bârsan, arbitru cu ecuson FIFA din 2021, a cărui prestație l-a lăsat cu gura căscată pe Sorin Cârțu, glorie a clubului din Oltenia.

Sorin Cârțu, șocat de arbitrajul lui Marcel Bârsan la Farul – Craiova: “A arbitrat de senzație!”

Sorin Cârțu a analizat arbitrajul lui Marcel Bârsan din cadrul meciului Farul Constanța – Universitatea Craiova, la finalul căruia a rămas uimit de ușurința cu care „centralul” din București a luat deciziile. Fostul oficial al oltenilor consideră că s-a înșelat în privința lui Bârsan și că un arbitraj impecabil ca acesta nu s-a mai văzut niciodată la meciurile de pe teren propriu ale Farului.

“Când a început meciul și am văzut arbitrul, am avut o mare reținere… pentru că e unul dintre arbitrii care îl iubea cel mai mult pe Hagi și cred că așa statistic, nu am făcut să cercetez, dar mie mi s-a părut că i-a acordat de foarte multe ori penalty lui Farul.

Eu așa l-am perceput (n.r. pe Marcel Bârsan). Și înainte de asta am avut niște temeri, bă da’ cum a arbitrat ăsta aseară… Mi-a fost rușine de mine! Mi-a fost rușine de mine pe urmă că am putut să gândesc așa! A arbitrat de senzație! Niciodată nu am avut la Constanța un arbitraj cum a fost ăla aseară. Și penalty-urile le-a dat fără să încerce cu VAR, cu neVAR, direct! A simțit și a știut exact ceea ce s-a arbitrat”, a relatat Sorin Cârțu, în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

“N-am știut să exploatăm în nici un fel starea lor psihologică!” Cârțu, deranjat de atitudinea jucătorilor pe durata jocului

Fost component al celebrei echipe “Craiova Maxima” nu i-a menajat pe jucătorii echipei din Bănie, în raport cu arbitrajul foarte bun al confruntării și a mai adăugat că fotbaliștii olteni nu au știut să gestioneze jocul pe toată durata sa.

“Tu cu un asemenea arbitru… nu poți să scoți un rezultat favorabil?! Când a fost partida aia cu Dinamo, am zis: ‘Domne, s-a întâmplat și haideți să vedem să învățăm din ceea ce s-a făcut greșit la partidă…’ Dar văd că nu s-a învățat nimic! N-am știut să exploatăm în nici un fel starea lor psihologică.”

Craiova, tot mai departe de primul loc în Superligă! Oltenii se află la 8 puncte de liderul “U Cluj”

Formația pregătită de Costel Gâlcă a înregistrat al treilea rezultat la rând fără succes în Superligă, . Oltenii au reușit să reducă din diferență în prelungirile reprizei a doua de la Ovidiu, dar s-au trezit prea târziu astfel și finalul i-a prins cu ratarea tuturor punctelor puse la bătaie.

Presiunea rezultatelor și a locului din clasament l-au făcut pe tehnicianul Gâlcă să se afle sub o incertitudine cu privire la viitorul său pe banca echipei din Bănie. Patronul clubului, Mihai Rotaru, , care va beneficia în continuare de tot sprijinul conducerii.

“Nu s-a luat în calcul schimbarea antrenorului, am avut o discuție în Consiliu de Administrație, astăzi și ieri. Nu se ia în calcul. Suntem într-un moment greu, dar nu din seara aceasta, ci de opt etape. Nu am fost să caut antrenori, nu am altă variantă. E dureros ce se întâmplă, e clar că trebuie să se schimbe unele lucruri, dar nu antrenorul”, a declarat Rotaru, în direct la .

