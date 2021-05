Ce le-a spus Marinos Ouzounidis jucătorilor de la U Craiova înainte de meciul cu FC Botoșani: „Mister ne-a rugat”

Marinos Ouzounidis le-a spus jucătorilor Universității Craiova că meciul cu FC Botoșani este crucial pentru ca aceștia să-și recapete încrederea. Într-un interviu acordat pentru pagina oficială a clubului, Vladimir Screciu a vorbit despre situația în care se regăsește echipa și a încercat să explice cum s-a putut întâmpla ca Știința să piardă puncte foarte importante.

Bătălia pentru titlu pare că s-a încheiat pentru Universitatea Craiova. Oltenii mai au șanse doar matematic, însă este greu de crezut că băieții lui Ouzounidis ar putea face o minune, depinzând și de rezultate favorabile ale contracandidatelor la titlu.

Cupa României rămâne mare obiectiv pentru acest final de sezon, dar este important pentru Universitatea să nu piardă nici podiumul în clasamentul Ligii 1.

Vladimir Screciu a dezvăluit ce a spus Marinos Ouzounidis înainte de partida cu FC Botoșani: „Mister ne-a rugat să strângem rândurile”

Probabil, oltenii mai au de așteptat până când își vor vedea echipa fanion a zonei campioană în Liga 1. Chiar dacă au învins pe CFR Cluj și FCSB, „juveții” au avut prestații lamentabile cu Academica Clinceni și Sepsi, „reușind” să piardă cu ambele formații.

Astfel, cu 37 de puncte, Universitatea Craiova este la șase puncte în spatele FCSB-ului și la opt de CFR Cluj, cu doar patru etape înainte de final. Vladimir Screciu a dezvăluit că Marinos Ouzounidis le-a transmis jucătorilor săi că victoria cu FC Botoșani este foarte importantă pentru elevii săi să poată să meargă mai departe din punct de vedere moral, mai ales că Știința este și cu un pas în finala Cupei României:

„Suntem trişti, este dificil să trecem cu vederea faptul că am învins rivalele la titlu după care am pierdut în meciuri consecutive cu echipele de pe locurile 5 şi 6. Dacă ar avea cineva un răspuns, cred că l‑am şti cu toţii deja, dar nu cred că poate nimeni să explice. Mister ne‑a rugat să strângem rândurile, să trecem peste dezamăgire şi să câştigăm cu Botoşani, pentru că avem mare nevoie de o victorie care să ne redea încrederea în forţele noastre. Ştiu doar că este dureros, vreau să‑i asigur pe suporteri că simţim la fel ca ei aceste eşecuri.

Chiar nu cred că are sens acum să căutăm vinovaţi sau să arătăm cu degetul, sincer nici nu cred că există aşa ceva, pur şi simplu am avut două zile foarte rele, în care nici noi nu am jucat suficient de bine, dar am avut şi mult ghinion”, a declarat Screciu.

Marinos Ouzounidis trebuie să câștige Cupa României. Revederea cu fanii s-ar putea face în finală: „Nu contează cu cine jucăm, contează că am auzit că vor fi suporteri.”

Chiar dacă titlul rămâne un „vis interzis”, Universitatea Craiova ar putea bifa un trofeu în acest sezon, Cupa României. „Alb-albaștrii” au învins cu 3-0 pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu în turul semifinalelor competiției și este aproape să joace cu trofeul pe masă la Ploiești, pe 22 mai.

Oltenii sunt fericiți de faptul că autoritățile au anunțat că este posibil ca un meci din Cupă să se joace cu spectatori, fiind un test înainte de Campionatul European: „E important este să ajungem în finala Cupei, suntem 100% concentraţi pentru manşa retur de la Târgu Jiu. În ceea ce priveşte posibilul adversar, nu cred că contează dacă va fi Astra sau Dinamo.

Ce contează mai mult este că am auzit că finala Cupei s‑ar putea juca cu spectatori în tribune, iar să ne reauzim şi revedem fanii după atâta vreme ar fi ceva minunat,” a mai spus Vladimir Screciu.