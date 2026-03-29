Sport

Ce le-a spus Mehmet Topal jucătorilor de la Petrolul, după ce a fost instalat a treia oară ca antrenor principal

Fostul internațional turc a revenit în Superliga României la singura echipă pe care a antrenat-o în cariera lui și care acum are mari probleme în clasament
Catalin Oprea
29.03.2026 | 09:30
Ce lea spus Mehmet Topal jucatorilor de la Petrolul dupa ce a fost instalat a treia oara ca antrenor principal
EXCLUSIV FANATIK
Mehmet Topal crede că va scăpa Petrolul de retrogradare FOTO sportpictures
ADVERTISEMENT

Mehmet Topal este noul antrenor principal de la Petrolul, unde îi ia locul lui Eugen Neagoe, care și-a reziliat angajamentul după ce în primele două etape din play-out echipa n-a luat niciun punct și n-a marcat niciun gol. Fostul internațional turc a ajuns sâmbătă la Ploiești și a intrat deja în pâine.

Mehmet Topal, a treia oară antrenor la Petrolul

Topal nu a vrut nicio prezentare oficială, considerând că nu e momentul. De la aeroport a mers direct în vestiarul echipei, unde a îmbrățișat fiecare jucător în parte. Le-a ținut acestora un scurt discurs, în care le-a spus ploieștenilor că are încredere în ei și că e sigur că împreună vor evita retrogradarea.

ADVERTISEMENT

„Dacă nu aș fi crezut asta, nu aș fi revenit niciodată aici!”, a încheiat fostul mare internațional turc (81 selecții). El urmează cursurile de obținere a licenței Pro și în toamna anului trecut a fost căutat atât de CFR Cluj, cât și de Hermannstadt, pentru a reveni în România, dar a refuzat ambele variante. Pe de o parte, a vrut să-și termine cursurile la Istanbul, pe de altă parte n-a dorit să antreneze altă echipă în afară de Petrolul, de care este foarte legat.

A reînceput munca cu 3-0 contra FC Voluntari

Topal a intrat imediat în pâine și a condus echipa la un amical cu FC Voluntari, programat la numai câteva ore după ce a ajuns în România. A stat pe bancă și și-a biciuit nonstop elevii, contra echipei lui Florin Pîrvu, care a fost și el o opțiune pentru a-l înlocui pe Neagoe. Petrolul s-a impus clar cu 3-0 contra divizionarei secunde, prin golurile lui Hanca, Aymbetov și Vali Gheorghe.

ADVERTISEMENT
Deși a plecat de numai nouă luni dela Petrolul, Topal a găsit o echipă mult schimbată. Practic, din primul „11” aliniat contra ilfovenilor, doar Bălbărău, Ricardinho și Hanca au mai lucrat cu el, iar printre rezerve s-au mai aflat alți patru „supraviețuitori”, Mateiu, Ludewig, Bogdan Marian și Vali Gheorghe. Grozav, Papp și Jyry nu s-au aflat deloc în lot, fiind menajați, iar Roche și Boțogan sunt la naționale.

ADVERTISEMENT
Primul meci oficial, cu Csikszereda

Petrolul a jucat în formula: Bălbărău (46 Krell) – Ricardinho (46 Diogo Rodrigues), Ignat, Guilherme, Dumitrescu (46  B. Marian) – Boateng (46 Mateiu), Dulca (46 Dogmo) – Pop (46 Ludewig), Hanca (75 Dumitrache), Rafinha (46 V. Gheorghe) – Aymbetov (46 Chică-Roșă).

ADVERTISEMENT

Mehmet Topal va redebuta pe banca Petrolului în întâlnirea din etapa a 3-a a fazei play-out, cu FK Csikszereda. Meciul se va disputa luni, 6 aprilie, de la ora 17.30, pe „Ilie Oană”. Petrolul e pe locul 14, la egalitate de puncte cu Slobozia, și la patru puncte de echipa din Miercurea Ciuc, prima deasupra liniei de baraj.

 

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!