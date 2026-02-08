Ce le-a spus Bergodi jucătorilor la prima întâlnire după scandalul de la finalul meciului CFR – U Cluj. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi a condus în cursul zilei de duminică primul antrenament la U Cluj după meciul pierdut sâmbătă seară în Gruia cu CFR Cluj, scor 2-3. Contextul a fost bineînțeles unul special, cel bine cunoscut deja, în care la finalul partidei s-a petrecut un scandal monstru chiar pe gazon, cu tehnicianul italian în prim-plan, dar și cu Dan Nistor și Andrei Cordea în roluri principale.

Cristiano Bergodi a susținut duminică primul antrenament la U Cluj după scandalul din Gruia de la derby-ul cu CFR Cluj

În final de joc, s-a petrecut un soi de altercație generală între mai mulți jucători de la cele două echipe, iar ulterior s-a produs și un În contextul respectiv, s-a susținut că fotbalistul de la CFR Cluj l-a înjurat la un moment dat într-un mod reprobabil pe Cristiano Bergodi,

Această chestiune a generat o reacție furibundă din partea antrenorului, cunoscut fiind faptul că el este foarte apropiat de mama sa și deci este destul de sensibil la astfel de atacuri la adresa ei. a mers agresiv la Cordea și a părut chiar că a încercat să intre într-o dispută fizică.

La finalul meciului, , în vreme ce Pe de altă parte, pentru reacție sa cu un discurs foarte dur, pentru care ulterior , iar mai târziu

Italianul nu a vorbit deloc despre acele incidente, ci doar despre jocul propriu-zis

Acesta a fost deci contextul în care a fost nevoit să se prezinte duminică la antrenamentul lui U Cluj. Din informațiile obținute de FANATIK, italianul a ajuns la ședința de pregătire în jurul orei 13:30 și nu a discutat deloc cu jucătorii săi despre scandalul din Gruia.

s-a rezumat la a discuta doar despre jocul propriu-zis. În schimb, în mod vizibil mult mai liniștit față de sâmbătă seară, el a ținut să le mulțumească „elevilor” săi pentru modul în care ei s-au luptat pentru a reveni în meci în ciuda unui start foarte prost, chiar dacă în cele din urmă echipa a fost învinsă de marea rivală din oraș.