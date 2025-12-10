Ce-l îngrijorează pe antrenorul Spartei Praga înaintea meciului cu Universitatea Craiova: „Ne-am uitat la meciul cu Mainz”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are un parcurs excelent în Conference League, ceea ce o face pe Sparta Praga să tremure. Brin Priske (48 de ani) a vorbit la superlativ despre echipa lui Filipe Coelho.

Antrenorul celor de la Sparta Praga se teme de Universitatea Craiova

Universitatea Craiova – Sparta Praga are loc joi, 11 decembrie, în etapa a 5-a din „faza ligii” Conference league. Oltenii sunt pe locul 15, cu 7 puncte, la egalitatea cu formația cehă, care ocupă poziția a 11-a.

„Craiova n-a pierdut acasă de mulți ani în Europa. Nu contează unde jucăm, trebuie să câștigăm. Craiova are o echipă tare în România și se pare că și în Europa. Ne-am uitat la meciul cu Mainz, au câștigat împotriva unei echipe din Bundesliga aici.

Acasă sunt buni, într-o formă bună și trebuie să ne concentrăm bine pe partea defensivă. De asemenea, nu uităm și de ofensivă, trebuie să marcăm.

Nu știu dacă e vreo favorită. Mergem la victorie. Nu venim pentru egal aici. Respect Craiova, performează în acest sezon, dar noi vrem să câștigăm clar”, a declarat Brian Priske, la conferința de presă premergătoare meciului U Craiova – Sparta Praga.

Ce secrete a „vândut” Albion Rrahmani despre Craiova

Brian Priske a recunoscut că a vorbit cu Albion Rrahmani înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”. A după ce a evoluat la Rapid timp de un sezon (2023-2024).

„Rrahmani ne-a spus despre oraș, echipă, stadion. Ne-a spus multe și despre club, despre cât de greu va fi.

Fanii sunt mulți și gălăgioși, deci nu va fi deloc simplu. Nu ne este frică de fani. Este uimitor când un stadion are parte de sold-out. Jucăm fotbal pentru fani, e o plăcere să jucăm în fața oamenilor. Și noi jucăm acasă cu stadionul plin mai mereu, deci rămâne de văzut ce vom face pe gazon.

Jucătorii mei sunt mereu motivați, în special în Europa. Este un meci în care ambele echipe au 7 puncte și luptă pentru calificare. Este clar că va fi o luptă adevărată. Repet, nu-mi pasă dacă suntem favoriți sau nu, vreau să ne mișcăm bine pe gazon și să obținem un rezultat pe măsură.

Eu zic că ambele echipe vor să câștige, mâine vom vedea dacă un rezultat de egalitate va fi ok pentru ambele echipe”, a adăugat antrenorul cehilor.