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Emanuel Roșu crede că Edi Iordănescu va avea o misiune dificilă la Watford, mai ales că vorbim despre un club cu multe probleme, unde presiunea e la ea acasă. Cu toate acestea, antrenorul român are șansa uriașă să impresioneze și, de ce nu, să facă pasul spre Premier League într-o zi.

Emanuel Roșu crede că misiunea lui Edi Iordănescu la Watford va fi una foarte dificilă

Jurnalistul Cristi Coste crede că „transferul” lui Iordănescu la Watford poate fi considerat mutarea deceniului. „Mutarea deceniului, nu anului”, a remarcat Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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La rândul său, Emanuel Roșu crede că această mutare poate să însemne foarte mult chiar și pentru fotbalul românesc, pentru că este pentru prima dată când un club din Marea Britanie îi dă credit unui antrenor român, chiar dacă vorbim despre liga a 2-a britanică.

„Nu ne dăm seama, deși Watford e club sub presiune, sunt multe incendii tot timpul. Jucători nemulțumiți, patronat nemulțumit cu reacții impulsive. E o mutare gigantică pentru fotbalul din România. Edi are capacitatea să lucreze și să facă ceva acolo, am tot vorbit în ultimele zile cu jurnaliști englezi. Erau surprinși, le era greu să creadă că vor opta pentru un antrenor din România”, și-a început discursul Emanuel Roșu.

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Favorit să o preia pe Watford era un antrenor britanic, însă Zeița Fortuna i-a zâmbit lui Iordănescu

De asemenea, jurnalistul a dezvăluit că favorit să preia postul de antrenor la Watford era un britanic, însă soarta i-a surâs lui Iordănescu. „ au picat negocierile cu englezul, era preferatul conducerii. Au ajuns la varianta Iordănescu. I-a impresionat la discuția pe care au avut-o, am înțeles că le-a făcut o prezentare extraordinară a perspectivelor. A ținut la clauze, vrea garanții că nu se duce să stea pentru două luni. Multe lucruri vor depinde și de ce va reuși să obțină.

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, Watford e unul dintre cluburile mari, chit că nu e una din prezențele din Champions League. E o poartă extraordinară pe care intră Edi Iordănescu”, a remarcat jurnalistul Emanuel Roșu în intervenția sa la FANATIK SUPERLIGA.

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