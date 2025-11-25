Ce-l deranjează pe Gigi Neţoiu la Ciprian Ciucu. “Dă-i omului bani şi putere şi-i vezi caracterul!”

ADVERTISEMENT

Gigi Neţoiu, candidat independent la alegerile din 7 decembrie, consideră că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a înşelat aşteptările celor care l-au votat la alegerile locale din iunie 2024 în momentul în care s-a hotărât să intre în cursa pentru Primăria Capitalei.

Gigi Neţoiu: „Domnul Ciucu a cerut votul în urmă cu un an şi jumătate, acum a uitat”

Gigi Neţoiu face o comparaţie între Ciprian Ciucu şi Nicuşor Dan, acuzându-i pe ambii de oportunism politic. „Domnul Ciucu cred că e un primar bun, dar pe mine mă deranjează foarte tare că atunci când le promiţi unor oameni – cum s-a întâmplat acum un an şi jumătate – şi le ceri votul… Sectorul 6 e un sector mare. Şi le-ai spus: ‘Domnilor, votați-mă pentru că o să vă rezolv următoarele probleme’. Nicuşor la fel a spus. ‘Votaţi-mă ca să continui priectele pe care le-am început’. Ce-a făcut? Oportunist politic, s-a dus la preşedinţie. Domnul Ciucu a cerut votul acum un an şi jumătate acum a uitat, vrea şi el să urce mai sus. Cum zice românul? Dă-i omului bani şi putere, ca să-i vezi caracterul”, a spus Gigi Neţoiu în cadrul emisiunii FANATIK EXCLUSIV.

ADVERTISEMENT

„E tânăr domnul Ciucu, poate să mai aştepte doi ani şi jumătate. Că nici nu e un mandat întreg pentru viitorul primar general”, a completat cel supranumit „Comandantul”.

„Ciprian Ciucu nu are nicio şansă să câştige Primăria Capitalei. Îl tai de pe listă”

Când vine vorba de realizările la primăria de sector, exclusiv edilului. „Nu există primar bun. Banii sunt ai oamenilor! N-a făcut primarul, a făcut Consiliul Local, ales din toate partidele, unde au considerat ei. Dar niciun primar până în ziua de azi n-a spus: ‘Ăsta-i bugetul, unde vreţi să cheltuim acest buget, ce priorităţi aveţi? La şcoală, la siguranţa copiilor, spaţii verzi…”, consideră Gigi Neţoiu.

ADVERTISEMENT

Candidat independent la alegerile de peste 12 zile, nu are nicio şansă să câştige scrutinul pentru Primăria Capitalei. „Ciprian Ciucu nu are nicio şansă să câştige Primăria Capitalei. Îl tai de pe listă, pun X şi pe el. Domnul Băluţă sunt convins că e peste domnul Ciucu în sondaje”, a mai afirmat Neţoiu.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă întrevede o retragere surpriză pe ultima sută de metri a lui Cătălin Drulă sau Ciprian Ciucu, Gigi Nețoiu consideră acest lucru inacceptabil. „Dacă s-ar retrage Ciucu sau Drulă ar fi cea mai mare ruşine. Până acum s-au atacat, ‘că ăla-i hoţ, că ăla-i tâlhar, că ăla a furat, că n-a făcut nimic’. Pă ce încredere să ai într-un om care te minte acum un an şi jumătate şi vine şi-ţi cere din nou votul acum?”, întreabă Neţoiu.