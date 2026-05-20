Ce l-a uimit pe Filipe Coelho în România! Sfatul pe care îl dă „haterilor”: „Înainte de orice meserie, suntem oameni!”

Cristian Măciucă
20.05.2026 | 21:31
Filipe Coelho (45 de ani) a intrat definitiv în istoria Universității Craiova. Este primul antrenor, după Sorin Cârțu, care reușește să câștige campionatul și Cupa României la finalul unui sezon. După cinci luni petrecute în România, lusitanul a dezvăluit ce l-a uimit cel mai tare.

Cum a caracterizat Filipe Coelho experiența în România

Filipe Coelho a fost instalat în funcția de antrenor principal al Universității Craiova pe 11 noiembrie 2025. Tehnicianul lusitan i-a luat locul pe bancă lui Mirel Rădoi, care și-a dat demisia după o înfrângere cu UTA Arad. După 5 luni în România, la finalul cărora a reușit să iasă campion cu alb-albaștrii, Coelho a transmis un mesaj pentru contestatari, cărora le-a dat un sfat.

„În primul rând calitatea jucătorilor români. Au nevoie de dragoste, din punctul meu de vedere. Mai fac și ei greșeli. Poate și noi facem o greșeală în acest interviu, iar mâine să ți se spună ‘Ești foarte prost, ești foarte prost’, iar mâine să te duci din nou la muncă. E despre ei. Înainte de a fi jucători, antrenori, jurnaliști, doctori, suntem oameni. Avem familii, avem probleme acasă. Suntem și noi oameni normali.

Eu spun doar ceea ce gândesc și cred că dragostea și energia pozitivă sunt lucruri de care avem nevoie în aceste zile. Cred că a fost una dintre provocările când am venit la Craiova să îmi dau seama că acești băieți au nevoie de dragoste”, a declarat Filipe Coelho, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

CV-ul lui Filipe Coelho înainte să preia Universitatea Craiova

Cu Filipe Coelho la timonă, Universitatea Craiova a făcut eventul. În momentul în care a sosit în Bănie, tehnicianul lusitan nu avea o experiență prea mare care antrenor. El fusese ultima dată principal în 2016 la Vilafranquense. În ultimii ani, el a fost mai degrabă antrenor secund pentru Paulo Bento la Chongqing Liangjiang Athletic și la selecționatele Emiratele Arabe Unite și Coreea de Sud.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
