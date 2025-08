Ce l-a șocat pe Șumudică la Dinamo – FCSB 4-3. „E de neimaginat asta. Plus Bîrligea inexistent și Alibec cu dureri. Nu-l înțeleg!”

, iar rezultatul derby-ului din etapa a 4-a a produs un val de reacții. După ce Marius Șumudică a spus ce l-a șocat la „roș-albaștrii” în timpul meciului de pe Arena Națională.

Marius Șumudică, șocat de ce a văzut în Dinamo – FCSB 4-3

Marius Șumudică a urmărit marele derby câștigat de Dinamo cu 4-3 în fața rivalei FCSB. Antrenorul român a analizat jocul prestat de campioana en-titre și a fost cu adevărat șocat.

Mai exact, Șumudică a remarcat mari carențe în defensivă, însă nu a putut trece cu vederea nici atacul, unde nici Daniel Bîrligea și nici Denis Alibec n-au avut impactul așteptat.

„Dinamo este o echipă de posesie, știi că face lucrul ăsta, știi că îi pune pe benzi, dacă pregătești jocul, să intre în interior și le dă drumul ca să aibă spațiu pentru Oprut și Sivis, care amândoi au un început de sezon extraordinar. Și la Galați, marchează și îți apar în careu, Oprut are ocazie la Galați și dă în plasa laterală.



Nu mai ajung sus, ei au pierdut prin Crețu, care și Crețu… își pierde din încredere, își pierde din continuitate, își pierde din tot ceea ce înseamnă ritm de joc. Dacă nu joci și nu ai ritm, fiindcă tu degeaba îmi spui mie că joci la săptămână, joci la săptămână, dar e clar că nu poți să te antrenezi cu toată echipa. Cei care au jucat și joacă din 3 zile, fac recuperare, la 48 de ore după aceea… organismul este cel slăbit și este într-o cădere. Și atunci e clar că se lucrează pe grupe de jucători. Automat, tu nu mai ai același tonus.

Atunci, umbli la apărare, joci cu un under în apărare, îți distruge apărarea, fiindcă… cu tot respectul pentru Cercel, ce este un băiat care poate crește. Eu nu spun că nu poate crește și nu vreau acum să-l mitraliem, să-l punem la zid, dar în momentul de față are mari carențe din punct de vedere defensiv. În plus că nu împinge niciodată ca și Crețu. Crețu îți ajungea și îți dădea centrări pe cum îți dă Sivis la Dinamo. Cercel a avut o prestatie modestă. E un copil, trebuie acceptat lucrul ăsta, dar știind că tu ai probleme de genul respectiv… și n-am înțeles nici schimbările. Deci tu să termini, FCSB, meciul cu Toma fundaș dreapta, pentru mine e alarmant.



„Bîrligea, inexistent. Nu-l înțeleg pe Denis. Ori este forțat de cineva să intre, ori nu-l înțeleg eu pe el!”

Musi vine și marchează în fața lui Cercel la primul gol. Uitați-vă la fundașii lateral, e aceeași problemă care eu am avut o anul trecut la Rapid și am primit goluri de genul ăsta. Fundașii lateral ai celor de la FCSB în momentul de față nu se informează. Primesc goluri pe intrarea jucătorilor, ei privesc doar balonul, plus penalty-ul pe care îl face Risto Radunovic. Deci n-am înțeles în viața mea, în formă continuată să-l ții de tricou pe Armstrong vreo 4-5 secunde. Sunt foarte tensionați, FCSB-ul traversează o criză. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să nu ne mai ascundem.

În momentul de față este o criză, este o criză de organizare, atât din punct de vedere ofensiv, cât și din punct de vedere defensiv. Am așteptat, toată lumea spunea că nu avem atacant, nu avem atacant. Ok, a intrat Bîrligea, inexistent ieri, cu tot respectul pentru el. Inexistent, fiindcă ce se întâmplă? Nici Bîrligea, nici Denis (n.r. – Denis Alibec), eu m-am uitat la Denis și-l cunosc foarte bine, mai bine ca mine poate îl cunoaște doar Hagi. Eu l-am antrenat și știu ceea ce înseamnă Denis. În momentul în care nu este pregătit din punct de vedere fizic și are și durere, am văzut ieri că el încă îl doare genunchiul. Șchioapătă când aleargă.

Și atunci eu nu-l înțeleg pe Denis. Ori este forțat de cineva să intre, ori nu-l înțeleg pe el, își dorește, dar nu e la capacitate. Și eu nu cred că Denis n-a ajuns la maturitatea fotbalistică încât să nu-și dea seama că e nepregătit și să nu intre pe teren. Fiindcă ți se sparg oalele în cap. Toată lumea așteaptă de la Denis. Păi uitați-vă cum era Denis anul trecut la Farul și cum este acum”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.