Ce le-a spus polițiștilor șoferița din Buziaș care a călcat o fată de 16 ani pe trecerea de pietoni. Explicația femeii care se afla la volan: „O fi orbit-o”

O adolescentă de 16 ani a fost lovită în plin pe trecerea de pietoni. Șoferița a dat explicații surprinzătoare, în timp ce poliția încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul.
Oana Bocskor
04.05.2026 | 14:55
Un accident rutier produs în Buziaș, județul Timiș, a ridicat numeroase semne de întrebare după ce o adolescentă de 16 ani a fost lovită pe trecerea de pietoni în timp ce traversa regulamentar. Situația este cu atât mai delicată cu cât, potrivit informațiilor din anchetă, în autoturismul condus de femeia de 38 de ani s-ar fi aflat mai mulți copii. Declarațiile oferite de șoferiță în fața anchetatorilor sunt analizate cu atenție de polițiști. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs impactul.

Explicațiile șoferiței, verificate de anchetatori după accidentul în care o adolescentă a fost lovită pe zebră

FANATIK a intrat în posesia unor informații de ultim moment privind accidentul rutier produs în orașul Buziaș, județul Timiș, unde o adolescentă de 16 ani a fost rănită după ce a fost acroșată de un autoturism chiar în timp ce traversa strada pe marcajul pietonal. Potrivit datelor oficiale transmise de IPJ Timiș, incidentul s-a petrecut pe DJ 592, pe strada Principală din localitate, în momentul în care o șoferiță în vârstă de 38 de ani se deplasa la volanul unui autoturism dinspre Timișoara către Lugoj. În acel context, minora ar fi fost surprinsă în traversarea regulamentară a drumului, iar impactul nu a mai putut fi evitat.

În urma coliziunii, fata a fost rănită și a necesitat intervenția echipajelor medicale, fiind transportată de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând că nu consumase băuturi alcoolice, au precizat autoritățile. Pe numele acesteia a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate dinamica producerii accidentului și eventualele responsabilități.

Ipoteze în anchetă. De ce nu a fost evitat femeia impactul cu tânăra de 16 ani

Surse din anchetă au precizat pentru FANATIK că, în acest moment, nu există încă o concluzie clară privind motivul pentru care șoferița nu ar fi reacționat la timp pentru a evita impactul. Investigatorii analizează toate ipotezele, inclusiv posibilele condiții de vizibilitate din momentul producerii evenimentului rutier. Totodată, femeia urmează să fie audiată în cadrul dosarului penal, urmând să ofere propria versiune asupra celor întâmplate și să explice dacă a existat vreun factor care i-a afectat capacitatea de a observa la timp pietonul aflat în traversare.

„Momentan nu se știe cu exactitate de ce nu a frânat sau nu le-a evitat. Urmează să fie audiată conducătoarea auto în cadrul dosarului penal, pentru că s-a întocmit dosar pentru vătămare corporală din culpă. Dar, din primele date, ea ar fi spus că nu a văzut-o. O fi orbit-o soarele sau ce s-a întâmplat realmente nu știm”, sunt informații din cadrul anchetei aflate de FANATIK, în exclusivitate.

Elevă lovită pe trecerea de pietoni, anchetă în desfășurare

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a confirmat, la rândul său, împrejurările generale ale accidentului, precizând traseul pe care se deplasa autoturismul și momentul în care a avut loc impactul cu minora care traversa regulamentar. „O femeie de 38 de ani, a condus un autoturism pe DJ 592, pe strada Principală din orașul Buziaș, dinspre municipiul Timișoara înspre municipiul Lugoj, iar la un moment dat a surprins și accidentat o minoră de 16 ani angajată regulamentar în traversarea drumului public pe trecerea pentru pietoni semnalizată”, a anunțat IPJ Timiș.

