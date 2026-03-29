Ce le-a spus Mehmet Topal jucătorilor de la Petrolul, după ce a fost instalat a treia oară ca antrenor principal

care și-a reziliat angajamentul după ce în primele două etape din play-out echipa n-a luat niciun punct și n-a marcat niciun gol. Fostul internațional turc a ajuns sâmbătă la Ploiești și a intrat deja în pâine.

Mehmet Topal, a treia oară antrenor la Petrolul

Topal nu a vrut nicio prezentare oficială, considerând că nu e momentul. De la aeroport a mers direct în vestiarul echipei, unde a îmbrățișat fiecare jucător în parte. Le-a ținut acestora un scurt discurs, în care le-a spus ploieștenilor că are încredere în ei și că e sigur că împreună vor evita retrogradarea.

„Dacă nu aș fi crezut asta, nu aș fi revenit niciodată aici!”, a încheiat fostul mare internațional turc (81 selecții). El urmează cursurile de obținere a licenței Pro și în toamna anului trecut a fost căutat atât de CFR Cluj, cât și de Hermannstadt, pentru a reveni în România, dar a refuzat ambele variante. Pe de o parte, a vrut să-și termine cursurile la Istanbul, pe de altă parte n-a dorit să antreneze altă echipă în afară de Petrolul, de care este foarte legat.

A reînceput munca cu 3-0 contra FC Voluntari

Topal a intrat imediat în pâine și a condus echipa la un amical cu FC Voluntari, programat la numai câteva ore după ce a ajuns în România. A stat pe bancă și și-a biciuit nonstop elevii, contra echipei lui Florin Pîrvu, care a fost și el o opțiune pentru a-l înlocui pe Neagoe. Petrolul s-a impus clar cu 3-0 contra divizionarei secunde, prin golurile lui Hanca, Aymbetov și Vali Gheorghe.

Deși a plecat de numai nouă luni dela Petrolul, Topal a găsit o echipă mult schimbată. Practic, din primul „11” aliniat contra ilfovenilor, doar Bălbărău, Ricardinho și Hanca au mai lucrat cu el, iar printre rezerve s-au mai aflat alți patru „supraviețuitori”, Mateiu, Ludewig, Bogdan Marian și Vali Gheorghe. Grozav, Papp și Jyry nu s-au aflat deloc în lot, fiind menajați, iar Roche și Boțogan sunt la naționale.

Primul meci oficial, cu Csikszereda

Petrolul a jucat în formula: Bălbărău (46 Krell) – Ricardinho (46 Diogo Rodrigues), Ignat, Guilherme, Dumitrescu (46 B. Marian) – Boateng (46 Mateiu), Dulca (46 Dogmo) – Pop (46 Ludewig), Hanca (75 Dumitrache), Rafinha (46 V. Gheorghe) – Aymbetov (46 Chică-Roșă).

Meciul se va disputa luni, 6 aprilie, de la ora 17.30, pe „Ilie Oană”. Petrolul e pe locul 14, la egalitate de puncte cu Slobozia, și la patru puncte de echipa din Miercurea Ciuc, prima deasupra liniei de baraj.