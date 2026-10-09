Ce le-a cerut Reghecampf jucătorilor de la FCSB înaintea debutului cu Oțelul. Antrenorul e convins de un lucru

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Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că le-a transmis fotbaliștilor că trebuie să fie obișnuiți cu presiunea în momentul în care au ajuns la FCSB, echipă care obligă la victorii și la prestații memorabile. Cât despre meciul cu Oțelul Galați, Laurențiu Reghecampf e convins că va debuta cu dreptul pe banca „roș-albaștrilor”.

Laurențiu Reghecampf e convins că FCSB va învinge pe Oțelul Galați în această etapă

„Am încercat în săptămânile astea să ne pregătim mai bine, să aducem echipa la un nivel mai bun, să remediem ce s-a greșit, să lucrăm foarte mult la capitolul încredere și la capitolul fitness. Sunt lucruri la care am lucrat foarte bine și sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat.

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Am încercat să analizăm adversarul. , cu siguranță va încerca să schimbe foarte multe lucruri. Informațiile pe care le avem le vom folosi. Încercăm să ne impunem noi ca echipă, jucăm acasă. Vrem să arătăm altfel, vrem să devenim o echipă puternică, să conducem jocul din primul până în ultimul minut.

Sper că și jucătorii au înțeles ceea ce am lucrat și ceea ce le cer. Sunt sigur că va fi o altă reacție, va fi un alt joc. Cu siguranță vom reuși să ne impunem. . Întotdeauna, când vine un antrenor nou, încearcă să-și impună filosofia, să facă lucrurile așa cum le gândește.

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Avem o calitate individuală foarte mare, jucători care trebuie să demonstreze lucrul acesta în fiecare meci, să înțeleagă că, în momentul în care au semnat cu această echipă, și-au asumat o responsabilitate foarte mare. Este o responsabilitate foarte mare. Când ți-ai pus semnătura pe contractul cu FCSB, ai în spate foarte multe momente importante de care trebuie să ții cont. Trebuie să fii numărul 1!”, a declarat Reghecampf la conferința de presă premergătoare meciului dintre FCSB și Oțelul Galați, programat sâmbătă, 10 octombrie de la ora 21:30.

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Laurențiu Reghecampf nu crede că antrenamentele sale sunt dure și le cere jucătorilor să fie profesioniști

De asemenea, Laurențiu Reghecampf a comentat faimoasele sale antrenamente „dure” sau „spartane” și și-a expus filosofia în fața lumii. „Pentru mine, antrenamentele nu sunt dure, sunt antrenamente normale. Cerem lucruri intense. Vrem ca fiecare antrenament să fie la un nivel ridicat. Le cer să sufere la antrenament și să se distreze la meci. Sunt lucruri pe care mulți jucători nu le înțeleg. Suferă la meciuri și nu suferă la antrenamente.

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Eu nu folosesc termenul «antrenament dur», folosesc «antrenament normal» pentru o echipă care vrea să câștige campionatul și să joace în Europa. Altfel, nu vei avea nicio șansă. Vei ajunge să te califici, să câștigi campionatul, dar, după aceea, șansele sunt mici să ajungi în fotbalul de elită”, a punctat Reghecampf.