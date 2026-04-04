Ce-l îngrijorează pe Bogdan Andone înainte de FC Argeș – Dinamo: ”Au fost două săptămâni atipice”

Etapa a 3-a a play-off-ului din SuperLiga se va deschide cu partida FC Argeș – Dinamo. Antrenorul Bogdan Andone a lăudat jocul formației oaspete, în ciuda faptului că trupa lui Zeljko Kopic are o serie neagră de cinci înfrângeri consecutive.

Grijile lui Bogdan Andone înainte de FC Argeș – Dinamo

În conferința de presă susținută înaintea întâlnirii programate sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 19:30, tehnicianul piteștenilor s-a arătat extrem de prudent și a explicat că jucătorii săi trebuie să se reușească să se capaciteze după această pauză. El s-a plâns și de vremea urâtă din ultima perioadă care a pus mari probleme la antrenamente.

”Sper să reușim să ne reconectăm la concentrarea, la focusarea, pe care le-am avut în jocurile trecute, pentru că au fost două săptămâni atipice cu mulți jucători plecați la echipele naționale care au revenit în ultimele două zile. Sadriu a revenit abia ieri la antrenamente, cu o stare de oboseală acută, deci va fi important să reușim să ne regrupăm, să ne reconectăm între noi ca și grup, jucătorii în primul rând, și să reușim să facem un joc bun și mai important decât un joc bun va fi un rezultat pozitiv.

A fost o perioadă dificilă aceasta și din cauza ploilor. Am avut timp de trei zile antrenamente pe un teren sintetic redus, de dimensiuni reduse, prin jocuri atipice cinci la cinci. Doar ieri am făcut un antrenament pe iarbă, pe teren mare, astăzi va fi al doilea.

Nu am avut toți jucătorii la dispoziție, având jucători la toate loturile naționale. Băieții care au rămas s-au antrenat bine din toate punctele de vedere, dar pe un teren mic. Antrenamentul de astăzi este foarte important să reușim să ne găsim reperele și pe spațiu mare ca grup”, a declarat Andone, conform .

Știe care este arma principală a lui Dinamo

Antrenorul revelației FC Argeș este încântat de jocul practicat de Dinamo în acest sezon și consideră că perioada mai proastă prin care trece, cu cele , nu reprezintă adevăratul potențial al echipei bucureștene.

”Ne așteaptă cu siguranță un joc dificil. Noi venim după o înfrângere, iar Dinamo la fel. Ambele echipe au o mare nevoie de victorie în acest joc, deci cu siguranță va fi un joc extrem de dificil. Dinamo a avut 27 de etape doar cu trei înfrângeri și apoi a pierdut.

Dinamo joacă foarte bine, este o echipă care are consistență în joc, care are o posesie covârșitoare, are cea mai mare posesie în joc, undeva spre 70% aproape joc de joc, cu jucători foarte buni și cu un antrenor foarte bun, foarte inteligent. Și la echipe mult mai mari, de exemplu din Spania, la Real, la Barcelona, se întâmplă să aibă perioade nefaste”, a spus el.

Mesaj pentru jucătorii săi și pentru suporteri

Chiar și așa, Bogdan Andone este convins că cel mai important lucru este modul în care se vor prezenta jucătorii săi și a insistat asupra faptului că FC Argeș are nevoie de o susține masivă din partea fanilor la duelul de la Mioveni.

”Dar important este ceea ce vom face noi. Acesta este lucrul cel mai important, cum vom ajunge noi la ora jocului, cum vom gestiona noi momentele jocului și cum vom reuși să creăm noi probleme pentru jucătorii și pentru echipa lui Dinamo ca să putem să ne atingem obiectivul final.

Să vină suporterii cât mai mulți pentru că este important pentru băieți, pentru echipă, să aibă susținere, mai ales în momentele dificile ale jocului. La victorie e ușor să te bucuri și să fii alături de băieți, dar este foarte important ca în momentele dificile din timpul jocului, ale campionatului, suporterii să le dea încredere și să-i susțină”, a afirmat Andone.

Dinamo, probleme de lot pentru jocul cu FC Argeș

Tehnicianul Zeljko Kopic va avea din nou probleme de lot, așa cum s-a întâmplat mai tot timpul în ultima perioadă la Dinamo. La meciul cu FC Argeș , dar și Kennedy Boateng și Matteo Duțu.

Absența ultimilor doi îi dă mari bătăi de cap croatului, care în acest moment are disponibil un singur fundaș central: Nikita Stoinov. În aceste condiții, variantele pentru defensivă le reprezintă trecerea în centru a lui Raul Opruț din fundaș stânga sau retragerea din linia mediană a lui Andrei Mărginean.