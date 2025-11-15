Ce le-a spus Mircea Lucescu jucătorilor în vestiar, după Bosnia – România 3-1. Daniel Bîrligea a “dat din casă”

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea este de părere că România a pierdut partida cu Bosnia în repriza a doua, când el și coechipierii săi nu au mai luptat ca în primele 45 de minute. Atacantul dă vina pe relaxare și pe faptul că fotbalul e un joc imprevizibil.

Mesajul lui Mircea Lucescu pentru jucători, după partidă

Din păcate, nu i-a ajutat pe “tricolori” să revină din Bosnia cu cele trei puncte. După partidă, în vestiar, Mircea Lucescu le-a transmis elevilor săi un mesaj, după cum spune chiar atacantul FCSB-ului.

“Au fost două reprize total diferite. Totul s-a stricat în partea a doua, în prima am jucat bine. Fotbalul e imprevizibil. Dacă te culci un pic pe spate, adversarul încearcă să-țu fure mâncarea din farfurie. Ne-am relaxat, iar în a doua repriză nu am mai luptat. Nea Mircea ne-a zis că au fost mici detalii care se puteau desfășura diferit”, a declarat atacantul.

Ce spune Daniel Bîrligea despre barajul din martie

Bîrligea anunță că nu cedează și că va încerca să ajungă cu reprezentativa României la Cupa Mondială din 2026 prin intermediul barajului, chiar dacă acolo vom întâlni adversari mai putenici.

“Vom avea un baraj foarte dur, sper să fim cât mai pregăți și sper să ne calificăm la Mondial. Nu-mi este frică de nicio echipă, voi lupta până la final, nu dau înapoi. Am dat un gol frumos. Avem nevoie de forță mentală pentru baraj, trebuie să avem atitudine”, a spus Bîrligea, la .

Ce i-au transmis lui Denis Drăguș, după eliminare

În minutul 65, Daniel Bîrligea a fost înlocuit cu Denis Drăguș, care după 120 de secunde . Atacantul FCSB-ului susține că ar mai fi putut evolua, dar că decizia i-a aparținut lui Mircea Lucescu.

“Am fost schimbat, dar antrenorul decide. Cred că mai puteam să mai joc. Drăguș e un atacant foarte bun, toți am trecut pe la el, nu e vina lui în principiu. Toți l-am încurajat. Sunt episoade care se pot întâmpla”, a mai spus Bîrligea.

Nicio șansă la locul 2

În urma eșecului de la Zenica, România nu mai are nicio șansă să ajungă la Cupa Mondială 2026 din faza grupei din preliminarii. “Tricolorii” nu mai au șanse matematice nici la locul 2, diferența față de Bosnia fiind de șase puncte. În aceste condiții, partida cu San Marino, de săptămâna viitoare, va conta doar pentru palmares.

România va merge la baraj prin UEFA Nations League, însă partidele le va disputa în deplasare. Turcia, Italia, Polonia sau Ucraina ar putea fi adversare pentru “tricolori”.