Ce le-a spus Bergodi jucătorilor la prima întâlnire după scandalul de la finalul meciului CFR – U Cluj. Exclusiv

Ce le-a spus Bergodi jucătorilor la prima întâlnire după scandalul de la finalul meciului CFR – U Cluj

Cristiano Bergodi, discuție cu jucătorii lui de la U Cluj după scandalul de la finalul meciului cu CFR Cluj. Ce s-a întâmplat la antrenamentul de duminică
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
08.02.2026 | 15:17
Ce a discutat Cristiano Bergodi cu jucătorii săi de la U Cluj la antrenament după scandalul de la meciul cu CFR Cluj
Cristiano Bergodi a condus în cursul zilei de duminică primul antrenament la U Cluj după meciul pierdut sâmbătă seară în Gruia cu CFR Cluj, scor 2-3. Contextul a fost bineînțeles unul special, cel bine cunoscut deja, în care la finalul partidei s-a petrecut un scandal monstru chiar pe gazon, cu tehnicianul italian în prim-plan, dar și cu Dan Nistor și Andrei Cordea în roluri principale.

În final de joc, s-a petrecut un soi de altercație generală între mai mulți jucători de la cele două echipe, iar ulterior s-a produs și un schimb ceva mai dur de replici între Nistor și Cordea. În contextul respectiv, s-a susținut că fotbalistul de la CFR Cluj l-a înjurat la un moment dat într-un mod reprobabil pe Cristiano Bergodi, informație pe care FANATIK a reușit să o confirme, în exclusivitate. 

Această chestiune a generat o reacție furibundă din partea antrenorului, cunoscut fiind faptul că el este foarte apropiat de mama sa și deci este destul de sensibil la astfel de atacuri la adresa ei. Bergodi a mers agresiv la Cordea și a părut chiar că a încercat să intre într-o dispută fizică. Ambii au văzut cartonașul roșu de la Rareș Vidican după aceste scene. 

La finalul meciului, Cordea a negat însă petrecerea acestui episod, în vreme ce Nistor a susținut ferm că într-adevăr lucrurile au stat chiar așa. Pe de altă parte, Daniel Pancu l-a pus la zid pe Bergodi pentru reacție sa cu un discurs foarte dur, pentru care ulterior antrenorul de la CFR Cluj a fost taxat de către cunoscutul sociolog Gelu Duminică, iar mai târziu tehnicianul a venit cu lămuriri suplimentare. 

Italianul nu a vorbit deloc despre acele incidente, ci doar despre jocul propriu-zis

Acesta a fost deci contextul în care Cristiano Bergodi a fost nevoit să se prezinte duminică la antrenamentul lui U Cluj. Din informațiile obținute de FANATIK, italianul a ajuns la ședința de pregătire în jurul orei 13:30 și nu a discutat deloc cu jucătorii săi despre scandalul din Gruia.

Antrenorul „șepcilor roșii” s-a rezumat la a discuta doar despre jocul propriu-zis. În schimb, în mod vizibil mult mai liniștit față de sâmbătă seară, el a ținut să le mulțumească „elevilor” săi pentru modul în care ei s-au luptat pentru a reveni în meci în ciuda unui start foarte prost, chiar dacă în cele din urmă echipa a fost învinsă de marea rivală din oraș.

  • 11.02.2026 este data următorului meci pentru Universitatea Cluj, în Cupă, contra Oțelului Galați
  • 61 de ani este vârsta lui Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj
