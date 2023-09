Ce-l așteaptă pe Valentin Țicu. „Nu va mai fi scos din măcelar și ciomăgar”

Valentin Țicu a fost protagonistul celui mai urât moment al etapei cu numărul 10. Căpitanul Petrolului a fost eliminat după ce , în remiza de la Ploiești, scor 0-0.

Ce îl așteaptă pe Valentin Țicu, după ce l-a rupt pe Dragoș Iancu: „Cu ce ne încălzește dacă îl suspendă 15 etape?”

Robert Niță a tras în Petrolul – Hermannstadt 0-0. Expertul FANATIK SUPERLIGA consideră că Valentin Țicu va fi pus la zid după atacul asupra fotbalistului sibian, dar alt aspect e mult mai important: căpitanul ploieștenilor și clubul prahovean să îl ajute financiar pe Iancu.

„Țicu să joace, să i se dea etapele pe care trebuie să le primească și prin primele de joc să îi plătească recuperarea. Sau să-i dea ceva, chiar dacă nu e nevoie, ca gest. Uite mă, am grijă de tine, că te-am nenorocit 6 luni, te-am scos din competiție.

Cu ce ne încălezește dacă îl suspendă pe Țicu 15 etape? E și el un jucător tânăr. Oricum sunt sigur că oriunde va juca în România, pe toate stadioanele, nu va fi scos din măcelar, ciomăgar, nenorocit, nu o să fie scutit, dar băiatul ăla (n.r. – D. Iancu) are nevoie de afecțiune și sprijin.

Indiferent cât îl va susține clubului lui și bravo lui Dani Coman că a făcut-o aseară, că, din ce știu, domnul dr. Dinu era în concediu, și a venit să îl opereze, băiatul ăsta are nevoie de afecțiune și de bani, hai să nu ne mai ascundem după degete.

Băiatul ăsta a jucat un meci s-a accidentat a stat trei luni, a jucat nu știu câte meciuri, nu a luat un leu la Mediaș, că au intrat ăia în faliment, e un copil la început de carieră și da, are nevoie de bani.

Și cu sprijinul Petrolului și al lui Țicu și al sindicatului jucătorilor, ar trebui să ajungă bani la el, indiferent dacă are sau nu clubul bani”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANVOICI.

Deși are doar 23 de ani, Valentin Țicu este unul dintre cel mai important fotbalist al „lupilor galbeni”. Fundașul stânga este un produs al clubului din Ploiești, cu care mai are contract până în vara lui 2026. Cotat de transfermarkt.com la 800.000 de euro, Țicu are 6 goluri și 10 assist-uri în 143 de prezențe în galben și albastru.

