Sport

Ce-l îngrijorează pe antrenorul Spartei Praga înaintea meciului cu Universitatea Craiova: „Ne-am uitat la meciul cu Mainz”

Universitatea Craiova a băgat frica în adversari datorită parcursului din Conference League. Antrenorul de la Sparta Praga a dezvăluit ce temeri are înaintea meciului din Bănie
Cristian Măciucă, Tibi Cocora
10.12.2025 | 21:10
Cel ingrijoreaza pe antrenorul Spartei Praga inaintea meciului cu Universitatea Craiova Neam uitat la meciul cu Mainz
ULTIMA ORĂ
Ce-l îngrijorează pe antrenorul Spartei Praga înaintea meciului de la Craiova: „Ne-am uitat la meciul cu Mainz”. FOTO: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are un parcurs excelent în Conference League, ceea ce o face pe Sparta Praga să tremure. Brin Priske (48 de ani) a vorbit la superlativ despre echipa lui Filipe Coelho.

Antrenorul celor de la Sparta Praga se teme de Universitatea Craiova

Universitatea Craiova – Sparta Praga are loc joi, 11 decembrie, în etapa a 5-a din „faza ligii” Conference league. Meciul se va juca pe „Ion Oblemenco”, începând cu ora 19:45. Oltenii sunt pe locul 15, cu 7 puncte, la egalitatea cu formația cehă, care ocupă poziția a 11-a.

ADVERTISEMENT

„Craiova n-a pierdut acasă de mulți ani în Europa. Nu contează unde jucăm, trebuie să câștigăm. Craiova are o echipă tare în România și se pare că și în Europa. Ne-am uitat la meciul cu Mainz, au câștigat împotriva unei echipe din Bundesliga aici.

Acasă sunt buni, într-o formă bună și trebuie să ne concentrăm bine pe partea defensivă. De asemenea, nu uităm și de ofensivă, trebuie să marcăm.

ADVERTISEMENT
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile...
Digi24.ro
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie

Nu știu dacă e vreo favorită. Mergem la victorie. Nu venim pentru egal aici. Respect Craiova, performează în acest sezon, dar noi vrem să câștigăm clar”, a declarat Brian Priske, la conferința de presă premergătoare meciului U Craiova – Sparta Praga.

ADVERTISEMENT
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața...
Digisport.ro
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique

Ce secrete a „vândut” Albion Rrahmani despre Craiova

Brian Priske a recunoscut că a vorbit cu Albion Rrahmani înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”. Atacantul kosovar cunoaște foarte bine fotbalul românesc după ce a evoluat la Rapid timp de un sezon (2023-2024).

„Rrahmani ne-a spus despre oraș, echipă, stadion. Ne-a spus multe și despre club, despre cât de greu va fi.

ADVERTISEMENT

Fanii sunt mulți și gălăgioși, deci nu va fi deloc simplu.  Nu ne este frică de fani. Este uimitor când un stadion are parte de sold-out. Jucăm fotbal pentru fani, e o plăcere să jucăm în fața oamenilor. Și noi jucăm acasă cu stadionul plin mai mereu, deci rămâne de văzut ce vom face pe gazon.

Jucătorii mei sunt mereu motivați, în special în Europa. Este un meci în care ambele echipe au 7 puncte și luptă pentru calificare. Este clar că va fi o luptă adevărată. Repet, nu-mi pasă dacă suntem favoriți sau nu, vreau să ne mișcăm bine pe gazon și să obținem un rezultat pe măsură.

Eu zic că ambele echipe vor să câștige, mâine vom vedea dacă un rezultat de egalitate va fi ok pentru ambele echipe”, a adăugat antrenorul cehilor.

Sportivul celebru alături de care s-a antrenat Simona Halep! Reacția lui Darren Cahill...
Fanatik
Sportivul celebru alături de care s-a antrenat Simona Halep! Reacția lui Darren Cahill după ce a făcut publice imaginile
Filmul complet al căderii lui Louis Munteanu! De ce nu s-a transferat atacantul...
Fanatik
Filmul complet al căderii lui Louis Munteanu! De ce nu s-a transferat atacantul lui CFR Cluj în afară: „E virusat psihologic. Îl sunau să-i spună că-i dau un salariu exagerat de mare”
Decizia luată de Ionel Ganea, la 6 luni de la decesul fiului de...
Fanatik
Decizia luată de Ionel Ganea, la 6 luni de la decesul fiului de 2 ani. Ce urmează să facă fostul fotbalist: ”Te vom iubi mereu, îngeraș”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
ȘOCANT! MM Stoica l-a dat afară de la FCSB după ce l-a prins...
iamsport.ro
ȘOCANT! MM Stoica l-a dat afară de la FCSB după ce l-a prins că sifonează informații din club: 'Atât de mare era obsesia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!