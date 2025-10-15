Ce le-a interzis Mircea Lucescu tricolorilor să facă la meciul cu Austria! Dezvăluirea selecționerului României

România a reușit o victorie de excepție în fața Austriei, scor 1-0, unicul marcator al întâlnirii fiind Virgil Ghiță, în minutul 90+5. Mircea Lucescu a transmis că le-a interzis jucătorilor să facă pressing când mingea este la portar, iar această strategie a funcționat.

ADVERTISEMENT

Ce nu au avut voie tricolorii să facă în meciul cu Austria

, Mircea Lucescu a dezvăluit că le-a interzis jucătorilor să facă pressing la portar. Motivul? Pentru ca atacantul să nu fie scos din joc și astfel fotbaliștii austrieci să poată beneficia de superioritate numerică succesivă până la finalizare.

„Nu e timp la echipa națională să faci tot. În perioada această foarte scurtă mi-am structurat antrenamentele pentru a înțelege niște lucruri foarte clare. Trebuie o foarte bună construcție, o posesie, traiectorii și niște etape ale jocului.

ADVERTISEMENT

Pressingul nu se face peste tot! De exemplu, la meciul acesta le-am interzis să atace portarul. Venea un al treilea și ne scotea un jucător din joc. Le-am interzis să atace portarul! Le-am spus să o facă doar dacă suntem aproape și se joacă cu el. Am făcut asta pentru că ei sunt trei, noi suntem doi, și ne scot un om de joc și beneficiază de superioritate numerică succesivă până la finalizare.

În schimb, cum jucau lateral, îi puneam în situația să nu mai aibă altă opțiune, ci doar să joace lung. Atunci te organizezi și recuperezi. Mai e opțiunea să joace înapoi, iar atunci jucătorul de atac iese imediat pe portar și îl pune sub presiune”, a declarat Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Care este cea mai importantă calitate a fotbaliștilor români

În continuare, selecționerul a mărturisit că principala calitate a unui fotbalist este să fie concentrat mental pe tot parcursul jocului. Mircea Lucescu e de părere că orice antrenor asta își dorește, anume ca jucătorii săi să proceseze foarte bine informația primită și chiar să o îmbunătățească.

ADVERTISEMENT

„La lucrurile acestea nu ajungi dacă nu ești foarte bine concentrat mental. Calitatea numărul 1 a unui jucător de performanță este puterea sa de a se concentra. Cu cât se concentrează mai bine și pe un timp mai lung, cu atât este mai puternic.

Este un lucru pe care toți antrenorii și-l doresc, ca jucătorii să fie atenți, concentrați la ceea ce se spune. Pe lângă ce le dă antrenorul, jucătorii trebuie să vină și cu partea lor de minte”, a adăugat Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Ce mentalitate vrea să aducă „Il Luce” la echipa națională

„Il Luce” vrea să aducă la echipa națională o mentalitate de învingător. Selecționerul le spune de fiecare dată jucătorilor că sunt cei mai buni din țară și că merită să reprezinte România. Cât despre fotbaliștii care sunt folosiți mai puțin, Mircea Lucescu consideră că aceștia trebuie să dea totul în momentul în care sunt introduși, ci nu să aibă impresia că sunt doar niște înlocuitori.

„De fiecare dată le-am spus jucătorilor că sunt cei mai buni din țară! Cei mai buni sunt jucătorii care intră în teren, iar aceștia nu trebuie să aibă senzația că sunt doar niște înlocuitori a celor care lipsesc, ci sunt că meritul lor este mare.

Eu de aici plec, le spun ‘picioarele v-au adus la nivelul acesta, dar mintea voastră vă duce la creșterea performanței’. Fără minte nu putem face nimic”, a încheiat Mircea Lucescu.